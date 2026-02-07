Tour Tết 2026 cháy hàng 07/02/2026 09:16

Du lịch Tết 2026 không còn là câu chuyện đi đông, đi nhanh, mà là hành trình của những lựa chọn có chủ đích và sẵn sàng chi tiêu cao hơn cho trải nghiệm xứng đáng. Tín hiệu tích cực từ thị trường cho thấy tour outbound (đi nước ngoài) kín chỗ sớm, tour nội địa giữ vai trò chủ lực và doanh thu ngành được kỳ vọng tăng trưởng mạnh.

Tour outbound Tết đã lấp đầy trên 90%

Thị trường du lịch Tết Nguyên đán 2026 ghi nhận tín hiệu tăng trưởng tích cực khi nhu cầu du lịch chất lượng cao, trải nghiệm chuyên sâu ngày càng rõ nét. Tour outbound Tết đã lấp đầy trên 90%, trong khi tour nội địa tiếp tục chiếm tỉ trọng lớn.

Theo số liệu cập nhật đến cuối tháng 1-2026, lượng khách du lịch Tết 2026 của công ty Du Lịch Việt dự kiến tăng khoảng 15-20% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, ngay từ đầu tháng 2-2026, nhiều tour outbound đã đạt tỉ lệ kín chỗ trên 90%. Tính đến đầu tháng 2, lượng khách đặt tour Tết 2026 tăng 18-22% so với Tết 2025, cho thấy xu hướng đặt tour sớm và quyết định nhanh của du khách.

Thị trường tour outbound đã sớm kín chỗ. Ảnh: THU TRINH.

Ông Trần Thế Dũng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vietluxtour, cho biết doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 90% kế hoạch kinh doanh tour Tết, trong đó nhiều hành trình Đông Bắc Á và châu Âu phải đóng sổ sớm.

"Thời điểm khách quyết định mua tour sớm hơn khoảng hai tuần so với năm ngoái, lượng khách đặt sớm tăng khoảng 20%. Kỳ nghỉ dài cùng các chương trình ưu đãi đặt trước khiến du khách có xu hướng chốt nhanh thay vì chờ sát ngày khởi hành" - ông Dũng cho biết.

Clip: Đoàn khách Tây trải nghiệm Tết cổ truyền tại tỉnh Đồng Tháp.

Theo đánh giá chung của các doanh nghiệp lữ hành, doanh thu mùa Tết 2026 dự kiến tăng 25-30%, nhờ mức chi tiêu bình quân trên mỗi khách tăng và cơ cấu sản phẩm dịch chuyển mạnh sang phân khúc trung, cao cấp. Các sản phẩm được ưa chuộng gồm khách sạn 4-5 sao, combo dịch vụ chất lượng cao và các chương trình trải nghiệm văn hóa - tâm linh đặc trưng dịp đầu năm.

Tuy nhiên, mặt bằng giá tour Tết 2026 cũng tăng trung bình 10-20% so với Tết 2025, do chi phí vận chuyển, lưu trú và dịch vụ đầu vào đồng loạt leo thang.

Ông Phạm Anh Vũ, Phó Giám đốc Công ty Du Lịch Việt, nhận định: "Khách Việt đi du lịch Tết năm nay có xu hướng đi có chủ đích, ưu tiên điểm đến phù hợp gia đình, nghỉ dưỡng chất lượng và trải nghiệm văn hóa. Họ sẵn sàng chi nhiều hơn nếu thấy tour xứng đáng. Thách thức lớn nhất với doanh nghiệp là vừa giữ chất lượng, vừa chia sẻ gánh nặng chi phí với khách trong bối cảnh giá vé máy bay và khách sạn liên tục tăng".

Trước áp lực chi phí, nhiều doanh nghiệp đã đẩy mạnh xây dựng hệ sinh thái du lịch xanh, phát triển các gói sản phẩm du lịch xanh và ứng dụng công nghệ số vào vận hành nhằm tối ưu chi phí và nâng cao trải nghiệm.

Đáng chú ý, mô hình hợp tác giữa Công ty Du Lịch Việt và MobiFone được định vị như một giải pháp kép: giảm chi phí cho khách, gia tăng giá trị trải nghiệm, qua đó tạo thêm động lực cho du khách du lịch trong mùa Tết và xuyên suốt năm 2026. Tiêu biểu là chương trình đặc quyền “Thông Hành Xanh” với các ưu đãi trực tiếp như giảm 500.000 đồng/khách phí dịch vụ làm visa, séc du lịch xanh và giảm 50.000 đồng/vé máy bay nội địa....

Doanh nghiệp phát triển các gói sản phẩm du lịch xanh và ứng dụng công nghệ số. Ảnh: THU TRINH.

Xây dựng bản sắc riêng ngành du lịch

Bước sang năm 2026, bà Nguyễn Thị Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP.HCM, cho rằng việc TP.HCM bước vào giai đoạn phát triển mới với quy mô siêu đô thị sẽ tạo cú hích mạnh mẽ cho ngành du lịch. Theo bà Khánh, mục tiêu của Thành phố không chỉ dừng ở 8,5 triệu lượt khách quốc tế, mà quan trọng hơn là chất lượng tăng trưởng và khả năng bùng nổ nhu cầu trải nghiệm dịch vụ đô thị.

"TP.HCM khi trở thành siêu đô thị sẽ không chỉ thu hút khách đến tham quan, mà còn giữ chân du khách ở lại lâu hơn. Khi thời gian lưu trú kéo dài, ngân sách chi tiêu cho du lịch, mua sắm, giải trí và dịch vụ sẽ tăng tương ứng, tạo giá trị lan tỏa cho toàn bộ hệ sinh thái kinh tế đô thị" - bà Khánh nhấn mạnh.

TP.HCM đẩy mạnh phát triển sản phẩm mang dấu ấn bản sắc. Ảnh: THU TRINH.

Theo Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP.HCM, chuyển đổi số không còn là lựa chọn mà là yêu cầu bắt buộc. Các đơn vị từ lữ hành, lưu trú, vận chuyển đến điểm tham quan, ẩm thực, mua sắm cần đồng bộ dữ liệu, kết nối nền tảng và cá nhân hóa trải nghiệm du khách. Bước ngoặt quan trọng của du lịch TP.HCM trong giai đoạn tới chính là sự bắt tay giữa doanh nghiệp du lịch với các đơn vị công nghệ, viễn thông, dữ liệu và thanh toán số, nhằm tối ưu chi phí và quản trị dòng khách hiệu quả hơn.

Ở góc độ doanh nghiệp đầu tàu, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Saigontourist Group, cho biết chiến lược năm 2026 của Saigontourist Group tập trung vào 5 trụ cột: nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ; đẩy mạnh đầu tư trọng điểm; mở rộng liên kết vùng và quốc tế; tăng tốc chuyển đổi số; xây dựng đội ngũ nhân sự chất lượng cao.

Trong khi đó, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM Phạm Huy Bình khẳng định ngành Du lịch Thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới với quyết tâm xây dựng sản phẩm mang dấu ấn bản sắc, tiên phong trong chuyển đổi số, đồng thời coi văn hóa nghề nghiệp, đạo đức du lịch, tinh thần hiếu khách là giá trị cốt lõi.

Để hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2030, ngành sẽ đẩy mạnh nghiên cứu trải nghiệm khách hàng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo công nghệ và khai thác động lực từ liên kết chuỗi dịch vụ và trải nghiệm khách hàng trong không gian phát triển du lịch TP.HCM mới.