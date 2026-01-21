Cận Tết Bính Ngọ: Hàng hóa tại Hà Nội dồi dào, giá ổn định 21/01/2026 19:17

(PLO)- Sát Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa trên địa bàn Hà Nội duy trì nguồn cung dồi dào, chủng loại phong phú, giá cả các mặt hàng thiết yếu cơ bản ổn định.

Ngày 21-1, ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), dẫn đầu đoàn công tác đi khảo sát, nắm bắt tình hình cung– cầu, giá cả và chất lượng hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng tăng cao của người dân dịp cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại Hà Nội.

Đoàn đã khảo sát tại chợ Hà Đông, một trong những chợ truyền thống có quy mô lớn, lưu lượng giao thương và tiêu dùng cao trên địa bàn Thủ đô.

Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), dẫn đầu đoàn công tác đi khảo sát tại chợ Hà Đông.

Báo cáo đoàn công tác, ông Trịnh Quốc Ân, Phó Trưởng Ban Quản lý chợ Hà Đông, cho biết hiện chợ có trên 1.300 hộ kinh doanh cố định, hoạt động ổn định ở hầu hết các ngành hàng thiết yếu phục vụ đời sống.

Ông Ân thông tin nguồn hàng hóa tại chợ Hà Đông cung ứng cho thị trường dồi dào, đa dạng chủng loại, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng cao của người dân, đặc biệt trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2026.

Giá cả các mặt hàng cơ bản tương đối ổn định, không xảy ra tình trạng khan hiếm hay biến động bất thường, góp phần bảo đảm cân đối cung – cầu và ổn định thị trường trên địa bàn.

Nguồn hàng hóa tại chợ Hà Đông cung ứng cho thị trường dồi dào, đa dạng chủng loại.

Sau khi khảo sát chợ Hà Đông, đoàn công tác cũng khảo sát tình hình sản xuất, kinh doanh và khả năng cung ứng sản phẩm ra thị trường Tết tại Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Đức Hạnh, Công ty Cổ phần Dệt may Phú Vĩnh Hưng.

Ông Ngô Trọng Văn Hài, Giám đốc Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Đức Hạnh, cho biết trước những biến động của kinh tế thị trường, năm nay, doanh nghiệp không tăng sản lượng so với các năm trước.

Xưởng chế biến thực phẩm của Công ty Đức Hạnh.

Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất phù hợp, bảo đảm nguồn cung ổn định, đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Trước đó, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cũng lập các đoàn công tác đi khảo sát, kiểm tra thị trường, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hoá cho thị trường dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ tại Hà Tĩnh, Nghệ An, Bắc Ninh, TP.HCM, Hà Nội…