Khách Tây mê mẩn xoay bàn gốm, tự tay làm quà lưu niệm 12/02/2026 09:33

(PLO)- Ngay tại TP.HCM, nhiều du khách quốc tế hào hứng trải nghiệm làm nghệ nhân, tự tay tạo hình và trang trí các sản phẩm gốm sứ truyền thống.

TP.HCM đang từng bước đa dạng hóa sản phẩm du lịch với các hoạt động gắn với di sản và làng nghề truyền thống.

Trong đó, trải nghiệm “Một ngày làm nghệ nhân gốm” nổi bật như một sản phẩm du lịch văn hóa giàu tính tương tác, giúp du khách tiếp cận gần hơn với nghệ thuật gốm sứ Việt Nam ngay giữa lòng đô thị năng động.

Hoạt động này được tổ chức theo hình thức workshop chuyên đề, phù hợp với lịch trình tham quan của du khách quốc tế. Tại đây, du khách được nghe những câu chuyện về lịch sử hình thành làng nghề Bát Tràng, nơi đã tồn tại và phát triển suốt hơn 700 năm.

Workshop không chỉ là nơi học làm gốm mà còn là không gian giao lưu văn hóa đầy thú vị giữa nghệ nhân và du khách.

Từ cách chọn đất, pha men cho đến kỹ thuật nung, nghệ nhân chia sẻ từng bí quyết tạo nên những sản phẩm gốm sứ tinh xảo mang đậm bản sắc Việt Nam. Du khách được nghệ nhân hướng dẫn trực tiếp từng công đoạn, từ lựa chọn và xử lý đất sét, tạo dáng trên bàn xoay cho đến các kỹ thuật tạo hình cơ bản.

Những chiếc ly, bình hoa dần hình thành dưới sự sáng tạo và bàn tay khéo léo của khách tham quan.

Đôi bàn tay của du khách nước ngoài lấm lem khi lần đầu trải nghiệm tạo hình gốm thủ công.

Cận cảnh quá trình tạo hình sản phẩm từ những viên đất sét mềm mịn ngay tại workshop giữa lòng TP.HCM.

Dưới sự hỗ trợ của nghệ nhân, du khách tự tay thực hành, trải nghiệm cảm giác xoay bàn gốm và nắn chỉnh từng chi tiết. Qua đó, khách tham quan hiểu rõ hơn sự công phu, tỉ mỉ của nghề thủ công truyền thống. Nhiều du khách quốc tế bày tỏ sự thích thú khi lần đầu tiếp xúc trực tiếp với nguyên liệu và công cụ làm gốm.

Từ những viên đất sét mềm mịn, qua bàn tay khéo léo và óc sáng tạo, những chiếc ly, bình hoa, chén nhỏ dần hình thành. Tiếp nối chương trình là hoạt động trang trí sản phẩm với nhiều loại màu và họa tiết đặc trưng, giúp du khách thỏa sức sáng tạo.

Tỉ mỉ nắn chỉnh từng chi tiết nhỏ, du khách cảm nhận sự công phu của nghề làm gốm truyền thống.

Nghệ nhân trực tiếp uốn nắn, hỗ trợ du khách các thao tác kỹ thuật khó trên bàn xoay.

Du khách thích thú với thành phẩm là những món quà lưu niệm ý nghĩa do chính tay mình thực hiện.

Đại diện Sở Du lịch cho biết, trải nghiệm này là sản phẩm du lịch văn hóa phù hợp với xu hướng bền vững. Việc đưa du khách trực tiếp tham gia hoạt động làng nghề không chỉ giúp đa dạng hóa sản phẩm, kéo dài thời gian lưu trú mà còn góp phần bảo tồn giá trị di sản.

Đại diện Công ty CP Không gian gốm Bát Tràng cho biết, workshop làm gốm không chỉ đơn thuần là một hoạt động trải nghiệm, mà còn là nhịp cầu kết nối văn hóa. Những tiếng cười, ánh mắt thích thú của du khách là minh chứng cho sức sống bền bỉ của nghệ thuật gốm sứ Việt Nam.