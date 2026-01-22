Giá thịt heo tăng trước Tết, tiểu thương lo sức mua giảm 22/01/2026 15:20

(PLO)- Giá thịt heo móc hàm được tiểu thương nhập vào ở mức 106.000 đồng/kg, trong khi một tháng trước chỉ khoảng 92.000 đồng/kg.

Gần một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 nhưng giá heo hơi (chưa qua giết mổ) đã tăng nhanh trong những ngày vừa qua.

Giá heo lại lập đỉnh

Ngày 22-1, theo khảo sát giá của Công ty CP Anovafeed, giá heo hơi lại lập đỉnh mới. Cụ thể, giá heo hơi chạm mức 79.000 đồng/kg tại Bắc Giang, Hà Nội, Hưng Yên… Tại Phú Thọ, Thái Nguyên, Ninh Bình..., đạt 78.000 đồng/kg; trung bình giá tại miền Bắc tăng cao đạt 78.200 đồng/kg.

Tại miền Trung, giá tăng tại Thanh Hóa và Nghệ An đạt mức 77.000 đồng/kg; giá tại Quảng Ngãi, Gia Lai, Lâm Đồng...đạt 75.000 đồng/kg. Tại thị trường miền Nam, giá heo hơi đạt 76.000 đồng/kg tại Đồng Nai, TP.HCM và Đồng Tháp; trung bình giá ở vùng miền Nam đạt 74.300 đồng/kg.

Theo ghi nhận, thịt ba chỉ hiện được bán với giá 140.000–160.000 đồng/kg, sườn non dao động 140.000–160.000 đồng/kg, trong khi thịt nạc vai phổ biến ở mức 130.000–140.000 đồng/kg, tuỳ chợ, tuỳ khu vực. Ảnh: AH

Bà Phạm Thị Tăng (hộ chăn nuôi ở xã Ô Diên, Hà Nội) cho biết mấy ngày nay, giá thịt heo móc hàm (đã qua giết mổ, tính cả đầu, không tính bộ lòng) đã lên 95.000 đồng/kg, còn không tính đầu là 115.000 đồng/kg.

“So với cách đây một tháng, giá hiện nay đã cao hơn rất nhiều. Thông thường cứ vào tháng Chạp là giá heo sẽ tăng lên như vậy”, bà Tăng nói.

Cập nhật chiều 22-1, tiểu thương Trần Thị Huệ - một người bán thịt tại chợ dân sinh ở phường Phú Lương (Hà Nội), chia sẻ hôm nay vừa nhập giá móc ở mức 106.000 đồng/kg, trong khi tháng trước chỉ khoảng 92.000-93.000 đồng/kg.

“Giá móc hàm nhập vào tăng liên tục nên chúng tôi buộc phải điều chỉnh giá bán. Giá lên cao, với người buôn bán cũng không vui, vì người dân sẽ ăn ít thịt hơn, người bán còn phải giải thích nhiều để mọi người hiểu, thông cảm”, chị Huệ bày tỏ.

Giá thịt heo tăng gây ảnh hưởng không nhỏ đến chi tiêu sinh hoạt của người dân. Tại nhiều chợ dân sinh như chợ Nghĩa Tân, chợ Ngã Tư Sở, chợ Hà Đông, chợ Phú Lương, giá tăng từ 10.000–20.000 đồng/kg so với một tháng trước.

Theo ghi nhận, thịt heo ba chỉ hiện được bán với giá 140.000–160.000 đồng/kg, sườn non dao động 140.000–160.000 đồng/kg, trong khi thịt nạc vai phổ biến ở mức 130.000–140.000 đồng/kg, tuỳ chợ, tuỳ khu vực.

Bà Nguyễn Thị Hoa, người dân phường Kim Liên (Hà Nội), cho biết: “Giá thịt tăng khiến bữa ăn gia đình phải tính toán kỹ hơn. Trước đây ngày nào tôi cũng mua thịt heo, vì dễ chế biến, dễ ăn, nay thì xen kẽ thêm cá, trứng cho đỡ tốn và cũng đa dạng dinh dưỡng hơn”.

Giá thịt heo còn tăng?

Theo báo cáo của Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), năm 2025, giá trị sản xuất chăn nuôi ước tính tăng 4,3-4,5%, không đạt chỉ tiêu Bộ giao là xấp xỉ 6%. Nguyên nhân không đạt là do đàn vật nuôi bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh.

Trong năm qua, đàn heo đã bị chết và tiêu huỷ do dịch, thiên tai là khoảng 1,3 triệu con, chiếm 4,14% trong tổng đàn 26,68 triệu con.

Dịp cuối năm và cận Tết, giá thịt heo thường tăng 5 - 10%. Ảnh: AH

Tính riêng của 29 doanh nghiệp chăn nuôi heo lớn, tại thời điểm tháng 12-2025, cả nước có khoảng 9,58 triệu con heo, chiếm 30,5% tổng đàn của cả nước.

Đánh giá về giá heo năm 2025, Cục Chăn nuôi và Thú y nhận định giá bình quân thịt heo hơi xuất chuồng của cả nước tăng 3,84%. Thời điểm cuối năm 2025, giá thịt hơi trong nước cao hơn so với Trung Quốc (44.600 đồng/kg), Thái Lan (58.000-62.000 đồng/kg), Lào (38.000 đồng/kg), Campuchia (55.000 đồng/kg)... Riêng với Philippines (85.000 đồng/kg) và Indonesia (87.300 đồng/kg) thì giá thịt heo hơi của ta đang thấp hơn.

Sang đầu tuần tháng 1-2026, giá thịt hơi xuất chuồng tiếp tục theo xu hướng tăng nhẹ, tăng 8,5% so với bình quân tháng 12-2024.

Ông Phạm Kim Đăng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y cho biết theo quy luật hằng năm, dịp cuối năm và cận Tết, giá thường tăng 5 - 10%. Với tổng đàn hiện có, dự báo giá heo hơi chỉ tăng xoay quanh mức 75.000 đồng/kg, rất khó vượt mốc 80.000 đồng/kg nếu không có biến cố lớn về dịch bệnh.

Điều này thực sự có lợi cho người chăn nuôi, vì giá bán cao hơn giá thành và được duy trì trong thời gian khá dài. Đây cũng là động lực để người dân tái đàn, ổn định sản xuất.