27 Tết hàng hóa đổ về 3 chợ đầu mối ở TP.HCM tăng mạnh, giá thịt heo tăng cao

Sở Công Thương TP.HCM thông tin trong ngày 14-2 (nhằm ngày 27 tháng Chạp), lượng hàng hóa về ba chợ đầu mối Thủ Đức, Hóc Môn, Bình Điền đạt 9.884,9 tấn/đêm. Con số này tăng 54% so với mức 6.400 tấn của ngày thường.
Tại chợ đầu mối Thủ Đức, tổng lượng hàng về chợ đạt 4.731 tấn/đêm, tăng mạnh so với mức 2.942 tấn của cùng kỳ năm trước. Trong đó, mặt hàng rau tăng 2.639 tấn/đêm, trái cây tăng 1.750 tấn và hoa tăng 342 tấn.
Tại chợ Bình Điền, tổng lượng hàng đạt 2.438,9 tấn/đêm, tương đương cùng kỳ năm trước. Trong khi lượng hàng thủy hải sản giảm 498,3 tấn/đêm thì rau củ lại tăng 1.683,2 tấn/đêm. Các mặt hàng thịt gia súc, gia cầm và thủy hải sản khô cũng tăng 257,4 tấn.
Riêng tại chợ đầu mối Hóc Môn, tổng lượng hàng đạt 2.715 tấn/đêm.
Hôm nay, giá heo hơi và heo mảnh vẫn ở mức cao so với thời điểm ngày 25 tháng Chạp. Cụ thể, heo mảnh loại 1 có giá 95.000 đồng/kg và loại 2 là 88.000 đồng/kg.
Đối với các loại thịt pha lóc, thịt ba rọi và sườn non đang giữ mức 190.000 đồng/kg tại chợ đầu mối.
Đại diện chợ đầu mối Hóc Môn cho biết theo quy luật cận Tết, những mặt hàng hút khách như ba rọi và sườn non thường tăng giá cao.
So với cùng kỳ năm ngoái, ba rọi rút sườn tăng 20.000 đồng/kg và sườn non tăng 5.000 đồng/kg. Riêng mặt hàng heo mảnh loại 1 và loại 2 không có biến động so với năm trước.
Bà Nhi, tiểu thương tại chợ Gò Vấp cho biết bình thường sườn non có giá khoảng 200.000 đồng/kg. Tuy nhiên, từ một tháng nay giá bắt đầu nhích dần và hiện nay tăng lên 250.000 đồng/kg.
Tương tự, mặt hàng ba rọi cũng biến động từ mức 180.000 đồng/kg lên 200.000 đến 230.000 đồng/kg. Dù lượng hàng về chợ nhiều nhưng sức mua thực tế lại khá chậm.
Theo bà Nhi, tình hình kinh tế khó khăn nên người dân cân nhắc rất kỹ khi mua sắm. Họ ưu tiên mua trái cây, hoa tươi để cúng bái tổ tiên, còn thực phẩm tươi sống có phần hạn chế hơn các năm trước.
Ba ngày cao điểm sản lượng rau, heo về chợ đầu mối tăng 80%-100%
Theo Sở Công Thương TP.HCM, chợ Đầu mối Nông sản Thực phẩm Bình Điền là điểm tập kết hàng hóa tổng hợp lớn nhất với thế mạnh về thủy hải sản và thịt súc sản.
Trong tuần cao điểm cận Tết, sản lượng tại đây dự kiến tăng 40%-80%. Lượng hàng về chợ đạt 2.800 - 3.500 tấn/ngày.
Chợ Đầu mối Nông sản Thủ Đức đóng vai trò chủ lực trong việc cung ứng các mặt hàng nông sản như rau, củ, trái cây và hoa cho toàn thành phố. Trong đợt cao điểm Tết Bính Ngọ 2026, cụ thể từ 24-27 tháng Chạp, lượng hàng nhập chợ tăng trưởng rất mạnh.
Theo dự báo, sản lượng hàng hóa tại đây sẽ dao động 3.500 tấn - 5.500 tấn/ngày. Nguồn cung dồi dào đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu mua sắm tăng cao của người dân trong những ngày cuối năm.
Tại Chợ Đầu mối Nông sản Thực phẩm Hóc Môn, đây là điểm tập kết lớn nhất về mặt hàng thịt heo khi cung cấp khoảng 50% thị phần cho TP.HCM. Ngoài ra, chợ còn là nguồn cung lớn về rau củ quả.
Vào cao điểm Tết từ 25-29 tháng Chạp, tổng lượng nông sản đạt 2.700 - 3.300 tấn/ngày, tăng khoảng 30%-50%.
Riêng mặt hàng thịt heo ghi nhận sản lượng tăng đột biến 100%, đạt 700 tấn mỗi đêm. Con số này tương đương 9.300-10.000 con heo nhập chợ mỗi đêm.