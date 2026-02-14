27 Tết hàng hóa đổ về 3 chợ đầu mối ở TP.HCM tăng mạnh, giá thịt heo tăng cao 14/02/2026 17:52

(PLO)- Theo Sở Công Thương TP.HCM, ngày 27 tháng Chạp, lượng hàng hóa về ba chợ đầu mối Thủ Đức, Hóc Môn, Bình Điền đạt gần 10.000 tấn/đêm, tăng 54% so với ngày thường.

Sở Công Thương TP.HCM thông tin trong ngày 14-2 (nhằm ngày 27 tháng Chạp), lượng hàng hóa về ba chợ đầu mối Thủ Đức, Hóc Môn, Bình Điền đạt 9.884,9 tấn/đêm. Con số này tăng 54% so với mức 6.400 tấn của ngày thường.

Tại chợ đầu mối Thủ Đức, tổng lượng hàng về chợ đạt 4.731 tấn/đêm, tăng mạnh so với mức 2.942 tấn của cùng kỳ năm trước. Trong đó, mặt hàng rau tăng 2.639 tấn/đêm, trái cây tăng 1.750 tấn và hoa tăng 342 tấn.

Tại chợ Bình Điền, tổng lượng hàng đạt 2.438,9 tấn/đêm, tương đương cùng kỳ năm trước. Trong khi lượng hàng thủy hải sản giảm 498,3 tấn/đêm thì rau củ lại tăng 1.683,2 tấn/đêm. Các mặt hàng thịt gia súc, gia cầm và thủy hải sản khô cũng tăng 257,4 tấn.

Riêng tại chợ đầu mối Hóc Môn, tổng lượng hàng đạt 2.715 tấn/đêm.

Một số mặt hàng thịt heo hút khách giá tăng cao. Ảnh: TÚ UYÊN

Hôm nay, giá heo hơi và heo mảnh vẫn ở mức cao so với thời điểm ngày 25 tháng Chạp. Cụ thể, heo mảnh loại 1 có giá 95.000 đồng/kg và loại 2 là 88.000 đồng/kg.

Đối với các loại thịt pha lóc, thịt ba rọi và sườn non đang giữ mức 190.000 đồng/kg tại chợ đầu mối.

Đại diện chợ đầu mối Hóc Môn cho biết theo quy luật cận Tết, những mặt hàng hút khách như ba rọi và sườn non thường tăng giá cao.

So với cùng kỳ năm ngoái, ba rọi rút sườn tăng 20.000 đồng/kg và sườn non tăng 5.000 đồng/kg. Riêng mặt hàng heo mảnh loại 1 và loại 2 không có biến động so với năm trước.

Bà Nhi, tiểu thương tại chợ Gò Vấp cho biết bình thường sườn non có giá khoảng 200.000 đồng/kg. Tuy nhiên, từ một tháng nay giá bắt đầu nhích dần và hiện nay tăng lên 250.000 đồng/kg.

Tương tự, mặt hàng ba rọi cũng biến động từ mức 180.000 đồng/kg lên 200.000 đến 230.000 đồng/kg. Dù lượng hàng về chợ nhiều nhưng sức mua thực tế lại khá chậm.

Theo bà Nhi, tình hình kinh tế khó khăn nên người dân cân nhắc rất kỹ khi mua sắm. Họ ưu tiên mua trái cây, hoa tươi để cúng bái tổ tiên, còn thực phẩm tươi sống có phần hạn chế hơn các năm trước.