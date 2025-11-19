Vốn FDI đăng ký mới vào ngành gỗ Việt Nam tăng vọt 73% 19/11/2025 18:06

(PLO)- Lãnh đạo Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP.HCM cho biết ngành chế biến gỗ đã ghi nhận số lượng dự án mới tăng khoảng 7% và vốn FDI đăng ký mới tăng vọt hơn 73%.

Ngày 19-11, Triển lãm Quốc tế lần thứ 16 về Máy móc, Thiết bị công nghiệp ngành Chế biến gỗ (VietnamWood 2025) cùng Triển lãm Quốc tế về Thiết bị nội thất, Ngũ kim và Công cụ ngành Công nghiệp gỗ (Furnitec 2025) đã khai mạc tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC).

Cơ hội từ sự phục hồi của thị trường Mỹ

Ông Võ Hồng Sơn, Trưởng đại diện Văn phòng Bộ Công Thương khu vực phía Nam, nhận định năm 2025 đánh dấu những tín hiệu tăng trưởng tích cực của ngành gỗ Việt Nam. Điều này có được nhờ sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường nhà ở Hoa Kỳ, thị trường xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ lớn nhất của Việt Nam.

"Đây là cơ hội quan trọng để ngành gỗ tiếp tục bứt phá, mở rộng thị phần và nâng cao chất lượng", ông Sơn nói.

Triển lãm VietnamWood 2025 do Công ty Vinexad, Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP.HCM (HAWA) phối hợp cùng Yorkers Trade & Marketing Service tổ chức, quy tụ hơn 320 đơn vị đến từ 28 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Theo ông Sơn, sự hiện diện mạnh mẽ này khẳng định VietnamWood tiếp tục là một trong những sự kiện chuyên ngành có tầm ảnh hưởng nhất tại khu vực. Đây là nơi hội tụ công nghệ tiên tiến, giải pháp tối ưu và các xu hướng mới của ngành chế biến gỗ toàn cầu.

Khách tham quan triển lãm Furnitec 2025. Ảnh: P.THẢO

Vốn ngoại đổ mạnh vào ngành gỗ

Trao đổi tại sự kiện, ông Phùng Quốc Mẫn, Chủ tịch HAWA, cho biết triển lãm năm nay không chỉ mang đến những công nghệ, máy móc và giải pháp sản xuất tiên tiến nhất mà còn thể hiện tinh thần đổi mới, hợp tác cùng phát triển của toàn ngành.

"Đây là cơ hội quý báu để các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận xu hướng tự động hóa, chuyển đổi số và phát triển bền vững, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh", ông Mẫn chia sẻ.

Theo ông Mẫn, ngành gỗ Việt Nam đang đứng trước một kỷ nguyên phát triển mạnh mẽ. Về xuất khẩu, tính chung 10 tháng năm 2025, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam ước đạt 14 tỉ USD, tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, Việt Nam đang là điểm đến hấp dẫn đối với dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Cụ thể, ngành chế biến gỗ ghi nhận số lượng dự án mới tăng khoảng 7% trong năm 2024 so với năm trước đó. Đặc biệt, vốn đăng ký mới đã tăng hơn 73%. Những con số này minh chứng cho năng lực sản xuất và vị thế tiên phong của ngành chế biến gỗ Việt Nam trên trường quốc tế.

Tuy nhiên, lãnh đạo HAWA cho rằng để giữ vững và củng cố vị thế, các nhà sản xuất Việt Nam buộc phải tập trung tối ưu hóa chi phí và hiệu suất, giảm thiểu lãng phí nguyên vật liệu. Song song đó, doanh nghiệp cần áp dụng các giải pháp bền vững, đẩy mạnh tự động hóa và số hóa. "Đây là xu hướng toàn cầu, là động lực thúc đẩy tương lai ngành chế biến gỗ", ông Mẫn khẳng định.