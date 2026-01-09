Trung tâm tài chính TP.HCM bước vào cuộc đua hút dòng vốn toàn cầu 09/01/2026 14:27

(PLO)- Trong bối cảnh vốn FDI tăng tốc vào TP.HCM và Đồng Nai, Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 đặt vấn đề cốt lõi là hệ thống ngân hàng Việt Nam cần chuẩn bị gì để đón dòng vốn dài hạn và trung tâm tài chính quốc tế?

Ngày 9-1, Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động ngân hàng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 trên địa bàn.

Ngành ngân hàng Khu vực 2 đang tập trung giữ vững ổn định vĩ mô, triển khai các giải pháp tín dụng phù hợp và dẫn dắt dòng vốn vào những động lực tăng trưởng chủ lực của TP.HCM và Đồng Nai. Song yêu cầu mang tính chiến lược dài hạn đang đặt ra là làm thế nào để hệ thống tài chính Việt Nam, đặc biệt là TP.HCM, đủ năng lực vận hành một trung tâm tài chính quốc tế theo chuẩn mực toàn cầu.

Từ góc nhìn này, nhiều ý kiến tại hội nghị cho rằng trung tâm tài chính quốc tế không chỉ là câu chuyện về quy mô hay ưu đãi, mà cốt lõi nằm ở năng lực thể chế, kỷ luật thực thi và chất lượng vận hành thị trường – những yếu tố quyết định khả năng tạo dựng niềm tin và thu hút dòng vốn dài hạn.

Đâu là “nam châm” hút tỉ phú toàn cầu?

Ông Lim Dyi Chang, Giám đốc khách hàng doanh nghiệp (UOB Việt Nam) khẳng định: Quyết định xây dựng trung tâm tài chính quốc tế không chỉ thể hiện tầm nhìn chiến lược của Chính phủ, mà còn khẳng định rõ quyết tâm nâng chuẩn mực quốc gia và kết nối sâu hơn với các dòng vốn toàn cầu.

Tuy nhiên, theo ông Lim, trung tâm tài chính quốc tế không đơn thuần là nơi tập trung các định chế tài chính, mà cốt lõi là một khuôn khổ thể chế chuyên biệt, nơi các chuẩn mực quốc tế về thanh toán, quản trị rủi ro và bảo vệ nhà đầu tư được thực thi nhất quán, kỷ luật và có tính dự báo cao. Điều này phản ánh sự chuyển dịch mang tính cấu trúc, từ cạnh tranh bằng các ưu đãi ngắn hạn sang cạnh tranh bằng năng lực thể chế và chất lượng vận hành thị trường.

Ông Phạm Tiến Dũng, Phó Thống đốc NHNN phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.L

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy thành công của một trung tâm tài chính không đến từ tuyên bố chính sách, mà từ sự kết hợp chặt chẽ giữa thiết kế chính sách rõ ràng và kỷ luật thực thi trong vận hành hằng ngày.

Hành trình phát triển của Singapore là một minh chứng điển hình. Trung tâm tài chính tại Singapore không hình thành trong một sớm một chiều, mà được xây dựng như động lực nâng cấp toàn diện hệ thống tài chính quốc gia, dựa trên ba trụ cột thể chế xuyên suốt:

Thứ nhất, tính ổn định, nhằm neo giữ kỳ vọng dài hạn và tối ưu hóa chi phí dòng vốn vào – ra. Với một nền kinh tế hạn chế về tài nguyên, Singapore lựa chọn cạnh tranh bằng độ tin cậy và hiệu quả dịch vụ, qua đó thu hút và duy trì dòng vốn bền vững.

Thứ hai, thượng tôn pháp luật, bảo đảm tính minh bạch trong thực thi hợp đồng và bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư. Đây là nền tảng không thể thay thế để tạo dựng niềm tin thị trường.

Thứ ba, tính cởi mở và trung lập, cho phép trung tâm tài chính vận hành như một điểm kết nối đáng tin cậy giữa các khu vực và thị trường quốc tế.

Tại Singapore hiện có 55 tỉ phú, trong đó khoảng 60% là người nước ngoài. Tổng giá trị tài sản mà nhóm này quản lý lên tới 155 tỉ USD, tương đương gần 1/3 GDP của Singapore. Đây là minh chứng rõ nét cho việc niềm tin và hiệu quả thể chế có thể trở thành lực hút mạnh mẽ đối với dòng vốn và nhân tài toàn cầu.

Bên cạnh đó, ông Lim cho biết thêm: Một trung tâm tài chính quốc tế chỉ vận hành hiệu quả khi thanh toán xuyên biên giới được xử lý an toàn, thông suốt và có thể dự báo. Trong bối cảnh đó, các ngân hàng nước ngoài đóng vai trò cầu nối giữa hệ thống tài chính trong nước và mạng lưới tài chính toàn cầu.

“Giá trị cốt lõi của ngân hàng nước ngoài nằm ở khả năng vận hành theo chuẩn mực thanh toán quốc tế, hỗ trợ quản trị rủi ro tỉ giá và tín dụng xuyên biên giới và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và các lệnh trừng phạt quốc tế. Những năng lực này giúp giảm thiểu rào cản trong dòng chảy vốn và thương mại, đồng thời hình thành một thị trường minh bạch, nơi rủi ro và dịch vụ tài chính được định giá chính xác theo chuẩn mực toàn cầu”, ông Lim nhấn mạnh.

“Cửa sổ vàng” thu hút FDI

Ông Soung Di Yue (Alex Soung), Giám đốc đại diện E.SUN Bank chi nhánh Đồng Nai nhấn mạnh trước làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu và xu hướng tái định vị đầu tư tại châu Á, TP.HCM và tỉnh Đồng Nai đang nổi lên như những điểm đến chiến lược của dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Chỉ trong 11 tháng đầu năm 2025, hai địa phương này đã thu hút hơn 10 tỉ USD vốn FDI, tăng trên 24% so với cùng kỳ, cho thấy niềm tin ngày càng gia tăng của nhà đầu tư quốc tế vào môi trường đầu tư tại Việt Nam.

Ông Soung nhận định giai đoạn 2026–2030 sẽ đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của TP.HCM và Đồng Nai trong vai trò trung tâm tài chính và mắt xích quan trọng của chuỗi cung ứng khu vực. Để tận dụng hiệu quả vận hội này, E.SUN Bank xác định chiến lược trọng tâm là hỗ trợ doanh nghiệp FDI phát triển theo hướng bền vững, tuân thủ ESG và tạo giá trị dài hạn cho nền kinh tế Việt Nam.

Ngân hàng chủ động phối hợp với các hiệp hội doanh nghiệp, ban quản lý khu công nghiệp và các cơ quan xúc tiến đầu tư để kết nối nhà đầu tư quốc tế vào thị trường Việt Nam. Song song đó, E.SUN không chỉ đóng vai trò trung gian tài chính mà còn tư vấn chiến lược, hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với môi trường pháp lý, chuẩn mực quản trị và yêu cầu phát triển xanh ngày càng khắt khe.

“Thông qua nền tảng tài chính, ngân hàng E.SUN cung cấp các giải pháp toàn diện cho doanh nghiệp FDI, bao gồm: tài trợ thương mại, quản lý dòng tiền, phòng ngừa rủi ro tỉ giá, tài trợ xuyên biên giới và các dịch vụ ngân hàng số. Không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp nước ngoài “cắm rễ” tại Việt Nam, E.SUN còn đồng hành cùng doanh nghiệp Việt trong các hoạt động đầu tư ra nước ngoài, hướng tới phát triển hai chiều bền vững.

Dòng vốn FDI không chỉ là nguồn lực tài chính, mà còn là động lực quyết định năng lực cạnh tranh và vị thế của TP.HCM và Đồng Nai trong chuỗi giá trị khu vực”, ông Soung Di Yue nhấn mạnh.