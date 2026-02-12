Tương lai bất định của Ronaldo dù vừa thắng Al Nassr 12/02/2026 06:50

(PLO)- Cristiano Ronaldo đã thắng trong cuộc tranh giành quyền lực tại Al Nassr khi cuộc đình công vừa kết thúc nhưng siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn đối mặt với tương lai bất định.

Cristiano Ronaldo đã quyết định chấm dứt cuộc đình công tại Al Nassr và sẽ trở lại đội hình xuất phát vào cuối tuần này, mặc dù anh vẫn đối mặt với tương lai bất định tại CLB đang xếp thứ hai trên bảng xếp hạng Saudi Pro League của Saudi Arabia.

Cristiano Ronaldo sẽ trở lại đội hình xuất phát của Al Nassr vào cuối tuần này sau khi chấm dứt cuộc đình công. Ronaldo đã không thi đấu trong hai trận gần đây của Al Nassr để phản đối việc CLB có quá ít bản hợp đồng mới trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng so với đối thủ kình địch Al Hilal, và giờ đây anh đã giành chiến thắng trong cuộc đấu tranh quyền lực của mình.

Tiền đạo 41 tuổi người Bồ Đào Nha đã gây sốc cho ban lãnh đạo khi từ chối ra sân tuần trước. Anh tỏ ra khó chịu với chủ sở hữu của Al Nassr là Quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia (PIF), vì thiếu hoạt động chuyển nhượng tại CLB.

Ronaldo đã chấp nhận trở lại thi đấu cho Al Nassr sau khi đình công. ẢNH: Waleed Zein/Anadolu

PIF là chủ sở hữu 4 CLB lớn nhất Saudi Arabia bao gồm Al Nassr, Al Hilal, Al Ittihad và Al Ahli và Ronaldo đã ghen tị khi chứng kiến ​​nguồn tài chính được PIF rót liên tục cho Al Hilal, đội vừa chiêu mộ thành công Karim Benzema từ Al Ittihad vào tháng trước. Ronaldo đã bày tỏ rõ quan điểm của mình về vấn đề này, chỉ trích Al Nassr, giải Saudi Pro League của Saudi Arabia và PIF - những tổ chức có mối liên hệ mật thiết với nhau.

Ronaldo đã vắng mặt trong 2 trận Al Nassr thắng Al Ittihad và Al Riyadh, nhưng tờ The Times (Anh) đưa tin rằng Ronaldo đã sẵn sàng trở lại thi đấu trong trận gặp Al-Fateh vào thứ Bảy tới, và tiếp tục chơi bóng cho đến hết mùa giải. Điều này diễn ra sau khi Al Nassr nhượng bộ giải quyết hai vấn đề mà Ronaldo đã nêu ra.

Trước hết, giám đốc điều hành Jose Semedo và giám đốc bóng đá Simao Coutinho - cả hai đều là đồng minh thân cận và đồng hương Bồ Đào Nha của Ronaldo - đã được khôi phục quyền lực, trong khi các nhân viên của CLB trước đây không được trả lương nay cũng đã được trả lương.

Mặc dù tình hình đã được giải quyết trong ngắn hạn, nhưng tương lai lâu dài của Ronaldo tại Saudi Arabia đang bị đặt dấu hỏi bởi vụ tranh cãi này. Cựu ngôi sao của Real Madrid và Manchester United vẫn còn hợp đồng với Al Nassr đến cuối mùa giải tới, nhưng anh có điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 43 triệu bảng Anh sẽ có hiệu lực vào mùa hè này.

Ronaldo đã thu hút sự quan tâm từ các CLB châu Âu và giải MLS của Mỹ, mặc dù mức lương hiện tại của anh - khoảng 488.000 bảng Anh mỗi ngày tại Al Nassr - rõ ràng là một rào cản đối với các CLB khác không có sự hậu thuẫn từ quỹ đầu tư ở một quốc gia giàu dầu mỏ như Saudi Arabia.

Mặc dù Ronaldo cuối cùng đã giành chiến thắng trước Al Nassr, nhưng một tuyên bố từ người phát ngôn của giải Saudi Pro League tuần trước đã làm rõ quyền lực thực sự nằm ở đâu tại Saudi Arabia. Họ cho biết: “Giải đấu được xây dựng dựa trên một nguyên tắc đơn giản: mỗi CLB hoạt động độc lập theo cùng một quy tắc.

Các CLB có ban quản trị riêng, ban điều hành riêng và ban lãnh đạo bóng đá riêng. Các quyết định về tuyển dụng, chi tiêu và chiến lược thuộc về các CLB đó, trong khuôn khổ tài chính được thiết kế để đảm bảo tính bền vững và sự cân bằng cạnh tranh. Khuôn khổ đó được áp dụng bình đẳng trên toàn giải đấu.

Cristiano Ronaldo đã hoàn toàn tận tâm với Al Nassr kể từ khi đến Saudi Arabia và đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển và tham vọng của CLB. Giống như bất kỳ vận động viên ưu tú nào, Ronaldo luôn muốn chiến thắng. Nhưng không một cá nhân nào - dù quan trọng đến đâu - có thể quyết định những vấn đề vượt ra ngoài phạm vi CLB của mình.

Ronaldo đối mặt tương lai bất định tại Saudi Arabia sau mùa giải này. ẢNH: Abdullah Ahmed

Hoạt động chuyển nhượng gần đây cho thấy rõ sự độc lập. Một CLB đã tăng cường lực lượng theo một cách cụ thể. Một CLB khác lại chọn một hướng đi khác. Đó là những quyết định của CLB, được đưa ra trong phạm vi ngân sách đã được phê duyệt.

Tính cạnh tranh của giải đấu tự nói lên tất cả. Chỉ với vài điểm cách biệt giữa bốn đội dẫn đầu, cuộc đua giành chức vô địch Saudi Pro League vẫn rất gay cấn. Sự cân bằng đó phản ánh một hệ thống đang hoạt động đúng như mong muốn. Trọng tâm của chúng tôi vẫn là bóng đá - trên sân cỏ, nơi nó thuộc về - và duy trì một giải đấu cạnh tranh, đáng tin cậy cho các cầu thủ và người hâm mộ".