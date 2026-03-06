Lo ngại ảnh hưởng tình hình Trung Đông, Cục Hải quan yêu các đơn vị hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu 06/03/2026 17:30

(PLO)- Trước diễn biến tại Trung Đông, Cục Hải quan yêu cầu các Chi cục hải quan hỗ trợ tối đa, ưu tiên giải quyết thủ tục và linh hoạt xử lý các tình huống, tạo thuận lợi cho việc xuất nhập khẩu của doanh nghiệp Việt Nam.

Theo Cục Hải quan, thời gian gần đây, tình hình xung đột tại khu vực Trung Đông diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến hoạt động vận tải và logistics quốc tế, đặc biệt là với các tuyến vận chuyển hàng hoá kết nối thương mại giữa châu Á với châu Âu, Trung Đông và châu Phi.

Đặc biệt là ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam khi xuất nhập khẩu hàng hóa với các nước nằm trong khu vực diễn ra xung đột quân sự hoặc phải vận chuyển qua khu vực diễn ra xung đột quân sự.

Do đó, Cục Hải quan yêu cầu các Chi cục hải quan khu vực chỉ đạo các đơn vị hải quan cửa khẩu/ngoài cửa khẩu ưu tiên giải quyết, xử lý thủ tục hải quan, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam với các nước diễn ra xung đột thuộc khu vực Trung Đông hoặc phải vận chuyển qua khu vực diễn ra xung đột quân sự tại Trung Đông.

Theo đó, với hàng xuất khẩu đến các nước diễn ra xung đột thuộc khu vực Trung Đông hoặc phải vận chuyển qua khu vực diễn ra xung đột quân sự đã đăng ký tờ khai hải quan nhưng thực tế không xuất khẩu (tờ khai đã hoàn thành thủ tục, chưa hoàn thành thủ tục nhưng hàng hóa chưa đưa vào khu vực giám sát hải quan hoặc đã đưa vào khu vực giám sát hải quan nhưng chưa xếp lên phương tiện vận tải xuất cảnh). Nếu doanh nghiệp đề nghị hủy tờ khai hải quan để đưa hàng hóa trở lại nội địa, Chi cục hải quan khu vực hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện hủy tờ khai hải quan theo quy định.

Trước những diễn biến phức tạp tại Trung Đông, Cục Hải quan yêu cầu các Chi cục hải quan khu vực hỗ trợ tối đa, ưu tiên giải quyết thủ tục và linh hoạt xử lý các tình huống. Ảnh: NGỌC SƠN

Trường hợp hàng hóa đã đưa vào tập kết tại các khu vực cảng biển, cảng hàng không, cửa khẩu để chờ xếp lên phương tiện vận tải xuất cảnh, nếu không thể thực hiện tiếp thủ tục xuất khẩu, cơ quan Hải quan tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp được làm thủ tục đưa hàng hóa trở lại nội địa hoặc đưa vào gửi kho ngoại quan, kho hàng hóa tại cửa khẩu để lưu giữ, bảo quản. Việc này phải ưu tiên đối với các hàng hóa dễ bị hư hỏng, hàng hóa có thời gian sử dụng ngắn hạn…

Còn nếu hàng hóa đã hoàn thành thủ tục xuất khẩu, đã xếp lên phương tiện xuất cảnh hoặc đang vận chuyển đến nước nhập khẩu, hay đã vận chuyển đến nước nhập khẩu nhưng phải tái nhập trở lại Việt Nam, các đơn vị hải quan hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan tái nhập theo quy định.

Cơ quan Hải quan cam kết tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp được làm thủ tục tái nhập hàng trở lại Việt Nam, ưu tiên đối với các hàng hóa dễ bị hư hỏng, hàng hóa có thời gian sử dụng ngắn hạn…

Trường hợp hàng hóa đã hoàn thành thủ tục hải quan, đã xếp lên phương tiện xuất cảnh và đang vận chuyển đến nước nhập khẩu hoặc đã vận chuyển đến nước nhập khẩu; nếu đối tác nước ngoài từ chối nhận hàng và doanh nghiệp Việt Nam đề nghị được thay đổi tuyến đường, địa điểm giao hàng hoặc người nhận hàng thì doanh nghiệp thực hiện thủ tục khai sửa đổi, bổ sung thông tin tờ khai hải quan và nộp, xuất trình các chứng từ chứng minh theo quy định.

Trường hợp phát sinh vướng mắc trong quá trình giải quyết thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa, các Chi cục hải quan khu vực phải trao đổi ngay với các cơ quan, ban ngành có liên quan theo thẩm quyền để giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp.

Ngoài ra, nếu vướng mắc vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo về Cục Hải quan để được hướng dẫn thực hiện.