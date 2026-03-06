Nguồn cung khó, chiết khấu thấp, một doanh nghiệp xăng dầu ở Hà Nội xin tạm ngừng kinh doanh 06/03/2026 12:21

(PLO)- Hiện chưa có quy định về việc khi chiết khấu không đủ bù đắp chi phí, doanh nghiệp kinh doanh lỗ thì có được dừng bán hàng hay không.

Ngày 5-3, Sở Công Thương TP. Hà Nội có văn bản gửi Bộ Công Thương về việc hướng dẫn giải quyết đề nghị của doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh doanh bán lẻ xăng dầu.

Trong văn bản gửi đi, Sở Công Thương TP. Hà Nội cho biết đã nhận được văn bản của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Indel về đề nghị được tạm ngừng kinh doanh tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên toàn hệ thống của công ty trong thời gian tới nếu nguồn cung và chiết khấu xăng đầu không được cải thiện.

Theo phản ánh của công ty này, trước những biến động về kinh tế, địa chính trị tại khu vực Trung Đông trong những ngày qua, thị trường xăng dầu Việt Nam đang xuất hiện các dấu hiệu chịu ảnh hưởng về nguồn cung và giá xăng dầu.

Cửa hàng xăng dầu Indel Hà Đông thông báo hết xăng, còn dầu, sáng 6-3. Ảnh: AH

Cụ thể, nhiều đơn vị đầu mối, phân phối xăng dầu không đủ nguồn cung, phải chia nhỏ nguồn đến các đối tác để duy trì hoạt động bán lẻ. Bên cạnh đó, mức chiết khấu xăng dầu từ các thương nhân đầu mối chỉ ở mức 50 đồng/lít xăng, dầu hoặc có thời điểm chiết khấu về 0 đồng.

Doanh nghiệp bán lẻ hiện đang chịu lỗ từ 400-500 đồng/lít xăng, dầu. Trường hợp tình hình này tiếp tục trong một đến hai tuần tới sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến dòng tài chính của doanh nghiệp bán lẻ và không còn khả năng tiếp tục hoạt động kinh doanh.

Do vậy công ty này đề nghị và xin ý kiến về việc được tạm ngừng kinh doanh tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trong hệ thống trong thời gian tới nếu nguồn cung và chiết khấu xăng đầu không được cải thiện.

Trước phản ánh và đề nghị của doanh nghiệp này, Sở Công Thương TP. Hà Nội dẫn quy định tại Nghị định số 83/2014 và Nghị định số 95/2021 quy định về quyền và nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh xăng dầu đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu, cho biết cửa hàng bán lẻ xăng dầu chỉ ngừng bán hàng sau khi được Sở Công Thương chấp thuận bằng văn bản, trừ trường hợp vì lý do bất khả kháng như cháy nổ, lũ lụt hoặc đã nỗ lực áp dụng các biện pháp khắc phục nhưng không thể duy trì việc bán hàng.

Tuy nhiên chưa có quy định về việc khi chiết khấu không đủ bù đắp chi phí, doanh nghiệp kinh doanh lỗ thì có được dừng bán hàng hay không.

Để giải quyết khó khăn vướng mắc phát sinh trong thực tế hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu theo kiến nghị nêu trên của doanh nghiệp, Sở Công Thương TP. Hà Nội đề nghị Bộ Công Thương có văn bản chỉ đạo để Sở Công Thương có căn cứ hướng dẫn doanh nghiệp và thực hiện công tác quản lý nhà nước trên địa bàn trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu.