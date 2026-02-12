Barcelona đưa ra yêu cầu chuyển nhượng Rashford táo bạo, gây tổn hại cho MU 12/02/2026 12:24

Barcelona muốn chiêu mộ Marcus Rashford sau quãng thời gian cho mượn ấn tượng của anh, nhưng chỉ khi anh được Manchester United chấp thuận. Theo đó, Barcelona đưa ra yêu cầu táo bạo trong vụ chuyển nhượng Rashford, tờ Mirror (Anh) đưa tin.

Theo các nguồn tin, Barcelona rất muốn mua đứt Marcus Rashford. Tuy nhiên, họ hy vọng sẽ thương lượng giảm phí chuyển nhượng, điều này có thể khiến Manchester United không hài lòng. Mặc dù điều khoản mua đứt trị giá 26 triệu bảng Anh trong hợp đồng cho mượn của Rashford đã có vẻ như là một món hời, Barca vẫn muốn trả ít hơn nữa cho tiền đạo này.

Tuy nhiên, tờ Sport (Tây Ban Nha) nhận định, điều này "sẽ không thể xảy ra" do lập trường kiên quyết của MU trong vụ chuyển nhượng Rashford. Rashford, 28 tuổi, đã trở thành một hiện tượng tại đội chủ sân Camp Nou, vượt xa kỳ vọng sau quãng thời gian khó khăn ở Old Trafford. Anh đã ghi 10 bàn thắng và có 13 pha kiến ​​tạo trong 34 lần ra sân cho Barcelona, ​​bao gồm 9 pha kiến ​​tạo trực tiếp chỉ trong 8 trận đấu tại Champions League.

Với việc thường xuyên sử dụng Rashford, không có gì ngạc nhiên khi HLV Hansi Flick của Barca dường như ưu ái tuyển thủ Anh. Tiền đạo người Anh đã đá chính 20 lần dưới thời HLV người Đức mùa này và chỉ vắng mặt một lần duy nhất trong đội hình thi đấu.

Barcelona đã đưa ra yêu cầu chuyển nhượng Rashford. ẢNH: NURPHOTO

Chính HLV Flick đã bày tỏ sự hài lòng với sự tiến bộ của Rashford cho đến nay. Và đó là một dấu hiệu tích cực cho khả năng chuyển nhượng vĩnh viễn, khi ông tin rằng tiền đạo này có thể tiếp tục nâng cao trình độ của mình.

"Chúng tôi luôn nhìn vào bàn thắng, những đường chuyền quyết định, nhưng với tư cách là một HLV, tôi thấy Rashford có thể mang lại cho chúng tôi nhiều hơn thế", HLV Hansi Flick của Barcelona nói với các phóng viên, "Đó là điều tôi muốn thấy. Tôi rất hài lòng với cậu ấy. Rashford đang đáp ứng những yêu cầu của chúng tôi, nhưng cậu ấy còn có tiềm năng lớn hơn nữa".

Những vấn đề chấn thương của Raphinha đã tạo lợi thế cho Rashford, khiến đội bóng của Hansi Flick phụ thuộc nhiều hơn vào sự đóng góp của cầu thủ người Anh. Tuy nhiên, Rashford chắc chắn đã chứng tỏ được giá trị của mình mỗi khi có cơ hội.

Đây là tình huống đôi bên cùng có lợi cho Manchester United. Nếu Barcelona không kích hoạt điều khoản mua đứt, điều chắc chắn là Rashford sẽ thu hút sự quan tâm từ các CLB, bởi phong độ ấn tượng của anh tại Barca.

Có lẽ Manchester United sẽ thích kịch bản đó hơn, vì họ có thể thu về mức phí chuyển nhượng cao hơn cho cầu thủ này. Rồi còn khả năng thứ ba là Rashford trở lại Old Trafford, bất chấp những báo cáo cho rằng anh muốn khép lại chương đó trong sự nghiệp của mình.

Những nguồn tin gần đây cho biết HLV tạm quyền của Manchester United, Michael Carrick, muốn người đồng đội cũ trở lại Old Trafford. Nếu được bổ nhiệm chính thức, Carrick sẽ ưu tiên giữ chân Rashford.

Rashford rất muốn ở lại Barca mùa tới. ẢNH: Judit Cartiel

Hơn nữa, bản thân Rashford có thể sẽ dễ bị cám dỗ trở lại dưới sự dẫn dắt của một HLV mà anh từng thi đấu cùng. Carrick đã nhận được nhiều lời khen ngợi về khả năng quản lý con người cũng như chiến thuật của mình, và mối quan hệ của Rashford với MU có thể sẽ không đến mức không thể hàn gắn nếu Carrick nắm quyền.

Dù sao đi nữa, khả năng Manchester United đồng ý với yêu cầu của Barcelona và giảm giá bán Rashford dường như rất thấp. Tuy nhiên, vẫn có những lựa chọn khác mà hai CLB có thể xem xét, chẳng hạn như Barcelona đưa một trong những cầu thủ của mình vào thương vụ.

Dù sao đi nữa, chấn thương đầu gối gần đây mà Rashford gặp phải trong trận thắng Mallorca có thể ảnh hưởng đến kế hoạch của cả hai CLB. Rashford sẽ phải nghỉ thi đấu trong thời gian tới và có thể phải chạy đua với thời gian để chứng tỏ giá trị của mình trước khi quyết định về bước đi tiếp theo của anh được đưa ra.