Carrick chỉ đích danh ngôi sao của MU 12/02/2026 13:36

Chuỗi trận thắng của MU đã kết thúc tại sân vận động London, nhưng Benjamin Sesko đã ghi bàn gỡ hòa 1-1 quan trọng trước West Ham ở vòng 26 Premier League ở phút 96 để giúp đội nhà giành được một điểm. Sau trận đấu, HLV tạm quyền của "quỷ đỏ" Michael Carrick chỉ đích danh ngôi sao của MU chính là Yoro.

Michael Carrick hết lời ca ngợi khả năng phòng ngự một đối một xuất sắc của Leny Yoro, giúp Manchester United giành được trận hòa quan trọng trước West Ham. Chuỗi trận thắng liên tiếp của Quỷ đỏ kết thúc ở con số bốn, nhưng họ đã có được một điểm nhờ bàn thắng gỡ hòa ở phút 96 của Benjamin Sesko.

Yoro được tung vào sân thay thế Harry Maguire cùng lúc Sesko vào sân thay Matheus Cunha, khi trận đấu chỉ còn một phần tư thời gian tại sân vận động London và West Ham đang dẫn MU 1-0. Mặc dù West Ham có một vài cơ hội ngon ăn để gia tăng tỷ số, nhưng Yoro, 20 tuổi, đã thực hiện hai pha cứu thua quan trọng để giữ cho MU vẫn còn cơ hội.

Đây là lần đầu tiên Yoro ra sân trong suốt 5 trận Carrick dẫn dắt MU, nhưng những đóng góp của trung vệ người Pháp này rất quan trọng khi cú sút tuyệt vời của Sesko giúp đội giành được một điểm, qua đó kéo dài chuỗi trận bất bại dưới thời Carrick lên con số 5. HLV Carrick đã dốc toàn lực tấn công để cứu vãn một điểm và nhấn mạnh khả năng ngăn chặn các pha phản công của Yoro là yếu tố quan trọng góp phần vào kết quả của trận đấu.

Carrick chỉ đích danh ngôi sao của MU trong trận hòa West Ham là Yoro. ẢNH: MIRROR

"Luôn đáng để cố gắng đạt được điều gì đó từ trận đấu", HLV tạm quyền Michael Carrick của MU giải thích trên tờ Manchester Evening News (Anh), "Tôi phải dành lời khen cho Leny. Tôi nghĩ hai pha phòng ngự của cậu ấy, một chọi một, phòng thủ phản công, điều mà chúng tôi biết cậu ấy sẽ phải làm ở một số thời điểm, lao người về phía trước. Tôi nghĩ hai khoảnh khắc cậu ấy cản phá cú sút của West Ham trong vòng cấm rất quan trọng.

Yoro xứng đáng được khen ngợi rất nhiều vì điều đó, vì đã tạo cơ hội cho chúng tôi ghi bàn, giúp chúng tôi có được kết quả khả quan trong trận đấu. Chúng tôi đã có những khoảnh khắc, Josh (Joshua Zirkzee) có cơ hội, rõ ràng là Casemiro đã có bàn thắng bị từ chối, mà tôi chưa xem lại, nhưng chắc chắn là rất việt vị rất sát sao, và sau đó là khoảnh khắc quan trọng của Ben (Sesko). Chúng tôi phải nỗ lực, phải cố gắng để có được điều gì đó từ trận đấu".

Chuỗi trận hoàn hảo của Carrick trên cương vị HLV trưởng của Manchester United đã kết thúc trước West Ham, khiến ông có những cảm xúc lẫn lộn sau tiếng còi mãn trận. Tuy nhiên, Carrick vẫn lạc quan về một số khía cạnh của màn trình diễn, đặc biệt là việc đội bóng của ông ghi bàn muộn trong trận đấu thứ năm liên tiếp.

Vào sân từ ghế dự bị, Yoro cứu cho MU ít nhất 2 bàn thua trông thấy, tạo tiền đề cho Sesko ghi bàn gỡ hòa ở phút bù giờ cuối cùng. ẢNH: MIRROR

"Cảm xúc lẫn lộn, chúng tôi biết mình chưa thực sự chơi tốt nhất, tôi nghĩ phải dành lời khen cho West Ham, họ đã phòng ngự chắc chắn hơn ở một số khoảng trống, nhưng tôi nghĩ chúng tôi có thể chơi tốt hơn, các cầu thủ có phần thất vọng và chán nản về kết quả trận đấu, đó là một dấu hiệu rất tốt đối với tôi", Carrick nói, "Việc ghi bàn thắng muộn sau một thời gian dài phải nỗ lực tìm kiếm bàn thắng là một khoảnh khắc tốt và là một tín hiệu tích cực nữa cho chúng tôi biết rằng chúng tôi có thể làm được điều đó.

Chúng tôi không muốn phải dựa vào điều đó quá thường xuyên nhưng xét về tổng thể, tôi nghĩ chúng tôi có thể giành được những điểm số này và chúng ta sẽ tự vực dậy, đánh giá lại tình hình, xem xét các trận đấu trong chuỗi 5 trận và chỉ có một trận hòa trong đó là một tín hiệu tích cực lớn, vì vậy cảm xúc lẫn lộn thật sự".