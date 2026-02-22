Đồng Tháp đón hơn 422.000 lượt du khách dịp Tết Nguyên đán 22/02/2026 09:06

(PLO)- Trong 7 ngày Tết Nguyên đán 2026, Đồng Tháp đón hơn 422.000 lượt khách, doanh thu du lịch đạt 170 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ.

Ngày 22-2, theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026 kéo dài nhiều ngày đã tạo điều kiện thuận lợi để người dân chủ động sắp xếp thời gian du xuân, tham quan, vui chơi, giải trí.

Đây là yếu tố góp phần kích cầu du lịch, thương mại và dịch vụ, đồng thời tạo không khí phấn khởi trong Nhân dân.

Hàng ngàn du khách đến viếng, xin lộc tại các ngôi chùa lớn ở Đồng Tháp dịp đầu năm mới. Ảnh: MNH

Thống kê từ ngày 27 tháng Chạp đến mùng 4 Tết cho thấy, trong tổng số hơn 422.000 lượt khách đến Đồng Tháp có 22.500 lượt khách quốc tế, tăng 16% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 170 tỷ đồng, tăng 16%, phản ánh sự tăng trưởng tích cực của hoạt động du lịch trong dịp Tết Nguyên đán 2026.

Những ngôi nhà cổ cũng thu hút du khách đến tham quan chụp ảnh. Ảnh: DUY BÌNH

Cùng với sự gia tăng về lượng khách và doanh thu, công suất sử dụng phòng lưu trú bình quân đạt từ 75% đến 80%. Kết quả này cho thấy hệ thống cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh đã đáp ứng tương đối tốt nhu cầu lưu trú của du khách trong thời gian cao điểm.

Chào đón năm mới xuân Bính Ngọ 2026, tỉnh Đồng Tháp có nhiều hoạt động thiết thực và hiệu quả. Ảnh: MỸ THO

Để phục vụ Nhân dân và khách du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp đã chủ động tham mưu, phối hợp tổ chức và triển khai đồng bộ nhiều hoạt động trọng tâm, quy mô lớn, bảo đảm trang trọng, thiết thực và hiệu quả.

Đường hoa xuân tại Quảng Trường Hùng Vương được khai mạc chào đón du khách từ 26 Tết Bính Ngọ. Ảnh: MỸ THO

Nổi bật trong dịp Tết Nguyên đán 2026 là Chợ hoa Xuân Bính Ngọ được tổ chức tại Quảng trường Hùng Vương, phường Đạo Thạnh và các tuyến đường chính thuộc phường Mỹ Trà; Đường hoa Xuân Bính Ngọ tại Quảng trường Hùng Vương, phường Đạo Thạnh và đường Lý Thường Kiệt, phường Cao Lãnh.

Hàng ngàn người kéo về quảng trường Hùng Vương xem bắn pháo hoa trong đêm 29 Tết. Ảnh: MỸ THO

Bên cạnh đó còn có Lễ khai mạc Đường hoa xuân, chương trình nghệ thuật chào năm mới được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình Đồng Tháp và hoạt động bắn pháo hoa đêm Giao thừa tại Quảng trường Hùng Vương cùng các điểm cầu phường Cao Lãnh, Sa Đéc, Hồng Ngự.

Pháo hoa rực rỡ chào đón xuân Bính Ngọ 2026 tại Quảng trường Hùng Vương tối 29 Tết. Ảnh: MỸ THO

Ngoài các hoạt động cấp tỉnh, các địa phương trên địa bàn Đồng Tháp cũng chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức nhiều chương trình văn hóa, văn nghệ, thể thao và du lịch, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của Nhân dân và du khách trong dịp Tết.