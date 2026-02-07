Khai mạc Lễ hội Xuân xuyên Tết lớn nhất Đông Nam Bộ tại Cần Giờ 07/02/2026 17:54

(PLO)- Chiều 7-2 (20 tháng Chạp), không khí xuân đã tưng bừng tại huyện biển Cần Giờ khi siêu quần thể Vinhomes Green Paradise chính thức kích hoạt chuỗi sự kiện "Lễ hội trong lễ hội".

Không còn là một Cần Giờ tĩnh lặng của những năm trước, mùa xuân Bính Ngọ 2026 chứng kiến sự chuyển mình ngoạn mục của huyện biển cửa ngõ TP.HCM. Sự kiện khai mạc Lễ hội Xuân chiều 7-2 không đơn thuần là hoạt động chào xuân, mà được ví như lời chào sân đầy kiêu hãnh của một biểu tượng du lịch quốc tế mới, mở màn cho chuỗi hành trình vui chơi giải trí kéo dài xuyên suốt đến hết ngày 28-2-2026.

Choáng ngợp "Lễ hội trong lễ hội" giữa thiên đường xanh

Ngay từ ngày đầu khai mạc, du khách đặt chân đến Vinhomes Green Paradise đã bị chinh phục bởi quy mô choáng ngợp của mô hình "lễ hội lồng trong lễ hội". Điểm nhấn đầu tiên giữ chân hàng ngàn du khách chính là Cung đường Hoa Xuân rực rỡ sắc màu.

Xuyên suốt 3 tuần diễn ra lễ hội xuân Cần Giờ được bao phủ trong sắc màu rực rỡ đặc trưng dịp Tết cổ truyền năm Bính Ngọ. Ảnh: THUẬN VĂN - QUANG HUY

Ban tổ chức đã kỳ công kiến tạo một cuộc hội ngộ Bắc - Nam đầy ý nghĩa khi vận chuyển 300 gốc đào phai từ miền Bắc và 300 gốc mai vàng rực rỡ từ miền Nam về tụ hội.

Sắc hồng thắm và sắc vàng kim hòa quyện, không chỉ vẽ nên bức tranh xuân căng tràn nhựa sống mà còn gửi gắm thông điệp về sự đoàn kết, sum vầy - giá trị cốt lõi của Tết cổ truyền Việt Nam.

Sắc đào phai Bắc rực rỡ tại Cung đường Hoa Xuân, thu hút hàng ngàn du khách check-in ngay trong ngày đầu khai mạc. Ảnh: THUẬN VĂN - QUANG HUY

Đặc biệt, chiếm "spotlight" tại trung tâm cung đường xuân là "Cụ Mai Phú Quý" với tuổi đời lên đến 150 năm. Được biết, cây mai cổ thụ này đã được các nghệ nhân tuyển chọn và vận chuyển kỳ công từ An Giang về Cần Giờ.

Với dáng thế uy nghi, tán rộng và nụ dày đặc, đây được ghi nhận là mẫu mai vàng cổ lớn bậc nhất khu vực miền Tây xuất hiện tại TP.HCM tính đến thời điểm hiện tại, thu hút đông đảo người dân đến chiêm ngưỡng và cầu tài lộc.

Du khách chụp hình với "Cụ Mai Phú Quý" 150 tuổi. Ảnh: THUẬN VĂN - QUANG HUY

Bay trên biển Cần Giờ: Trải nghiệm độc bản chưa từng có

Nếu hoa xuân mang lại không khí Tết truyền thống thì Lễ hội Khinh khí cầu lại mang đến hơi thở hiện đại và đẳng cấp quốc tế. Đây là lần đầu tiên, một lễ hội xuân tại phía Nam đưa vào trình diễn 22 quả khinh khí cầu cỡ lớn với đủ sắc màu rực rỡ.

Hình ảnh những quả khinh khí cầu khổng lồ bay lơ lửng giữa bầu trời xanh ngắt, bên dưới là thảm rừng đước bạt ngàn và biển Cần Giờ rì rào sóng vỗ đã tạo nên một khung cảnh siêu thực.

Du khách không chỉ có cơ hội sở hữu những bức ảnh "check-in" có 1-0-2 mà còn được trực tiếp trải nghiệm cảm giác bay, ngắm nhìn trọn vẹn vẻ đẹp hoang sơ nhưng cũng đầy sức sống của lá phổi xanh thành phố từ trên cao.

Điểm đến không thể bỏ lỡ của du khách là Lễ hội Khinh khí cầu lần đầu tiên xuất hiện trong một Lễ hội xuân chào Tết Nguyên đán. Ảnh: THUẬN VĂN - QUANG HUY

Chưa dừng lại ở đó, bầu trời Cần Giờ trong các ngày khai mạc (7, 8-2), Lễ Tình nhân (14-2) và ngày tất niên (15-2) sẽ tiếp tục được khuấy động bởi các màn trình diễn dù lượn đầy phấn khích.

Đại diện Ban tổ chức cho biết đã bố trí đội ngũ chuyên gia và thiết bị chuyên dụng an toàn tuyệt đối, mở ra cơ hội cho các bạn trẻ đam mê cảm giác mạnh được chinh phục bầu trời, ghi dấu những kỷ niệm thanh xuân khó quên tại Vinhomes Green Paradise.

Với 22 quả khinh khí cầu cỡ lớn, nhiều màu sắc, du khách không chỉ sở hữu những bức ảnh chào xuân có một không hai từ trên cao tại lễ hội xuân Cần Giờ. Ảnh: THUẬN VĂN - QUANG HUY.

Bữa tiệc thị giác sẽ được đẩy lên cao trào với màn trình diễn pháo hoa tầm cao mãn nhãn trong đêm khai mạc và thời khắc Giao thừa thiêng liêng. Những chùm pháo hoa rực rỡ soi bóng xuống mặt biển hồ, báo hiệu một năm mới Bính Ngọ thịnh vượng và cũng là lời khẳng định cho sức sống mới của vùng đất này kể từ khi dự án khởi công vào tháng 4-2025.

Đậm đà phong vị Tết và quà tặng may mắn đầu năm

Bên cạnh yếu tố hiện đại, phần Hội tại Vinhomes Green Paradise vẫn giữ trọn vẹn hồn cốt dân tộc với Lễ hội ẩm thực 3 miền. Hàng trăm gian hàng đặc sản, đồ thủ công mỹ nghệ được bài trí tinh tế, đưa du khách vào một chuyến hành trình vị giác dọc dài đất nước.

Xen kẽ giữa không gian ẩm thực là những hoạt động văn hóa dân gian sôi nổi như xin chữ ông đồ, nhảy sạp, múa lân sư rồng, hay trải nghiệm gói bánh tét ngày Tết... tạo nên không gian gắn kết tuyệt vời cho các gia đình đa thế hệ.

Du khách chụp hình bên Cây Lì xì khổng Lồ. Ảnh: THUẬN VĂN - QUANG HUY

Với chủ đề "Tết ở thiên đường xanh", ban tổ chức còn chuẩn bị "Cây Lì xì khổng Lồ" chứa đựng 2.026 bao lì xì may mắn - tượng trưng cho năm 2026. Du khách tham gia có cơ hội nhận voucher ẩm thực, cây xanh và đặc biệt là các phần quà đặc sản Tết như giò, nem chua, rượu vang trong 3 khung giờ vàng mỗi ngày.

Toàn bộ không gian lễ hội được bao phủ bởi các tiểu cảnh nghệ thuật hình linh vật Ngựa (năm Bính Ngọ) được thiết kế hiện đại, kết hợp với hệ thống cổng chào hoành tráng, biến nơi đây thành studio khổng lồ cho các tín đồ nhiếp ảnh.

Cú hích cho du lịch và kinh tế biển Cần Giờ

Sự kiện khai mạc Lễ hội Xuân không chỉ là hoạt động vui chơi giải trí đơn thuần mà còn nhận được sự đánh giá rất cao từ giới chuyên môn và chính quyền sở tại.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Võ Thị Diễm Phượng - Phó Chủ tịch UBND xã Cần Giờ nhấn mạnh: "Đây là hoạt động văn hóa, du lịch thiết thực, không chỉ góp phần gìn giữ, lan tỏa giá trị Tết cổ truyền mà còn quảng bá hình ảnh một Cần Giờ xanh, thân thiện và phát triển bền vững. Những màn pháo hoa rực rỡ trong đêm khai mạc và đêm giao thừa hứa hẹn mang đến một mùa xuân ấm no, chứa chan niềm vui cho người dân."

Bà Võ Thị Diễm Phượng, Phó Chủ tịch UBND xã Cần Giờ. Ảnh: THUẬN VĂN

Cũng theo lãnh đạo địa phương, sự đồng hành của doanh nghiệp thời gian qua đã tạo ra những tác động tích cực rõ rệt.

Các hoạt động này đã góp phần kích cầu du lịch, tạo sinh kế, việc làm cho người dân địa phương và cải thiện đời sống bà con. Chúng tôi mong muốn cùng doanh nghiệp tiếp tục xây dựng hình ảnh Cần Giờ nghĩa tình, mến khách để mỗi du khách đến đây đều có những trải nghiệm đáng nhớ. Bà Võ Thị Diễm Phượng, Phó Chủ tịch UBND xã Cần Giờ

Đại diện Vinhomes Green Paradise cho biết đường hoa Tết năm nay không chỉ là không gian trang trí chào xuân mà còn là biểu tượng của sự kết nối cộng đồng, là món quà tinh thần ý nghĩa gửi đến người dân Cần Giờ.

Vinhomes Green Paradise không đơn thuần là một dự án bất động sản mà là tầm nhìn dài hạn về một đô thị sinh thái ven biển, nơi phát triển kinh tế song hành cùng bảo tồn thiên nhiên, để giá trị sống hôm nay trở thành di sản cho thế hệ mai sau.

Khai mạc Lễ hội Xuân Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Ảnh: THUẬN VĂN

Đại diện chủ đầu tư cũng nhấn mạnh cam kết đầu tư bài bản, minh bạch, đúng quy hoạch và tôn trọng tuyệt đối hệ sinh thái Cần Giờ. Sự đồng hành của chính quyền và cộng đồng địa phương là động lực để chúng tôi kiên định với sứ mệnh kiến tạo không gian sống chất lượng, mang lại giá trị bền vững.