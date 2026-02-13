Simeone chế giễu Yamal một cách tàn nhẫn 13/02/2026 12:33

(PLO)- HLV Diego Simeone chế giễu Yamal một cách tàn nhẫn khi Atletico Madrid đè bẹp Barcelona trong trận bán kết lượt đi Copa del Rey, trong khi fan phẫn nộ sau khi VAR trì hoãn 8 phút và không công nhận bàn thắng.

HLV Diego Simeone chế giễu Yamal khi đội bóng Atletico Madrid của ông bất ngờ đánh bại Barcelona 4-0 trên sân nhà trong trận lượt đi bán kết Copa del Rey. Theo đó, HLV người Argentina tinh ranh đã giơ ba ngón tay về phía cầu thủ 18 tuổi người Tây Ban Nha sau khi Ademola Lookman ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0, tờ Daily Mail (Anh) bình luận.

Thật vậy, HLV Diego Simeone đã rất thích thú với bàn thắng đó đến nỗi ông chạy dọc đường biên để ăn mừng trong hiệp một, hiệp đấu mà Atletico Madrid đã giải quyết xong Barca một cách bất ngờ với việc ghi 4 bàn thắng.

Trận thắng hoành tráng trước Barcelona gần như đưa Atletico vào chung kết, nơi họ sẽ đối đầu với Real Sociedad hoặc Athletic Bilbao, trừ khi Barcelona tạo nên phép màu trên sân nhà vào tháng tới ở trận lượt về. Danh hiệu gần nhất của Atletico là chức vô địch La Liga năm 2021.

Sự thất vọng của Barcelona càng thêm trầm trọng khi bàn thắng duy nhất của họ trong trận đấu, được ghi bởi Pau Cubarsi, bị xác nhận là việt vị, sau 8 phút kiểm tra VAR. Sự chậm trễ là do lỗi trong công nghệ việt vị bán tự động khi VAR không thể kiểm tra vì "có quá nhiều cầu thủ trong vòng cấm" trong tình huống đó, có nghĩa là các trọng tài VAR phải vẽ các đường biên bằng tay để xác định có việt vị hay không.

HLV Simeone chế giễu Yamal một cách tàn nhẫn. ẢNH: AL CHIRIGUITO

Dù sao thì, Atletico cũng xứng đáng với chiến thắng nhờ các bàn thắng của Antoine Griezmann, Lookman và Julian Alvarez sau pha phản lưới nhà của Eric Garcia. Đêm thi đấu của Garcia càng trở nên tồi tệ hơn sau 85 phút khi anh bị truất quyền thi đấu bằng thẻ đỏ trực tiếp vì pha phạm lỗi thô bạo khiến Alex Baena ngã xuống.

"Tôi nghĩ người hâm mộ của chúng ta cần những bữa tiệc này", HLV Diego Simeone nói sau đó, "Rõ ràng là chúng ta biết đối thủ mình sắp phải đối mặt là ai. Chúng ta không thể bỏ cuộc. Chặng đường ở lượt về còn dài nhưng hôm nay chúng ta đã có một niềm vui lớn dành cho người hâm mộ của mình, những người xứng đáng với điều đó".

Trong khi đó, HLV Hansi Flick của Barcelona, người vừa trải qua thất bại nặng nề nhất kể từ những ngày còn làm HLV nghiệp dư cách đây 21 năm, cho biết: "Chúng tôi đã không chơi tốt. Chúng tôi phải bước vào trận đấu thứ hai. Trận đấu sẽ rất khó khăn nhưng chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình.

Chúng tôi đã thảo luận trong giờ nghỉ giữa hiệp về các tình huống khác nhau và việc chúng tôi cần phải làm tốt hơn. Trong hiệp một, chúng tôi không thấy được phong độ mà tôi mong muốn. Tôi hỏi tại sao lại bị coi là việt vị. Tôi không biết họ đã quyết định như thế nào. Chúng ta phải chấp nhận nhưng tôi không đồng ý".

Yamal hoàn toàn tắt điện trước Atletico Madrid. ẢNH: SHUTTERSTOCK

Niềm an ủi duy nhất của Barcelona là trận thua này diễn ra khi thiếu vắng nhiều cầu thủ quan trọng: Raphinha, Gavi, Pedri, Marcus Rashford và Andreas Christensen. Atletico Madrid sẽ tự tin hơn sau trận đấu này để tiếp tục phần còn lại của mùa giải, đặc biệt là chiến dịch Champions League, sau một giai đoạn phong độ thất thường.

Atletico Madrid đang kém Barcelona 13 điểm trong cuộc đua giành chức vô địch La Liga và sẽ đối đầu với Club Brugge ở vòng play-off Champions League trong tháng này. Trong những trận đấu gần đây, họ đã đánh bại Mallorca 3-0, Barcelona 4-0 và Real Betis 5-0, nhưng cũng có những trận thua trước Real Betis, bị Bodo/Glimt đánh bại, và hòa với Galatasaray và Levante.

Lookman đã có khởi đầu rất ấn tượng sau khi chuyển đến Atletico Madrid từ Atalanta với giá 30,3 triệu bảng Anh. Cựu tiền đạo của Everton, Leicester City, Fulham và Watford đã ghi được hai bàn thắng và có hai pha kiến ​​tạo trong ba trận đấu kể từ khi gia nhập đội bóng trong tháng này.

HLV Hansi Flick của Barca khó lật ngược tình thế trong trận lượt về. ẢNH: EPA

Mới đây, HLV Diego Simeone đã nhận xét về cầu thủ người Nigeria, "Lookman khác biệt so với tất cả các cầu thủ khác mà chúng tôi có, đặc biệt là trong các tình huống đối đầu một chọi một, nhưng cậu ấy cũng có khả năng phối hợp tốt.

Khả năng của Lookman cho phép chúng tôi sử dụng cậu ấy ở nhiều vị trí khác nhau, và cậu ấy đã đóng góp rất tích cực cho đội bóng. Lookman cảm thấy thoải mái, và hy vọng chúng tôi có thể giúp cậu ấy trở thành một cầu thủ giỏi hơn nữa, cũng như cậu ấy có thể giúp chúng tôi phát triển với tư cách là một đội bóng".