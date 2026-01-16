Tây Ninh tổ chức Hội xuân núi Bà Đen kéo dài suốt tháng Giêng 16/01/2026 15:34

(PLO)- Hội xuân núi Bà Đen năm Bính Ngọ 2026 sẽ chính thức khai mạc vào Mùng 4 Tết với chương trình nghệ thuật đặc sắc, điểm nhấn là màn bắn pháo hoa tầm cao, tầm thấp.

Ban Tổ chức Hội xuân núi Bà Đen năm Bính Ngọ 2026 vừa ban hành kế hoạch tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc chào đón năm mới 2026.

Theo kế hoạch, hội xuân năm nay diễn ra từ ngày 17-2 đến hết ngày 18-3 (tức từ mùng 1 đến ngày 30 tháng Giêng năm Bính Ngọ) tại Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen. Đây là hoạt động thường niên nhằm gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, tín ngưỡng truyền thống của địa phương.

Hội xuân núi Bà Đen kéo dài suốt tháng Giêng. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Lễ khai mạc Hội xuân núi Bà Đen 2026 mang chủ đề “Hương sắc Tây Ninh năm 2026”. Sau nghi thức đánh trống khai hội, chương trình nghệ thuật chuyên nghiệp sẽ được trình diễn với sự kết hợp giữa các làn điệu dân ca truyền thống và âm hưởng hiện đại.

Đặc biệt, màn bắn pháo hoa nghệ thuật tầm thấp và tầm cao sẽ thắp sáng không gian nóc nhà Nam Bộ, tạo không khí phấn khởi, mở đầu cho một mùa du xuân, chiêm bái an lành.

Không chỉ mang ý nghĩa văn hóa – tâm linh, Hội xuân núi Bà Đen 2026 còn gắn với nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh Tây Ninh. Thông qua sự kiện, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam và 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong suốt tháng Giêng, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và trò chơi dân gian sẽ được tổ chức liên tục, góp phần xây dựng không gian lễ hội an toàn, lành mạnh, đậm đà bản sắc dân tộc. Qua đó, tỉnh Tây Ninh kỳ vọng lan tỏa thông điệp “Tây Ninh – Điểm đến an toàn, thân thiện, văn minh và hiện đại”, từng bước nâng tầm hình ảnh du lịch địa phương.