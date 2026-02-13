HEINEKEN Việt Nam: 35 năm tiên phong vì một Việt Nam tốt đẹp hơn 13/02/2026 13:44

(PLO)- Năm 2025, nền kinh tế Việt Nam khởi sắc trong đó khu vực tư nhân, đặc biệt là các doanh nghiệp FDI, đã tích cực đồng hành cùng các mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia.

Có mặt tại Việt Nam từ 1991, HEINEKEN Việt Nam là một trong những doanh nghiệp (DN) FDI sớm đầu tư và gắn bó lâu dài, liên tục mở rộng hoạt động, đổi mới công nghệ và thúc đẩy hợp tác đa bên, đặc biệt là hợp tác công – tư, nhằm tạo giá trị bền vững cho kinh tế, môi trường và cộng đồng.

Từ DN sản xuất đến một phần của hệ sinh thái kinh tế – xã hội

Với 5 nhà máy bia trên cả nước, HEINEKEN Việt Nam hiện trực tiếp tuyển dụng khoảng 3.000 lao động và tạo ra hơn 170.000 việc làm trong toàn bộ chuỗi giá trị. Doanh nghiệp không ngừng đầu tư nâng cao năng lực sản xuất gắn với đổi mới công nghệ và vận hành bền vững.

Đáng chú ý, nhà máy HEINEKEN Vũng Tàu (khánh thành năm 2022) có sản lượng lớn nhất của Tập đoàn tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Không chỉ là cơ sở sản xuất, nhà máy này còn được định hướng trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, nơi nghiên cứu và triển khai các sản phẩm mới, cũng như các giải pháp quản trị tiên tiến.

Song song hoạt động kinh doanh, HEINEKEN Việt Nam triển khai chiến lược phát triển bền vững “Vì một Việt Nam tốt đẹp hơn” với ba trụ cột: Môi trường – Xã hội – Uống có trách nhiệm.

HEINEKEN Việt Nam - Vũng Tàu, nhà máy bia HEINEKEN lớn nhất khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Dấu ấn trong bảo vệ môi trường và tài nguyên nước

Trong trụ cột môi trường, HEINEKEN Việt Nam ưu tiên bảo tồn nguồn nước, song song với nâng cao hiệu quả sử dụng nước trong sản xuất và đặt mục tiêu bù hoàn nước cho thiên nhiên tại các khu vực chịu áp lực tài nguyên.

Năm 2025, doanh nghiệp hoàn thành mục tiêu bù hoàn nước tại lưu vực sông Tiền sớm 5 năm, hoàn trả hơn 690 triệu lít nước mỗi năm, vượt tổng lượng nước sử dụng và bốc hơi tại nhà máy Tiền Giang. Kết quả này đến từ các chương trình hợp tác bảo tồn nguồn nước với cơ quan quản lý, đối tác và các sáng kiến nước sạch cho cộng đồng.

HEINEKEN Việt Nam tiếp tục thúc đẩy sử dụng năng lượng tái tạo, nâng cao hiệu quả năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới mục tiêu tác động môi trường bằng 0 và đóng góp vào phát triển bền vững.

Đồng hành cùng cộng đồng và thúc đẩy uống có trách nhiệm

Ở trụ cột xã hội, HEINEKEN Việt Nam duy trì nhiều chương trình hỗ trợ cộng đồng, đặc biệt khi thiên tai, bão lũ và giai đoạn khó khăn. Các hoạt động cứu trợ, hỗ trợ sinh kế và chăm lo cho người yếu thế được triển khai thường xuyên.

Song song đó, DN thúc đẩy văn hóa uống có trách nhiệm thông qua các sáng kiến phối hợp với cơ quan quản lý và đối tác. Từ năm 2020, HEINEKEN Việt Nam giới thiệu sản phẩm Heineken® 0.0, đáp ứng xu hướng tiêu dùng an toàn.

DN cũng đồng hành cùng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và lực lượng CSGT TP.HCM trong các chiến dịch truyền thông “Đã uống rượu bia, không lái xe”. Nội bộ doanh nghiệp chú trọng xây dựng môi trường làm việc đa dạng, bình đẳng và đầu tư đào tạo nguồn nhân lực, hướng tới phát triển bền vững.

HEINEKEN Việt Nam hợp tác cùng Phòng CSGT TP.HCM triển khai chương trình An toàn giao thông - Đã uống rượu bia, không lái xe.

Cam kết dài hạn vì phát triển bền vững

Những nỗ lực bền bỉ của HEINEKEN Việt Nam đã tạo ra nhiều giá trị kinh tế – xã hội. Năm 2024, DN đóng góp khoảng 0,5% GDP, nằm trong nhóm doanh nghiệp đóng góp ngân sách lớn và thúc đẩy chuỗi cung ứng nội địa thông qua hoạt động thu mua quy mô lớn.

Hành trình này được ghi nhận bằng nhiều giải thưởng uy tín. Năm 2025, HEINEKEN Việt Nam được vinh danh “Ngôi sao CSI” của VBCSD – VCCI, đánh dấu 8 năm liên tiếp vào Top 10 DN Bền vững Việt Nam, đồng thời nhận giải “Dự án Bền vững” tại Human Act Prize với dự án bảo tồn nguồn nước.

Sau 35 năm hiện diện, HEINEKEN Việt Nam tiếp tục khẳng định cam kết đầu tư dài hạn, coi phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội là trọng tâm xuyên suốt, tạo nền tảng cho giá trị lâu dài.