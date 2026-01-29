Chợ hoa Xuân 'Trên bến dưới thuyền' dọc kênh Tàu Hủ – Bến Nghé có gì đặc sắc? 29/01/2026 13:47

(PLO)- Chợ hoa Xuân "Trên bến dưới thuyền" Tết Bính Ngọ với gần 400 lô hoa kiểng cùng nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc sẽ chính thức diễn ra dọc kênh Tàu Hủ – Bến Nghé từ ngày 2-2-2026.

Ngày 29-1, UBND phường Phú Định (TP.HCM) thông tin, Chợ hoa Xuân “Trên bến dưới thuyền” Tết Bính Ngọ 2026 sẽ diễn ra dọc kênh Tàu Hủ – Bến Nghé và tuyến đường Bình Đông. Sự kiện kéo dài từ ngày 2-2 đến 15-2-2026 (nhằm ngày 15 đến 28 tháng Chạp).

Lễ khai mạc dự kiến tổ chức lúc 19 giờ ngày 12-2-2026 (25 tháng Chạp) tại sân khấu chính khu vực giao lộ Nguyễn Văn Của - Bình Đông. Đây là sự kiện văn hóa - du lịch thường niên mang đậm bản sắc sông nước Nam Bộ, thu hút đông đảo du khách mỗi dịp Tết về.

Hình ảnh thiết kế cổng chào chợ Hoa Xuân "Trên bến, dưới thuyền". Ảnh: BTC.

Chợ hoa năm nay quy tụ gần 400 lô kinh doanh các loại hoa, kiểng truyền thống như mai, cúc, vạn thọ, tắc, bonsai. Ngoài ra còn có trái cây, rau củ và các sản phẩm OCOP, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân.

Điểm nhấn nổi bật là cụm tiểu cảnh “Phú Định nghênh Xuân” trên đường Nguyễn Văn Của với linh vật Bính Ngọ. Hình ảnh ghe tàu chở đầy hoa mang ý nghĩa hanh thông, tài lộc, gắn kết TP.HCM với tỉnh Vĩnh Long. Đặc biệt, không gian “Gốm Hoa” kết hợp hoa kiểng và gốm thủ công Vĩnh Long sẽ góp phần tôn vinh làng nghề truyền thống.

Cụm tiểu cảnh “Phú Định Nghênh Xuân” và không gian Gốm Hoa. Ảnh: BTC.

Bên cạnh đó, chợ hoa còn có các hoạt động như trải nghiệm gói và nấu bánh tét Trà Cuôn, Phố Ông Đồ với sự tham gia của các ông đồ trẻ trên đường Bình Đông.

Không gian trải nghiệm gói và nấu Bánh Tét Trà Cuôn. Ảnh: BTC.

Từ ngày 12 đến 15-2-2026, chương trình Đờn ca tài tử sẽ biểu diễn trên ghe bầu di chuyển dọc kênh Tàu Hủ. Hoạt động này nhằm bảo tồn và lan tỏa giá trị di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Các đêm biểu diễn kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật truyền thống và hiện đại, tạo điểm nhấn cho chợ hoa về đêm.

Sân khấu tiểu cảnh sắc xuân Bến nước tái hiện một không gian mở trên Kênh Tàu Hủ. Ảnh: BTC.

Dọc lối đi lên Cầu kênh ngang số 7 thiết kế khu chụp hình tái hiện những chiếc ghe thuyền chở đầy hoa.

Ngoài ra, chuỗi hội thi cũng được tổ chức xuyên suốt như: Ảnh nghệ thuật “Chợ hoa Xuân Trên bến dưới thuyền”, thư pháp “Nét bút mừng Xuân”, chim hót “Thanh âm mùa Xuân” và hội thi trang trí “Nhà hoa”.

Chợ hoa Xuân “Trên bến dưới thuyền” không chỉ là nơi mua sắm mà còn là điểm hẹn văn hóa đặc sắc, kết nối ký ức Tết Việt với nhịp sống đô thị hiện đại.