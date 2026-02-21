Rộn ràng khai mạc Hội Xuân Núi Bà Đen 2026 21/02/2026 10:25

Tối 20-2 (tức Mùng 4 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026), tại Quảng trường Nhà ga cáp treo Bà Đen – Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, Hội Xuân Núi Bà Đen năm 2026 với chủ đề “Hương sắc Tây Ninh” chính thức khai mạc, mở ra chuỗi hoạt động văn hóa và lễ hội đặc sắc kéo dài đến ngày 18-3 (tức 30 tháng Giêng Âm lịch).

Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM đến dự khai mạc Hội xuân Núi Bà Đen. Ảnh: GIANG PHƯƠNG

Tham dự đêm khai mạc có ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Thành Tâm, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Nguyễn Thanh Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Tây Ninh qua các thời kỳ.

Ông Nguyễn Hồng Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh đã thực hiện nghi thức đánh trống. Ảnh: GIANG PHƯƠNG

Phát biểu khai hội, ông Nguyễn Hồng Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh đã thực hiện nghi thức đánh trống, chính thức mở màn mùa lễ hội xuân trên đỉnh núi thiêng. Từ ngày 17-2 đến 18-3, du khách đến với lễ hội sẽ được hòa mình vào không gian văn hóa phong phú: biểu diễn nghệ thuật dân gian, trình diễn áo dài, trải nghiệm văn hóa – ẩm thực đặc trưng Tây Ninh và các chương trình tâm linh, lễ hội truyền thống.

Chương trình nghệ thuật “Hương sắc Tây Ninh” được dàn dựng công phu. Ảnh: GIANG PHƯƠNG

Điểm nhấn của đêm khai mạc là chương trình nghệ thuật “Hương sắc Tây Ninh” được dàn dựng công phu, kết cấu nhiều chương trình, tái hiện hành trình hình thành và phát triển của vùng đất giàu truyền thống. Từ huyền tích linh thiêng về Linh Sơn Thánh Mẫu đến nhịp sống rộn ràng miền biên viễn hôm nay, tất cả được kể bằng ngôn ngữ âm nhạc, múa, trình chiếu mapping và hiệu ứng sân khấu hiện đại.

Các tiết mục ca múa nhạc tại buổi lễ khai mạc Hội xuân núi Bà Đen. Ảnh: GIANG PHƯƠNG

Các tiết mục ca múa nhạc đan xen âm hưởng dân gian Nam Bộ với phong cách trẻ trung, sôi động đã khắc họa rõ nét bản sắc Tây Ninh: mộc mạc mà sâu lắng, hào sảng mà nghĩa tình. Hình ảnh ruộng đồng, làng nghề, lễ hội truyền thống cùng nhịp phát triển công nghiệp – du lịch được thể hiện sinh động, tạo nên bức tranh đa sắc về một địa phương đang vươn mình mạnh mẽ.

Màn bắn pháo hoa rực sáng trên bầu trời tại núi Bà Đen. Ảnh: GIANG PHƯƠNG

Không chỉ là chương trình nghệ thuật, lễ khai mạc còn chính thức mở đầu mùa hành hương về Núi Bà Đen – nơi hội tụ niềm tin và ước vọng đầu năm của người dân. Màn pháo hoa nghệ thuật rực sáng bầu trời khép lại đêm hội trong cảm xúc dâng trào, gửi gắm thông điệp về một năm mới an khang, thịnh vượng.

Theo Ban Tổ chức, Lễ hội Xuân Núi Bà Đen 2026 không chỉ là hoạt động văn hóa – du lịch thường niên, mà còn là dịp quảng bá hình ảnh vùng đất và con người Tây Ninh thân thiện, năng động, sáng tạo. Qua từng mùa lễ hội, Núi Bà Đen tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến tâm linh – sinh thái – văn hóa hàng đầu khu vực phía Nam, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội địa phương.