'Hội chợ Mùa Xuân 2026 – tiếng trống khai hội cho vận hội mới của đất nước' 13/02/2026 23:26

(PLO)- Sau 12 ngày mở cửa, Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 đã thu hút hơn 500 ngàn lượt khách, tổng doanh thu trên 300 tỉ đồng.

Tối 13-2, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (VEC), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ bế mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026.

Cùng tham dự có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình; Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn - Trưởng Ban Chỉ đạo các Hội chợ Quốc gia; Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng và lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương…

"Tiếng trống khai hội giòn giã báo hiệu sự khởi đầu thuận lợi"

Phát biểu tại lễ bế mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, đúng như kỳ vọng mà Thủ tướng đã đặt ra tại lễ khai mạc, Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 đã vượt lên trên khuôn khổ một hoạt động xúc tiến thương mại đơn thuần, trở thành "tiếng trống khai hội" giòn giã, báo hiệu sự khởi đầu thuận lợi - một vận hội mới của đất nước bằng những kết quả ấn tượng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ bế mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026.

Đó là sau 12 ngày mở cửa, dù điều kiện thời tiết không thuận lợi, rét, mưa, thương mại điện tử đang phát triển, nhưng hội chợ đã đón tiếp hơn 500 ngàn lượt khách, đến từ khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước. Nhiều đoàn khách quốc tế cũng tới tham quan, mua sắm, kết nối hợp tác thương mại và đầu tư.

Không chỉ vậy, với hơn ba ngàn gian hàng cùng hàng chục ngàn sản phẩm, hàng hóa tinh hoa đến từ khắp mọi miền Tổ quốc, hội chợ đã “kiến tạo” một không gian văn hóa nghệ thuật đầy bản sắc.

“Cái được lớn nhất của Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất là kết nối cung cầu, kết nối doanh nghiệp với doanh nghiệp, kết nối giữa người tiêu dùng và sản xuất kinh doanh, kết nối giữa văn hóa tinh thần và vật chất, là nơi mua sắm, ký kết hợp đồng thương mại đầu tư, bùng nổ thương mại điện tử trong môi trường chuyển đổi số và chuyển đổi xanh”, người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh.

Lãnh đạo Chính phủ tiếp tục khẳng định, thành công của Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 không chỉ thể hiện bằng những kết quả tích cực về mặt kinh tế – thương mại, mà còn lan tỏa sâu rộng cả về bình diện văn hóa - xã hội.

Hội chợ chính là một kênh kích cầu tiêu dùng nội địa hiệu quả - một trong những động lực tăng trưởng quan trọng. Thành công của Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 cũng khẳng định sức sống mãnh liệt của tinh thần “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận định, thành công của Hội chợ Mùa Xuân đã trở thành "tiếng trống khai hội" giòn giã, báo hiệu sự khởi đầu thuận lợi - một vận hội mới của đất nước bằng những kết quả ấn tượng.

Hội chợ không chỉ là không gian gặp gỡ giữa nhu cầu người tiêu dùng với sản phẩm, hàng hóa, mà còn là nơi gặp gỡ, gắn kết nhân dân bằng sợi dây “tình dân tộc, nghĩa đồng bào” bền chặt; “điểm hẹn” giao lưu văn hóa lý tưởng. Hội chợ cũng là nơi hội tụ “tinh hoa” hàng hóa, sản vật vùng miền Việt Nam...

Thành công của Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 cũng là lời khẳng định về tâm thế tự tin của Việt Nam trong việc tiến tới tổ chức các Hội chợ thương mại mang tầm khu vực và quốc tế.

Biến những “cơ hội mùa Xuân” thành thắng lợi của cả năm

Theo Thủ tướng, thành công của Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 là thành quả đến từ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành quyết liệt, linh hoạt của Chính phủ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, người dân, cộng đồng doanh nghiệp với tinh thần “Đảng lãnh đạo – Nhà nước kiến tạo – Công tư đồng hành – Doanh nghiệp tiên phong - Đất nước phát triển - Nhân dân hạnh phúc”.

Để tiếp tục phát huy tối đa kết quả của Hội chợ và biến những “cơ hội mùa Xuân” thành “thắng lợi của cả năm”, Thủ tướng đề nghị Bộ Công Thương chủ trì triển khai tổng kết, đánh giá hiệu quả của hội chợ, đúc rút bài học quý báu. Đồng thời tập trung xây dựng chiến lược thực hiện sâu rộng và hiệu quả hơn nữa Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới; chuyển đổi căn bản tâm thế người tiêu dùng từ “ưu tiên” sang “tin yêu” và “tự hào” khi dùng hàng Việt Nam.

Sau 12 ngày mở cửa, hội chợ đã đón tiếp hơn 500 ngàn lượt khách.

Các bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp có cơ chế, chính sách không ngừng nâng cao chất lượng hàng hóa Việt Nam. Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán đang cận kề, phải tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, bảo đảm nguồn cung hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu, không để hàng hóa kém chất lượng thâm nhập vào đời sống, tuyên chiến với hàng nhái, hàng giả.

Cộng đồng doanh nghiệp luôn tiên phong trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - chuyển đổi xanh; lấy văn hóa kinh doanh là nền tảng, đạo đức doanh nhân là kim chỉ nam, giá trị nhân văn là cốt lõi; kiên quyết tuyên chiến với hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng; chinh phục thế giới bằng sản phẩm có chất lượng vượt trội, tiêu chuẩn quốc tế, khả năng cạnh tranh cao và mang đậm bản sắc trí tuệ Việt Nam.

Đoàn khách Ấn Độ tham quan tại Hội chợ Mùa Xuân.

Đối với các bạn bè, đối tác quốc tế, Thủ tướng cho biết Chính phủ Việt Nam hoan nghênh và cam kết kiến tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thông thoáng, bình đẳng và minh bạch nhất có thể.

Thủ tướng kêu gọi người tiêu dùng tiếp tục phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc trong từng hành vi tiêu dùng hàng ngày.

"Hãy trở thành những người tiêu dùng thông thái nhất, có trách nhiệm nhất, ủng hộ hàng Việt Nam bằng tình cảm và cả lý trí, bằng yêu cầu chuẩn mực cao, đòi hỏi khắt khe, giám sát chặt chẽ về chất lượng, làm nên thương hiệu hàng hóa Việt Nam", Thủ tướng nhấn mạnh.