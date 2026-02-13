Nóng: Nữ VĐV Thái Lan bị cảnh sát bắt vì gian lận trong trận gặp Việt Nam ở SEA Games 33 13/02/2026 16:02

(PLO)- Cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ nữ VĐV Naphat và đồng phạm sau khi cả hai thông đồng để gian lận trong trận gặp Việt Nam tại SEA Games 33.

Ngày 13-2, Cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ nữ VĐV Naphat Warsin (biệt danh TokyoGurl) vì gian lận trận Thái Lan gặp Việt Nam ở môn Liên quân Mobile (hay còn gọi là ROV) tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games 33). Hiệp hội đã cấm cô thi đấu suốt đời và cô có thể phải đối mặt với án tù vì vụ bê bối gian lận cấp quốc gia này.

Cục Điều tra Trung ương Thái Lan đã phát động chiến dịch "Diệt ma" để triệt phá đường dây gian lận trong đội tuyển ROV Thái Lan sau khi "Tokyogurl" thú nhận đã thuê một người đàn ông tên Chaiyo thi đấu thay mình trong trận gặp đội liên quân Mobile Việt Nam tại SEA Games 33 được tổ chức ở chính Thái Lan. Hiệp hội liên quân Mobile Thái Lan đã cấm cô thi đấu vĩnh viễn và cô cũng phải đối mặt với các cáo buộc hình sự theo Luật Tội phạm Máy tính.

Vụ bê bối liên quan đến thể thao điện tử Thái Lan, vốn bị hoen ố bởi gian lận tại SEA Games, đã có bước ngoặt mới. Cục Điều tra Trung ương đã phát động "Chiến dịch Diệt ma" để triệt phá đường dây gian lận đã làm tổn hại đến danh tiếng quốc gia.

Nghi phạm số một, cô Naphat hay "Tokyogurl," một nữ tuyển thủ ROV của đội tuyển Thái Lan tại SEA Games, bị bắt cùng với ông Chaiyo, nghi phạm thứ hai đóng vai trò "trung gian" bí mật đăng nhập vào tài khoản để thi đấu thay cô. Kế hoạch xảo quyệt của họ bao gồm việc bí mật gửi mật khẩu và tráo đổi điện thoại di động trên sân khấu thi đấu để một tuyển thủ nam giỏi hơn có thể thi đấu từ xa qua Discord.

Naphat đã bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ. ẢNH: INSTAGRAM

Tuy nhiên, sau khi ban giám khảo phát hiện ra những sai phạm và ngay lập tức loại đội tuyển Thái Lan trong trận đấu với Việt Nam tại SEA Games, ông Santi Lohthong, Chủ tịch Hiệp hội Thể thao điện tử Thái Lan, đã đích thân xin lỗi người dân Thái Lan và ra lệnh cấm "suốt đời" đối với Naphat, nghiêm cấm Naphat tham gia vào ngành này vĩnh viễn, nhằm duy trì các tiêu chuẩn và sự công bằng.

Liên quan đến vụ việc, Cục Chống tội phạm Thái Lan (CSD) đã ra thông cáo báo chí về kết quả hoạt động điều tra gian lận liên quan đến cuộc thi thể thao điện tử ROV tại SEA Games 33, mang tên "Chiến dịch Diệt ma (Truy quét những kẻ gian lận tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á)". Những điểm chính trong thông cáo như sau:

• Bản chất của hành vi phạm tội: Đây là tội phạm liên quan đến công nghệ. Bộ phận trấn áp tội phạm cho biết vụ án này không chỉ đơn thuần là gian lận trong game mà là tội phạm liên quan đến công nghệ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công lý và danh dự quốc gia, vì nó liên quan đến việc truy cập bất hợp pháp vào hệ thống thi đấu để giành lợi thế không công bằng.

• Diễn biến vụ việc: Cuộc điều tra cho thấy Naphat đã cung cấp tên tài khoản và mật khẩu, vốn chỉ được cấp riêng cho cô, cho ông Chaiyo để Chaiyo đăng nhập và chơi thay cho Naphat. Việc gian lận này đã được lên kế hoạch và thực hiện từ giai đoạn tuyển chọn VĐV của Thái Lan.

• Bắt giữ và bằng chứng: Vào ngày 4-2, các sĩ quan đã đột kích ba địa điểm ở các tỉnh Nakhon Phanom và Nonthaburi, cũng như nhà riêng của Naphat. Họ đã tìm thấy những bằng chứng quan trọng, bao gồm điện thoại di động được sử dụng trong vụ án và các bản ghi liên lạc xác nhận hành vi của Naphat. Hành vi của Naphat trong trận đấu bao gồm việc chuyển đổi giữa các điện thoại cá nhân có cài đặt Discord để nhận hỗ trợ từ xa.

Cảnh sát Thái Lan đã thông tin về vụ bắt giữ Naphat. ẢNH: SIAM SPORTS

• Khởi tố hình sự: Cục Điều tra Tội phạm Thái Lan đã khởi tố vụ án theo Luật Tội phạm Máy tính về tội "cùng nhau truy cập trái phép dữ liệu máy tính hoặc hệ thống máy tính có các biện pháp bảo vệ đặc biệt", có thể bị phạt tù đến 2 năm, phạt tiền đến 40.000 baht, hoặc cả hai.

• Tình trạng hiện tại của vụ án: Cả hai nghi phạm đều đã nhận tội. Do đó, các điều tra viên đã đệ đơn cáo trạng lên Tòa án Quận Pathumwan, dự kiến ​​tòa án sẽ đưa ra phán quyết vào ngày 17-3.

• Lời khuyên và cảnh báo từ cơ quan Phòng Chống Tội phạm Thái Lan: Chỉ huy Phòng Chống Tội phạm cảnh báo các VĐV rằng hành vi gian lận kiểu này sẽ dẫn đến án tích suốt đời, đồng thời kêu gọi tất cả các VĐV hãy trung thực trong nghề nghiệp của mình và không làm tổn hại đến danh tiếng quốc gia bằng sự bất cẩn, vì những chiến thắng đạt được nhờ gian lận là vô giá trị và đáng hổ thẹn.