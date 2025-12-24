Sắp xóa bỏ thuế khoán: Cử tri kiến nghị hỗ trợ cho hộ kinh doanh lớn tuổi 24/12/2025 15:18

(PLO)- Theo Bộ Tài chính, đối với nhóm hộ kinh doanh lớn tuổi hoặc hạn chế về công nghệ, cơ quan thuế sẽ tổ chức hướng dẫn trực tiếp ngay tại địa điểm kinh doanh, các chợ, tuyến phố theo phương châm “cầm tay chỉ việc”.

Bộ Tài chính vừa có công văn trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai gửi đến trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Theo đó, cử tri bày tỏ sự ủng hộ đối với chủ trương hiện đại hóa công tác thu thuế để tăng cường minh bạch. Tuy nhiên, cử tri phản ánh việc triển khai thực tế đang gây khó khăn cho người lớn tuổi và các hộ kinh doanh nhỏ lẻ. Nhóm đối tượng này thường chưa thành thạo công nghệ nên cử tri kiến nghị cần có giải pháp hỗ trợ thuế điện tử ngay tại cơ sở.

Cử tri cũng đề nghị ngành thuế nên duy trì song song các hình thức nộp thuế linh hoạt. Việc chuyển đổi 100% không nên bắt buộc ngay lập tức đối với các đối tượng đặc thù.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính cho biết triển khai thực hiện các Nghị quyết số 68-NQ/TW, Nghị quyết 198/2025/QH15 và Nghị quyết số 138/NQ-CP, Bộ đã ban hành Quyết định số 3389 phê duyệt Đề án chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế khi xóa bỏ thuế khoán.

Để đảm bảo triển khai đồng bộ, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã gửi công văn đến lãnh đạo các tỉnh, thành phố để phối hợp chỉ đạo công tác quản lý thuế đối với hộ và cá nhân kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán từ ngày 1-1-2026.

Đồng thời, Bộ Tài chính đã chỉ đạo cơ quan quản lý thuế các cấp tập trung nguồn lực hỗ trợ tối đa cho các hộ kinh doanh trước, trong và sau khi chuyển đổi. Theo đó, cơ quan quản lý thuế các cấp đã triển khai chiến dịch “60 ngày cao điểm chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai”.

Cơ quan thuế sẽ hướng dẫn trực tiếp nhóm hộ kinh doanh lớn tuổi về đăng ký, kê khai, nộp thuế. Ảnh: TÚ UYÊN

Đối với nhóm hộ kinh doanh lớn tuổi hoặc hạn chế về công nghệ, cơ quan thuế sẽ tổ chức hướng dẫn trực tiếp. Việc này diễn ra ngay tại địa điểm kinh doanh, các khu chợ, tuyến phố theo phương châm “cầm tay chỉ việc”. Mục tiêu là giải đáp mọi vướng mắc từ đăng ký đến kê khai, nộp thuế.

Riêng với nhóm hộ kinh doanh trẻ, cơ quan thuế đẩy mạnh hướng dẫn trực tuyến qua mạng xã hội, video clip hay Zalo. Các nội dung được thiết kế trực quan để người dân dễ dàng thực hành thao tác.

Song song đó, ngành thuế đang đẩy mạnh nâng cấp hạ tầng công nghệ, hướng tới hệ sinh thái thuế điện tử thông minh. Tại đây, mỗi hộ kinh doanh chỉ cần một tài khoản duy nhất để thực hiện toàn bộ quy trình. Người dân có thể đăng ký, kê khai, nộp thuế và tra cứu thông tin mọi lúc mà không cần đến cơ quan thuế.

Các mẫu tờ khai cũng sẽ được đơn giản hóa. Hệ thống eTax và eTax Mobile đang được nâng cấp để tự động nhắc thời hạn kê khai và cảnh báo sai sót. Hệ thống sẽ cung cấp tờ khai gợi ý dựa trên dữ liệu hóa đơn điện tử, người dân chỉ cần kiểm tra và xác nhận.

Ngoài ra, Cổng thuế điện tử trải nghiệm đã được xây dựng để người dân làm quen hệ thống. Ngành thuế cũng phối hợp với các nhà cung cấp công nghệ để hỗ trợ cài đặt và triển khai các gói ưu đãi, giúp hộ kinh doanh tiết kiệm chi phí.

Bộ Tài chính cho rằng việc triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ sẽ giúp hộ kinh doanh chuyển đổi thuận lợi. Quá trình này vừa đảm bảo tuân thủ đúng quy định mới, vừa giúp duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Đây là nền tảng quan trọng để hộ kinh doanh phát triển bền vững trong tương lai.