TP.HCM chính thức động thổ cầu Cần Giờ, biểu tượng kết nối mới 15/01/2026 09:51

(PLO)- Sáng 15-1-2026, TP.HCM tổ chức lễ động thổ dự án cầu Cần Giờ, công trình hạ tầng giao thông chiến lược mở ra không gian phát triển mới về phía biển.

Sáng ngày 15-1, UBND TP.HCM chủ trì, phối hợp cùng Công ty Cổ phần Tập đoàn Masterise (Masterise Group - nhà đầu tư dự án) tổ chức lễ động thổ dự án đầu tư xây dựng cầu Cần Giờ, một trong những dự án hạ tầng - giao thông trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, nhấn mạnh lễ động thổ không chỉ mang ý nghĩa bắt đầu một công trình hạ tầng quan trọng mà còn thể hiện rõ quyết tâm và sự quan tâm sâu sắc của TP.HCM trong việc huy động, phát huy hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng đô thị, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển bền vững của thành phố trong giai đoạn mới.

Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM. Ảnh:NHƯ NGỌC

Cần Giờ là cực tăng trưởng quan trọng phía Nam

Theo ông Vinh, các quy hoạch chiến lược của thành phố đã xác định Cần Giờ là cực tăng trưởng quan trọng phía Nam, giữ vai trò then chốt trong định hướng mở rộng không gian phát triển của TP.HCM ra phía biển.

Hiện nay, hàng loạt dự án trọng điểm đang được triển khai tại khu vực này như khu đô thị lấn biển Cần Giờ, cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ cùng nhiều dự án hạ tầng và dịch vụ quy mô lớn khác. Những dự án này không chỉ góp phần hình thành diện mạo đô thị hiện đại, đồng bộ, mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao chất lượng sống và đời sống vật chất, tinh thần cho người dân địa phương.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh:NHƯ NGỌC

Trong tổng thể đó, dự án cầu Cần Giờ được xác định là một dự án chiến lược đặc biệt quan trọng. Sau khi hoàn thành, cây cầu sẽ tạo bước đột phá về kết nối giao thông, rút ngắn khoảng cách giữa trung tâm thành phố với khu vực Cần Giờ, đồng thời mở ra dư địa phát triển mới cho toàn vùng.

Với thiết kế kiến trúc hiện đại, quy mô lớn và chiều cao ấn tượng, cầu Cần Giờ không chỉ là một công trình giao thông đơn thuần mà còn được kỳ vọng trở thành biểu tượng kiến trúc mới của TP.HCM, góp phần khẳng định tầm vóc và khát vọng vươn ra biển của thành phố.

Lãnh đạo UBND TP.HCM khẳng định sẽ chỉ đạo sát sao các sở, ngành và địa phương liên quan, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, bảo đảm sự hài hòa giữa phát triển hạ tầng với môi trường sinh thái.

Quyết tâm đưa dự án về đích đúng tiến độ

Dự án cầu Cần Giờ được HĐND TP thông qua chủ trương đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP), loại hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao), nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Tập đoàn Masterise (Masterise Group) phối hợp cùng các tổng thầu triển khai.

Thành phố quyết tâm đưa dự án về đích đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn và hiệu quả, qua đó tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài, bền vững của TP.HCM trong tương lai.

Thời gian thực hiện dự án từ năm 2025 đến năm 2029. Trong đó, giai đoạn thi công xây dựng từ năm 2026 đến năm 2029, với mục tiêu bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả, khai thác lâu dài.

Khu vực dự án đi qua.

Xe công trình sẵn sàng làm nhiệm vụ. Ảnh:NHƯ NGỌC

Cầu Cần Giờ có tổng chiều dài khoảng 6,3 km, quy mô 6 làn xe, tổng vốn đầu tư hơn 13.200 tỉ đồng, trong đó cầu chính vượt sông Soài Rạp dài gần 3 km, kết nối huyện Nhà Bè với huyện Cần Giờ. Phối cảnh cầu Cần Giờ Đây là công trình mang ý nghĩa chiến lược đặc biệt, thay thế phà Bình Khánh, phá thế độc đạo giao thông đường thủy, mở ra không gian phát triển mới về phía biển Đông Nam, hoàn chỉnh mạng lưới giao thông phía Nam TP, thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển du lịch sinh thái, đô thị lấn biển và kinh tế biển. Đồng thời, bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, góp phần gìn giữ giá trị Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ - di sản thế giới.

Đại diện Masterise Group chia sẻ tại buổi lễ. Ảnh:NHƯ NGỌC

"Việc tham gia đầu tư các dự án hạ tầng trọng điểm như cầu Cần Giờ là cam kết của chúng tôi trong việc đồng hành lâu dài cùng quá trình phát triển đô thị bền vững, kiến tạo những giá trị thiết thực cho cộng đồng, xã hội và sự phát triển của TP" - đại diện Masterise Group cho biết.

Nhiều dự án hạ tầng kết nối với Cần Giờ

Cùng với cầu Cần Giờ, hàng loạt dự án hạ tầng quy mô lớn khác cũng đang được xúc tiến triển khai, chuẩn bị khởi công. Trong đó, tuyến metro Bến Thành – Cần Giờ (động thổ ngày 19-12) được xác định là dự án mang tính chiến lược dài hạn, đóng vai trò kết nối trực tiếp lõi trung tâm TP.HCM với không gian biển. Khi hoàn thành, tuyến metro này được kỳ vọng rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm đến Cần Giờ xuống còn khoảng 13 phút, tạo bước đột phá về khả năng tiếp cận và mở rộng không gian phát triển đô thị.

Các đại biểu làm nghi thức động thổ dự án cầu Cần Giờ. Ảnh:NHƯ NGỌC

Ngoài ra, tuyến đường vượt biển Cần Giờ – Vũng Tàu dự kiến sẽ khởi công trong năm 2026, giữ vai trò tăng cường kết nối liên vùng, hình thành trục giao thương, du lịch và logistics ven biển.

Bên cạnh các công trình mang tính chiến lược dài hạn, dự án nút giao kết nối cao tốc Bến Lức – Long Thành với đường Rừng Sác, tổng mức đầu tư gần 3.000 tỉ đồng, cũng dự kiến khởi công vào quý II-2026. Khi hoàn thành, công trình sẽ cải thiện đáng kể khả năng lưu thông, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, đồng thời tăng cường kết nối giữa các khu công nghiệp, khu đô thị mới và các khu du lịch sinh thái dọc trục đường Rừng Sác.

Với khung hạ tầng đang được TP.HCM nỗ lực hoàn thiện trong thời gian ngắn, Cần Giờ được kỳ vọng sẽ từng bước thoát khỏi vị thế “vùng trũng” về kết nối, trở thành cực tăng trưởng mới gắn với kinh tế biển, du lịch sinh thái và không gian phát triển bền vững của thành phố trong giai đoạn tới.