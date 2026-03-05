Lazada vinh danh các thương hiệu xuất sắc tại LazMall Brand Awards 2025 05/03/2026 13:08

(PLO)- Lazada Việt Nam chính thức công bố và vinh danh 12 thương hiệu đối tác tiêu biểu tại giải thưởng thường niên LazMall Brand Awards 2025, ghi nhận những đóng góp nổi bật trong kỷ nguyên mới của thương mại điện tử.

Thương mại điện tử (TMĐT) Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên "Thương mại niềm tin", nơi người tiêu dùng ngày càng ưu tiên các giá trị thực: sản phẩm chính hãng, nguồn gốc minh bạch và trải nghiệm mua sắm toàn diện.

Trong bối cảnh đó, Lazada khẳng định vai trò là nền tảng đáng tin cậy - không chỉ phục vụ người tiêu dùng mà còn đồng hành cùng nhãn hàng trên hành trình phát triển bền vững.

Giải thưởng thường niên LazMall Brand Awards 2025 được tổ chức nhằm vinh danh những thương hiệu đã xuất sắc nắm bắt xu thế, khai thác tối đa hệ sinh thái Lazada để tạo nên những cột mốc tăng trưởng ấn tượng.

Hạng mục danh giá nhất: Brand of the Year (Thương hiệu của năm)

Tâm điểm của giải thưởng năm nay là hạng mục “Brand of the Year” (Thương hiệu của năm), vinh danh 10 thương hiệu hàng đầu gồm: Vinamilk, Samsung, Abbott, Enfa, Elmich, Huggies, Unilever, Nestlé, TCL và Adidas.

Đây đều là những nhãn hàng đã ghi dấu ấn nổi bật về tăng trưởng và hiệu quả kinh doanh khi khai thác tối đa hệ sinh thái toàn diện của Lazada, đồng thời không ngừng đổi mới để nâng cao trải nghiệm mua sắm cho người tiêu dùng.

Không chỉ cung cấp hạ tầng logistics nội địa vững chắc cùng các công cụ tiếp thị thông minh trong những mùa lễ hội mua sắm cao điểm, Lazada còn đóng vai trò là cầu nối chiến lược, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng quy mô kinh doanh xuyên biên giới. Điều này giúp sản phẩm tiếp cận người tiêu dùng nhanh hơn, thuận tiện hơn và hiệu quả hơn trên thị trường quốc tế.

Sự góp mặt của Vinamilk trong danh sách này là minh chứng tiêu biểu cho chiến lược hợp tác sâu rộng này. Thời gian qua, Vinamilk liên tục đẩy mạnh chuyển đổi số, đa dạng hóa các kênh tiếp cận khách hàng trực tuyến, đồng thời củng cố vị thế dẫn đầu và gia tăng thị phần nội địa. Việc vận hành hiệu quả kênh TMĐT không chỉ đóng góp tích cực vào tăng trưởng doanh nghiệp, mà còn giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận các sản phẩm của Vinamilk mọi lúc, mọi nơi.

Riêng trong năm 2025, Vinamilk ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng trên sàn Lazada, đặc biệt trong các kỳ mega sale. Tiêu biểu, doanh thu dịp 12.12 tăng gấp 45 lần so với ngày thường.

Không dừng lại ở thị trường trong nước, Lazada còn đồng hành cùng Vinamilk mở rộng hiện diện quốc tế thông qua việc thiết lập gian hàng chính hãng trên LazMall tại Singapore, giúp đưa các sản phẩm dinh dưỡng chuẩn quốc tế của Vinamilk tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng khu vực, qua đó nâng cao hình ảnh và vị thế thương hiệu Việt trên thị trường quốc tế.

Chia sẻ về sự hợp tác này, đại diện Vinamilk cho biết: “Những bước đi chiến lược trong hành trình đổi mới toàn diện đã tạo đà tăng trưởng tích cực cho Vinamilk ở cả thị trường trong nước lẫn quốc tế.

Với định hướng lấy người tiêu dùng làm trung tâm, cùng nền tảng nội lực vững chắc và sự đồng hành của các đối tác chiến lược như Lazada, chúng tôi tiếp tục tối ưu hóa hệ thống vận hành, nâng cao trải nghiệm khách hàng và củng cố vị thế dẫn đầu tại thị trường nội địa. Đây cũng là bước đệm quan trọng để Vinamilk tự tin vươn tới những cột mốc mới, đưa sản phẩm dinh dưỡng Việt Nam đến gần hơn với người tiêu dùng trong khu vực".

Ghi nhận các chiến lược tiếp cận khách hàng sáng tạo

Bên cạnh hạng mục chính, LazMall Brand Awards 2025 cũng cho thấy hiệu quả thực tế từ những công cụ kinh doanh đặc thù mà nền tảng thiết kế riêng cho đối tác.

Tại hạng mục "Ứng dụng Super Brand Series xuất sắc" (Super Brand Series of the Year), giải thưởng đã gọi tên LocknLock.

Đại diện Lazada trao cúp vinh danh tại văn phòng LocknLock. Ảnh: Lazada

Bằng việc tận dụng triệt để chuỗi chiến dịch hợp tác sâu rộng này, LocknLock đã thiết kế thành công những ngày hội mua sắm bùng nổ, tối ưu hóa lưu lượng truy cập khổng lồ từ Lazada để chuyển đổi thành doanh số, qua đó củng cố vững chắc tệp khách hàng trung thành.

Trong khi đó, giải "Thương hiệu Mới xuất sắc của năm" (Rising Brand of the Year) thuộc về Lacoste, cho thấy khả năng của LazMall trong việc ươm mầm các nhãn hàng cao cấp. Với không gian mua sắm uy tín, bảo chứng 100% chính hãng, LazMall đã tháo gỡ rào cản về niềm tin nguồn gốc, giúp Lacoste tự tin tiếp cận tệp khách hàng trẻ, có thu nhập cao và ghi nhận mức tăng trưởng đột phá trong thời gian ngắn.

Chia sẻ tại sự kiện, đại diện Lazada Việt Nam nhấn mạnh: "Chúng tôi luôn quan niệm rằng sự thành công của các nhà bán hàng và thương hiệu là thước đo quan trọng cho thành công của Lazada. Vì vậy, Lazada luôn sát cánh để hỗ trợ nhà bán hàng cùng tăng trưởng trên nền tảng của mình".

Đặc biệt, với định hướng đẩy mạnh hàng hóa chính hãng để nâng tầm trải nghiệm người dùng, Lazada sẽ tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ thiết thực cho các gian hàng chính hãng.

Giải thưởng LazMall Brand Awards 2025 chính là lời khẳng định mạnh mẽ cho cam kết và định hướng chiến lược này.