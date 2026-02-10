Du lịch Việt đồng loạt đổi mới sản phẩm, sẵn sàng bứt phá năm 2026 10/02/2026 10:00

(PLO)- Ngành du lịch Việt Nam sẵn sàng bứt phá mạnh mẽ nhờ chiến lược đồng loạt đổi mới sản phẩm, đẩy mạnh kinh tế số và xây dựng hệ sinh thái điểm đến bền vững.

Năm 2026 được xác định là thời điểm bản lề, khi từ định hướng quản lý đến chiến lược doanh nghiệp, ngành du lịch Việt Nam đồng loạt tập trung đổi mới sản phẩm, đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng hệ sinh thái điểm đến có năng lực cạnh tranh dài hạn.

Bà BÙI THỊ TỐ TRINH, Phó Tổng Giám đốc Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên:

Phát triển mạnh kinh tế số

Tổng doanh thu và tổng lượt khách của Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên năm 2025 tăng hơn 25% so với năm 2024. Trong đó, kênh khách quốc tế tăng trưởng gấp 10 lần. Đây không chỉ là sự mở rộng quy mô thị trường, mà còn phản ánh bước chuyển quan trọng trong chiến lược tiếp cận và tái định vị điểm đến.

Cùng với tăng trưởng thị trường, Suối Tiên đã tái cấu trúc đội ngũ nhân sự, đầu tư theo hướng chuyên môn hóa và đẩy mạnh số hóa nền tảng bán hàng. Hệ sinh thái trải nghiệm nội khu tiếp tục được mở rộng. Chuỗi F&B, các trò chơi mới và chương trình khách hàng thân thiết trở thành động lực tăng trưởng mới. Chiến lược truyền thông được triển khai đa nền tảng, ứng dụng dữ liệu để tối ưu hiệu quả thương mại.

Doanh nghiệp đẩy mạnh phát triển kinh tế số thấu hiểu hành vi khách hàng. Ảnh: THU TRINH.

Năm 2026, chúng tôi phát triển trọng tâm các dịch vụ kinh doanh nền tảng và kinh tế số để thấu hiểu sâu hơn hành vi du khách. Đơn vị tập trung chuẩn hóa sản phẩm inbound, sẵn sàng đón làn sóng khách quốc tế; hoàn thiện chính sách bán hàng cho đối tác và mở rộng nhóm khách hàng chiến lược.

Hoạt động truyền thông được định hướng xâm nhập trực diện các thị trường quốc tế trọng điểm như châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ… Suối Tiên cũng đầu tư các show diễn quy mô lớn mang đậm dấu ấn văn hóa Việt Nam, gia tăng sức mạnh cho hệ sinh thái điểm đến.

Chúng tôi không chỉ đưa du khách đến, mà còn mong muốn họ ở lại lâu hơn, trải nghiệm sâu hơn và quay trở lại nhiều lần. Chúng tôi hướng đến việc tạo ra những ký ức bền lâu cho mỗi hành trình.

Ông TRƯƠNG ĐỨC HÙNG, Tổng giám đốc Saigontourist Group:

Khai thác sản phẩm mới có khả năng cạnh tranh

Năm 2026, Saigontourist Group đặt mục tiêu tiếp tục khẳng định vị thế doanh nghiệp du lịch hàng đầu Việt Nam. Đơn vị hướng tới xây dựng thương hiệu mạnh trong khu vực trên các lĩnh vực lưu trú, ẩm thực, lữ hành, giải trí và đào tạo.

Saigontourist Group phấn đấu đạt 2,3 triệu lượt khách, doanh thu 18.800 tỉ đồng, hiệu quả kinh doanh 5.050 tỉ đồng và nộp ngân sách 3.960 tỉ đồng.

Để thực hiện mục tiêu, Tổng công ty tập trung khai thác các sản phẩm mới có khả năng cạnh tranh và sinh lợi cao. Chiến lược phát triển hệ sinh thái dịch vụ đồng bộ tiếp tục được triển khai, chú trọng sáng tạo giá trị cộng thêm cho khách hàng.

Trong đầu tư phát triển, Saigontourist Group ưu tiên đầu tư chiều sâu kết hợp mở rộng các công trình trọng điểm tại TP.HCM. Nhiều khách sạn, nhà hàng, khu du lịch được cải tạo, nâng cấp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh.

Tổng công ty đẩy mạnh liên kết với các địa phương và đối tác cùng ngành để phát triển sản phẩm mới. Công tác thương hiệu, tiếp thị được đầu tư cả chiều rộng lẫn chiều sâu để nâng cao hình ảnh trên thị trường quốc tế.

Năm 2026, Saigontourist Group tiếp tục tổ chức các sự kiện quảng bá quốc tế lớn như Vietnam Festival Phở và các chương trình giới thiệu điểm đến Việt Nam tại nước ngoài. Đồng thời, đơn vị nâng tầm các sự kiện thường niên như Đường hoa Nguyễn Huệ, lễ hội văn hóa - ẩm thực, chương trình “Món ngon Saigontourist Group”…

Năm 2026, các đơn vị sẽ nâng tầm các sự kiện thường niên, đơn cử như lễ hội văn hóa, ẩm thực. Ảnh: THU TRINH.

Ông NGUYỄN TRÙNG KHÁNH, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia:

Tăng trưởng gắn với phát triển bền vững

Năm 2026, du lịch Việt Nam xác định mục tiêu trọng tâm là duy trì đà tăng trưởng gắn với nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế, từng bước chuyển từ tư duy phục hồi sang “tăng trưởng, cạnh tranh và phát triển bền vững”. Ngành Du lịch sẽ tập trung đổi mới phương thức xúc tiến, quảng bá theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung ương – địa phương – doanh nghiệp nhằm tối ưu nguồn lực và mở rộng khả năng tiếp cận các thị trường quốc tế trọng điểm.

Cùng với đó, ngành tiếp tục cơ cấu lại và đa dạng hóa thị trường khách, ưu tiên các thị trường có tốc độ tăng trưởng nhanh, khả năng chi tiêu cao và thời gian lưu trú dài ngày. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam định hướng, chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh liên kết phát triển theo không gian và chuỗi giá trị, gắn với rà soát, điều chỉnh quy hoạch phù hợp với địa giới hành chính mới và Quy hoạch hệ thống du lịch Việt Nam.

Song song đó, ngành chú trọng phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy chuyển đổi số du lịch; tăng cường phối hợp với các bộ, ngành, địa phương lan tỏa hình ảnh, giá trị văn hóa và con người Việt Nam tại các sự kiện quốc tế lớn, qua đó nâng cao chất lượng tăng trưởng và khẳng định vị thế du lịch Việt Nam trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu.