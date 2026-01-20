Miền Bắc chuẩn bị mưa rét đậm, người dân nhớ mặc thêm áo ấm 20/01/2026 14:50

(PLO)- Dự báo từ ngày mai, thời tiết Hà Nội sẽ không còn se lạnh, khô ráo mà chuyển sang rét đậm kèm mưa.

Hôm nay ngày 20-1-2026, thời tiết Thủ đô Hà Nội se lạnh, trời khô ráo, có nắng nhẹ, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-21 độ. Tuy nhiên, dự báo kiểu thời tiết này sẽ chấm dứt trong một vài ngày tới vì tác động của đợt không khí lạnh.

Sáng nay, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia phát đi thông tin cho biết, khoảng chiều tối đến đêm nay, không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Đông Bắc Bộ. Bởi vậy, từ đêm nay, miền Bắc trời chuyển rét.

Sau khi ảnh hưởng Bắc Bộ, không khí lạnh tiếp tục lan xuống Bắc Trung Bộ. Từ ngày 21-1, khu vực này trời chuyển rét.

Sáng nay, thời tiết Hà Nội se lạnh, khô ráo. Ảnh: AH

Từ sau ngày 21-1 đến khoảng ngày 23-1, không khí lạnh tăng cường khiến nhiệt độ giảm nhanh rõ rệt, khu vực Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại, nhiệt độ thấp nhất phổ biến chỉ còn 11-14 độ C, vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ. Cảnh báo vùng núi cao Bắc Bộ đề phòng băng giá và sương muối.

Đáng chú ý, Bắc Bộ, Thanh Hoá, Nghệ An có mưa rải rác từ đêm nay đến ngày 22-1. Không khí lạnh kèm mưa khiến cảm giác rét càng tăng lên rõ rệt.

Tại Bắc Trung Bộ, nền nhiệt thấp nhất phổ biến trong đợt này khoảng 13-16 độ C. Từ ngày 21 đến 24-1, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai cũng có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông.

Dự báo từ đêm nay, ngoài chịu tác động của không khí lạnh còn kèm mưa, trời rét đậm. Người dân khi ra đường nên mặc nhiều áo ấm, chuẩn bị sẵn áo mưa để tránh nhiễm lạnh. Ảnh: Ah

Để chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã có văn bản gửi UBDN các tỉnh, TP khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An yêu cầu theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo để thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền và nhân dân chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp.

Ban chỉ đạo cũng nêu rõ các địa phương phải rà soát phương án ứng phó với rét đậm, rét hại, trong đó đặc biệt tăng cường hướng dẫn việc bảo đảm sức khỏe cho người dân và học sinh tại các trường nội trú; không dùng bếp than sưởi ấm trong phòng kín để tránh thiệt hại về người.

Tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi củng cố, che chắn chuồng trại; dự trữ thức ăn, giữ ấm, phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn cho sản xuất lúa, rau màu và cây trồng khác.