Hàng hóa Tết Bính Ngọ 2026 không xuất hiện sốt giá 16/02/2026 22:05

(PLO)- Theo Bộ Tài chính, dù nhu cầu mua sắm tăng mạnh trong những ngày cận kề Tết Nguyên đán, giá cả các mặt hàng lương thực, thực phẩm cơ bản không biến động lớn.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính gửi Văn phòng Chính phủ, thị trường hàng hóa thiết yếu ngày 29 Tết ổn định, không xảy ra thiếu hàng hoặc tăng giá đột biến.

Báo cáo cho biết, các doanh nghiệp sản xuất, hệ thống phân phối đã tăng lượng dự trữ từ sớm. Hoạt động bán lẻ diễn ra đồng thời tại siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi và chợ truyền thống.

Công tác kiểm tra niêm yết giá, chống găm hàng được duy trì thường xuyên, góp phần giữ mặt bằng giá cơ bản ổn định trong cao điểm mua sắm cuối năm.

Nhu cầu tập trung vào lương thực, thực phẩm tươi sống, đồ uống, trái cây và hoa tươi. Giá thịt, thủy sản tăng nhẹ tại chợ dân sinh do sức mua cao, trong khi giá tại siêu thị cơ bản ổn định nhờ chương trình bình ổn.

Rau củ ít biến động, một số mặt hàng trái cây tăng theo quy luật mùa vụ nhưng không ghi nhận tăng giá đột biến.

Thị trường Tết nguyên đán Bính Ngọ 2026 duy trì cân bằng cung cầu, không xuất hiện sốt giá diện rộng. Ảnh: MINH TRÚC

Tại Hà Nội, nhu cầu mua sắm ngày 16-2 (29 Tết) tương đương ngày trước đó, không xảy ra khan hàng. Gạo nếp cái hoa vàng ở mức 35.000 - 40.000 đồng/kg. Thịt heo nạc thăn 160.000 - 165.000 đồng/kg, ba chỉ 180.000 - 185.000 đồng/kg, giò lụa 190.000 - 200.000 đồng/kg, trứng vịt 35.000 - 40.000 đồng/chục.

Rau củ phổ biến như su hào 22.000 - 25.000 đồng/kg, súp lơ 40.000 - 45.000 đồng/kg, cà rốt 23.000 - 27.000 đồng/kg. Bánh chưng loại 1,5 kg dao động 70.000-75.000 đồng/chiếc.

Hoa đào, quất, lan, mai bày bán phong phú. Giá bia lon Hà Nội 240.000 - 260.000 đồng/thùng, Coca-Cola 170.000 - 180.000 đồng/thùng.

Tại Hải Phòng, sức mua tăng 10-12% so với ngày 28 Tết nhưng giá lương thực thực phẩm không biến động đáng kể.

Gạo tẻ 15.000 - 20.000 đồng/kg, thịt heo nạc thăn 150.000 - 160.000 đồng/kg, bò thăn 250.000 - 300.000 đồng/kg.

Tôm 250.000 - 290.000 đồng/kg, cá trắm 62.000 - 76.000 đồng/kg. Rau xanh giá thấp, bắp cải 5.000 - 7.000 đồng/kg, cà chua 8.000 - 10.000 đồng/kg. Riêng đào và quất, tiểu thương giảm giá 20-30% để xả hàng.

Trong khi đó, tại TP.HCM, lượng rau quả về chợ đầu mối Thủ Đức còn 1.813 tấn/ngày, giảm 55% so hôm trước, nhiều mặt hàng giảm 5.000 - 10.000 đồng/kg do sức mua giảm.

Thịt heo hơi tại chợ Hóc Môn 71.500 - 74.000 đồng/kg; sườn non 230.000 đồng/kg; ba chỉ 190.000 đồng/kg. Giá thủy hải sản tươi giảm 5.000-20.000 đồng/kg.

Ở Đà Nẵng, hoạt động mua bán giảm so với các ngày trước. Gạo tẻ còn 15.000 - 16.000 đồng/kg, thịt lợn ba chỉ 150.000 - 170.000 đồng/kg, thịt bò 260.000 - 270.000 đồng/kg.

Tôm sú tăng lên 270.000 - 400.000 đồng/kg, chả tăng hơn 6%. Nhiều siêu thị thậm chí đóng cửa sớm từ 14h ngày 29 Tết.

Tại Cần Thơ, sức mua tăng 30-35% so ngày thường. Thịt ba rọi 200.000 đồng/kg, bò thăn 294.000 đồng/kg, gà ta 160.000 đồng/kg.

Rau củ và trái cây giảm nhẹ 1.000-5.000 đồng/kg. Nguồn cung hoa kiểng tăng 30-40% nhưng sức mua không tăng tương ứng.

Toàn thành phố có 258 chợ, 20 siêu thị, 416 cửa hàng tiện lợi, và không ghi nhận găm hàng.

Bộ Tài chính dự báo, sau giao thừa, nhu cầu mua sắm giảm nhanh nên giá lương thực, thực phẩm và hàng tiêu dùng dự kiến ổn định. Một số dịch vụ ăn uống, trông giữ xe tại điểm du lịch có thể tăng cục bộ nhưng không ảnh hưởng mặt bằng giá chung.

Nhìn chung, thị trường Tết nguyên đán Bính Ngọ 2026 duy trì cân bằng cung cầu, giá biến động theo mùa vụ nhưng vẫn trong kiểm soát, không xuất hiện sốt giá diện rộng.