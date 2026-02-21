Dự kiến sức mua có thể tăng sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 21/02/2026 15:47

(PLO)- Theo Bộ Công thương, dự kiến từ mùng 6 Tết trở đi, sức mua có thể tăng thêm khi các hoạt động sản xuất kinh doanh bắt đầu quay lại quỹ đạo, với nguồn hàng chuẩn bị đầy đủ, thị trường được kỳ vọng tiếp tục duy trì trạng thái cân bằng.

Theo Bộ Công thương, tính đến mùng 5 Tết Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa thiết yếu đã vận hành gần như bình thường trở lại.

Tại các thành phố lớn, hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và chợ dân sinh đồng loạt mở cửa. Nguồn cung hàng hóa dồi dào, giao dịch sôi động hơn so với những ngày đầu năm. Mặt bằng giá cả không ghi nhận biến động bất thường. Diễn biến này nối tiếp nhịp thị trường trong những ngày cao điểm trước Tết.

Cụ thể, từ 27 đến 29 tháng Chạp, lượng khách tại các siêu thị tăng 30%-50% so với ngày thường. Người dân tập trung mua sắm thực phẩm tươi sống, bánh mứt kẹo, đồ uống và hoa tươi. Một số mặt hàng thịt, thủy sản, rau củ tăng nhẹ 5-10% theo quy luật mùa vụ. Nguồn cung được bổ sung liên tục nên không tạo áp lực lên mặt bằng giá chung.

Tổng thể từ cao điểm 27 tháng Chạp đến mùng 5 Tết, thị trường duy trì trạng thái cân bằng. Toàn thị trường không xảy ra đứt gãy nguồn cung hay xuất hiện các cơn sốt giá cục bộ.

Đơn cử tại hệ thống siêu thị Lotte Mart, trong ba ngày 27 đến 29 tháng Chạp, lượng khách mua sắm tăng 300-400% so với ngày thường. Khách hàng tập trung chủ yếu mua trái cây, thịt heo, trứng, bánh chưng, mứt Tết và đồ uống.

Nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân, một số hệ thống như siêu thị AEON đã mở cửa xuyên Tết. Các đơn vị này cũng chủ động tăng thêm giờ hoạt động để phục vụ khách hàng.

Từ mùng 2 Tết, các siêu thị Co.opmart, GO!, Aeon đã mở cửa hoạt động trở lại. Dự kiến từ mùng 6 Tết, các hệ thống siêu thị trên toàn quốc sẽ hoạt động bình thường như ngày thường.

Khách du lịch đến TP.HCM mua sắm tại siêu thị vào mùng 2 Tết. Ảnh: T.GIANG

Tại MM Mega Market, lượng khách sáng mùng 2 Tết chủ yếu là nhóm khách nước ngoài hoặc khách du lịch đến mua quà. Nhóm khách Việt tập trung mua thực phẩm và hàng thiết yếu để đi du lịch.

Cùng với việc bảo đảm nguồn cung hàng hóa, công tác điều hành và kiểm tra thị trường được duy trì xuyên suốt. Các đoàn công tác làm việc trực tiếp với địa phương để rà soát phương án cung ứng, kịp thời xử lý tình huống phát sinh.

Trong cao điểm Tết, lực lượng chức năng kiểm tra 28 vụ, xử lý 20 vụ vi phạm. Tổng số tiền xử phạt và thu nộp ngân sách đạt hơn 1,057 tỉ đồng. Thị trường không ghi nhận vụ việc vi phạm nào nổi cộm với quy mô lớn.

Dự kiến từ mùng 6 Tết trở đi, sức mua của người tiêu dùng có thể tăng thêm khi các hoạt động sản xuất kinh doanh bắt đầu quay lại quỹ đạo. Nhu cầu tiêu dùng hàng ngày của người dân sẽ dần ổn định theo nhịp sống thường nhật.

Với nguồn hàng đã được chuẩn bị đầy đủ, thị trường được kỳ vọng tiếp tục duy trì trạng thái cân bằng. Đây là tiền đề quan trọng, tạo nền tảng ổn định cho hoạt động thương mại trong những tuần đầu năm mới.