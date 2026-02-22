Ngăn chặn hàng không rõ nguồn gốc bủa vây du khách dịp lễ hội 22/02/2026 16:45

(PLO)- Sau Tết, lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các khu vực lễ hội và môi trường thương mại điện tử, các tuyến vận chuyển trọng điểm nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm về giá, hàng lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc.

Theo Cục quản lý và Phát triển thị trường trong nước-Bộ Công Thương, mùng 6 Tết là ngày nghỉ cuối cùng của Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Ghi nhận cho thấy thị trường cả nước cơ bản trở lại trạng thái bình thường.

Hầu hết cửa hàng tại chợ truyền thống, siêu thị và cửa hàng tiện lợi đã mở cửa hoạt động. Nguồn cung hàng hóa rất phong phú, đặc biệt là các loại rau củ đang vào vụ thu hoạch sau kỳ nghỉ.

Trong ngày mùng 6 Tết, nhu cầu mua sắm tăng nhẹ để phục vụ lễ hóa vàng và liên hoan. Người dân tập trung mua sắm rau, củ, quả trước khi quay lại sản xuất, kinh doanh. Trái lại, các loại thực phẩm tươi sống có sức tiêu thụ chậm hơn. Nguyên nhân do một bộ phận người dân có tâm lý mang theo thực phẩm dự trữ từ quê ra thành phố.

Giá cả nhìn chung ổn định. Một số mặt hàng như thịt bò và thủy sản thậm chí giảm nhẹ so với các ngày trước đó nhờ nguồn cung dồi dào.

Các hệ thống phân phối lớn bổ sung hàng hóa dồi dào. Ảnh: M.TRANG

Tại các hệ thống phân phối lớn như Saigon Co.op, Central Retail, WinCommerce, MM Mega Market, Lotte Mart, hàng hóa được bổ sung đầy đủ và đa dạng. Nhiều chương trình khuyến mại đầu xuân được triển khai, giá bán cơ bản không biến động so với trước Tết.

Theo cơ quan chức năng, toàn ngành công thương quán triệt phương châm ăn Tết gọn, làm việc sớm, vào việc ngay. Ngành tập trung bảo đảm kỷ luật hành chính, không để kỳ nghỉ Tết ảnh hưởng đến tiến độ nhiệm vụ.

Trọng tâm công tác hiện nay là quản lý chặt chẽ thị trường và giá cả. Cơ quan chức năng duy trì thông suốt hệ thống phân phối, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa thiết yếu. Mục tiêu hàng đầu là không để xảy ra tình trạng khan hiếm, đầu cơ hoặc tăng giá bất hợp lý.

Đồng thời, ngành công thương tiếp tục triển khai các giải pháp kích cầu tiêu dùng nội địa. Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" được đẩy mạnh nhằm nâng cao niềm tin và tự hào hàng Việt.

Sau Tết, lực lượng Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra tại khu vực lễ hội, môi trường thương mại điện tử và tuyến vận chuyển trọng điểm.

Động thái này nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm về giá, hàng lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc và an toàn thực phẩm. Qua đó, cơ quan chức năng bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng và ổn định thị trường ngay từ đầu năm 2026.