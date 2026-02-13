Du xuân Bính Ngọ 2026: Thưởng thức ẩm thực bản địa để cầu may mắn cả năm 13/02/2026 09:00

(PLO)- Trong hành trình du xuân Bính Ngọ 2026, những món ăn may mắn không chỉ làm đầy vị giác mà còn là cánh cửa đưa du khách chạm vào tâm hồn văn hóa bản địa và những ước vọng tốt lành dịp đầu năm.

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang đến gần, mở ra mùa lễ hội của những nghi thức truyền thống và mâm cỗ đoàn viên. Với nhiều du khách, ẩm thực là động lực thôi thúc họ lên đường. Có đến 58% du khách Việt cho biết họ chọn điểm đến mới để khám phá ẩm thực bản địa. Nền tảng Booking.com giới thiệu những điểm đến để du khách có thể nếm thử những món ăn may mắn.

Dương Sóc (Trung Quốc)

Cổ trấn nằm bên dòng sông Li thơ mộng của tỉnh Quảng Tây mang đậm sắc xuân với đèn lồng đỏ và múa lân rộn ràng. Trong mâm cơm Tết, món cá (yu) không thể thiếu, tượng trưng cho sự sung túc và dư dả.

Cá thường được bày nguyên con và để lại một phần sau bữa ăn như cách gìn giữ vận may. Du khách có thể thưởng thức cá hấp tại các nhà hàng ven sông hoặc tham gia lớp học nấu ăn.

Món cá nguyên con trong mâm cơm Tết của người dân Dương Sóc (Trung Quốc) với ý nghĩa cầu chúc sự dư dả.

Jeonju (Hàn Quốc)

Tại "thủ đô ẩm thực" của xứ kim chi, Tết Nguyên đán gắn liền với món canh bánh gạo tteokguk. Món ăn này biểu trưng cho sự trường thọ và khởi đầu tốt đẹp.

Những lát bánh gạo hình đồng xu cổ mang ý nghĩa cầu tài lộc, được nấu trong nước ninh bò, ăn kèm trứng, rong biển. Dịp Tết cũng là thời điểm lý tưởng để du khách dạo quanh Làng Hanok Jeonju, khám phá không gian văn hóa truyền thống.

Bát canh bánh gạo tteokguk nghi ngút khói, biểu trưng cho sự trường thọ của người dân xứ kim chi.

Ipoh (Malaysia)

Tết Nguyên đán tại đây là sự giao thoa giữa di sản văn hóa Trung Hoa và bản sắc địa phương. Món yu sheng - gỏi cá sống nhiều màu sắc là điểm nhấn trong bữa tiệc lo hei. Mọi người cùng trộn và tung cao nguyên liệu để cầu chúc may mắn, thịnh vượng. Du khách có thể khám phá khu Old Town với kiến trúc thuộc địa hoặc các ngôi chùa trong hang đá vôi.

Món yu sheng - gỏi cá sống nhiều màu sắc.

TP Huế (Việt Nam)

Tết gắn liền với nghi thức cung đình và món bánh chưng – biểu tượng của sự sung túc, lòng tri ân tổ tiên. Quá trình gói và nấu bánh chưng là nghi thức quan trọng, thường có sự tham gia của nhiều thế hệ.

Đến Huế dịp Tết, du khách có thể hòa mình vào không khí đi chùa, dạo chợ hoa, tham quan Kinh thành Huế cùng hệ thống lăng tẩm dọc sông Hương.

Bánh chưng xanh, loại bánh không thể thiếu trong mâm cỗ Tết.

Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc)

Đài Bắc mang đến bức tranh Tết sống động với ẩm thực đường phố. Bánh chẻo (jiǎozi) có hình dáng thỏi vàng cổ được tin là mang lại tài lộc. Mì chân giò với sợi mì dài tượng trưng cho sức khỏe và trường thọ.

Bánh chẻo hình thỏi vàng cổ mang thông điệp tài lộc tại các khu chợ ẩm thực Đài Bắc (Đài Loan).

Phố Địch Hóa trở thành chợ Tết nhộn nhịp, bày bán đủ loại đặc sản truyền thống và lưu giữ hương vị ẩm thực lâu đời.