De Zerbi bất ngờ rời Marseille sau khi được đồn đoán làm HLV trưởng MU 12/02/2026 13:06

Cựu HLV của Brighton, Roberto De Zerbi, đã được liên hệ với hàng loạt vị trí tại Premier League trong vài tháng qua và hiện ông đang tự do sau khi bất ngờ rời khỏi Marseille ở Ligue 1. Roberto De Zerbi được xem là ứng cử viên làm HLV trưởng MU vào mùa hè sắp tới.

Roberto De Zerbi đã rời Marseille sau trận thua thảm hại 5-0 trước Paris Saint-Germain tại Ligue 1. Trước đó, vào tháng trước, HLV người Ý này được cho là đã gần rời khỏi CLB thành phố cảng, khi nộp đơn từ chức chỉ vài ngày trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa. Nhưng giờ đây, De Zerbi đã thực sự rời Marseille, trận đấu cuối cùng ông dẫn dắt đội bóng là trận thua thảm hại trước nhà vô địch Ligue 1 hôm Chủ nhật.

Roberto De Zerbi bất ngờ chia tay Marseille. ẢNH: EPA

Một tuyên bố từ Marseille cho biết: “Olympique de Marseille và Roberto De Zerbi, HLV đội một, thông báo chấm dứt sự hợp tác của hai bên theo thỏa thuận chung. Sau các cuộc thảo luận có sự tham gia của tất cả các bên liên quan trong ban quản lý CLB - chủ sở hữu, chủ tịch, giám đốc bóng đá và HLV - đã quyết định lựa chọn thay đổi người dẫn dắt đội một.

Đây là một quyết định khó khăn, được đưa ra sau khi cân nhắc kỹ lưỡng và vì lợi ích tốt nhất của CLB để giải quyết những thách thức về mặt thể thao trong giai đoạn cuối mùa giải. CLB Olympique de Marseille xin gửi lời cảm ơn đến Roberto De Zerbi vì sự đầu tư, tận tâm, chuyên nghiệp và nghiêm túc của ông, đặc biệt là thành tích vị trí thứ 2 đạt được trong mùa giải 2024 - 2025. CLB chúc ông mọi điều tốt đẹp nhất trong phần còn lại của sự nghiệp".

De Zerbi được Marseille bổ nhiệm vào năm 2024 sau quãng thời gian ấn tượng tại Brighton. Ông rời đi khi Marseille đang đứng thứ tư tại Ligue 1 nhưng đã kém đội đầu bảng PSG tới 12 điểm. Việc HLV người Ý ra đi diễn ra trong bối cảnh ông được liên hệ với một số CLB tại Premier League, bao gồm Manchester United.

Tuy nhiên, gần đây, De Zerbi liên tục được đồn đoán sẽ đảm nhiệm vị trí HLV trưởng của Tottenham Hotspur sau khi CLB thành London vừa sa thải HLV Thomas Frank. Trong khi đó, cựu ngôi sao của Manchester United Jaap Stam, cũng cho rằng Roberto De Zerbi sẽ là sự bổ nhiệm lý tưởng tiếp theo cho Quỷ đỏ.

Jaap Stam rất muốn Roberto De Zerbi làm HLV trưởng MU. ẢNH: EPA

Mới đây, cựu trung vệ người Hà Lan Jaap Stam nói, "Tôi rất thích De Zerbi, bạn biết đấy, vì cách ông ấy thể hiện ở Brighton và cả bây giờ ở Marseille. Cách De Zerbi dẫn dắt đội bóng, bởi vì ông ấy chơi thứ bóng đá kiểm soát bóng, ông ấy rất giỏi trong việc xử lý bóng. De Zerbi cũng bố trí các cầu thủ ở những vị trí nhất định khiến đối phương rất khó gây áp lực lên họ.

Bạn biết đấy, đội bóng của De Zerbi luôn tiến về phía trước, tấn công, ghi rất nhiều bàn thắng, đôi khi cũng để thủng lưới, nhưng với tư cách là một HLV, bạn hiểu điều đó. Tôi nghĩ De Zerbi là một người quản lý giỏi. Tôi nghĩ ông ấy cũng rất giỏi trong việc tạo dựng sự tự tin cho các cầu thủ, dành cho họ sự quan tâm cần thiết - không chỉ đội hình xuất phát mà cả những cầu thủ khác trong đội. Và đó là điều bạn cần ở một CLB lớn như vậy. Vì vậy, tôi sẽ rất vui nếu Manchester United không chọn Carrick mà chọn De Zerbi".