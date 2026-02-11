Đi đâu chơi ở TP.HCM dịp Tết Bính Ngọ 2026? 11/02/2026 09:33

Tết Bính Ngọ 2026, TP.HCM mang đến cho người dân và du khách chuỗi sản phẩm du lịch, lễ hội đa dạng, kết hợp hài hòa giữa trải nghiệm văn hóa truyền thống, giải trí hiện đại và không gian sinh thái đặc trưng.

Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên

Lễ hội Mùa Xuân Suối Tiên 2026 với chủ đề “Tết Người Việt - Ký Ức Trăm Năm” chính thức khai hội từ ngày 17-2 (tức mùng 1 Tết Bính Ngọ). Lễ hội tôn vinh Tết cổ truyền như một di sản tinh thần sống động, bền bỉ cùng dòng chảy thời gian.

Điểm nhấn của mùa lễ hội năm nay là show diễn đêm nghệ thuật đại cảnh trên sân khấu nước, tái hiện truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh kết hợp hình tượng 14 vị anh hùng dân tộc. Các màn võ thuật, hiệu ứng sân khấu hiện đại và pháo hoa rực rỡ mang đến không gian trình diễn hoành tráng, tạo cảm xúc bùng nổ cho du khách.

Show diễn nghệ thuật đại cảnh trên sân khấu nước tại Suối Tiên tái hiện truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh.

Bên cạnh các hoạt động truyền thống, Suối Tiên ra mắt nhiều trò chơi giải trí mới như đường đua tốc độ Go Kart, xe tăng hành trình chiến xa, đường trượt vô cực Infinity Slide… Các trò chơi này đáp ứng nhu cầu vui chơi, khám phá của nhiều nhóm khách, từ gia đình, giới trẻ đến du khách quốc tế.

Năm 2026, Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên cũng giới thiệu các loại vé linh hoạt, phù hợp với từng nhu cầu trải nghiệm và khả năng tài chính của du khách.

Bà Bùi Thị Tố Trinh, Phó Tổng Giám đốc Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên cho biết lễ hội được định hướng trở thành không gian trải nghiệm Tết Việt sinh động, hướng đến các gia đình nhiều thế hệ, giới trẻ và du khách quốc tế. Qua đó, lễ hội góp phần tôn vinh giá trị gia đình và gắn kết các thế hệ trong bối cảnh hiện đại.

Lễ hội Xuân Cần Giờ

Diễn ra xuyên Tết từ 7 đến 28-2-2026, Lễ hội Xuân Cần Giờ mang đến chuỗi hoạt động đa dạng, kết hợp sản vật ba miền với các trải nghiệm văn hóa, giải trí ngoài trời. Đây là không gian xuân giàu năng lượng cho khu vực được định hướng trở thành siêu điểm đến quốc tế mới.

Lễ hội Khinh khí cầu lần đầu tiên xuất hiện tại Cần Giờ mang đến trải nghiệm ngắm biển từ trên cao.

Tại khu vực Lễ hội hoa xuân, du khách được chiêm ngưỡng 300 gốc đào miền Bắc và 300 gốc mai miền Nam. Điểm nhấn nổi bật là cây mai Phú Quý cổ thụ khoảng 150 năm tuổi được vận chuyển từ An Giang. Đây được xem là cây mai vàng cổ lớn nhất khu vực miền Tây hiện nay.

Du khách được chiêm ngưỡng 300 gốc đào miền Bắc và 300 gốc mai miền Nam.

Lần đầu tiên, Lễ hội Khinh khí cầu xuất hiện trong một lễ hội xuân đón Tết Nguyên đán. Với 22 khinh khí cầu cỡ lớn, du khách không chỉ có những khoảnh khắc chụp ảnh độc đáo mà còn được ngắm toàn cảnh cung đường hoa Tết, biển và không gian sinh thái xanh của Cần Giờ từ trên cao.

Ngoài ra, trong các dịp khai mạc (7 đến 8-2), Valentine (14-2) và Tất niên (15-2), lễ hội còn tổ chức các màn trình diễn dù lượn trên không, tạo không khí sôi động, mới lạ.

Khu Di tích Lịch sử Địa đạo Củ Chi

Nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026, Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi tổ chức chuỗi hoạt động mừng Xuân đa dạng, kết hợp trải nghiệm lịch sử với không gian lễ hội truyền thống.

Từ mùng 2 đến mùng 5 Tết (18 đến 21-2), du khách được thưởng thức các chương trình nghệ thuật dân gian của đồng bào S’Tiêng và M’Nông. Các hoạt động đặc sắc gồm lễ hội cầu mưa, trình diễn đàn đá, đi cà kheo và thưởng thức rượu cần.

Đồng bào S’Tiêng trình diễn đàn đá và các tiết mục nghệ thuật dân gian tại Địa đạo Củ Chi.

Bên cạnh đó, Đường hoa Xuân Tết Bính Ngọ 2026 diễn ra từ ngày 28 tháng Chạp đến mùng 8 Tết (15 đến 24-2). Đường hoa mang đến không gian xuân rực rỡ với nhiều tiểu cảnh sinh động phục vụ nhu cầu tham quan của người dân.

Các hoạt động vui chơi còn được tổ chức tại khu vực hồ cảnh quan mô phỏng Biển Đông với nhiều loại hình như zipline, lều trại, vườn thú, trò chơi cảm giác mạnh, ông đồ viết thư pháp, nặn tò he, bắn súng đạn sơn và tham quan mô hình Đảo Hoàng Sa - Đảo Trường Sa.