TP.HCM tăng cường cung ứng xăng dầu trên cao tốc Long Thành – Dầu Giây

Ngày 13-2, Sở Công Thương TP.HCM đã có văn bản gửi các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu; các cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại khu vực tuyến kết nối, đường dẫn lên - xuống cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây trên địa bàn TP.
Nội dung xoay quanh việc tăng cường cung ứng nhiên liệu cho khu vực tuyến cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây.
Sở Công Thương cho biết, cơ quan này đã nhận được đề nghị phối hợp tổ chức cung ứng bổ sung xăng dầu khu vực tuyến cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây từ Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai
Trong đó nêu rõ hai cửa hàng xăng dầu tại Trạm dừng nghỉ Km 41+100 (Đồng Nai) đang tạm ngừng hoạt động.
Điều này dẫn đến nguy cơ ảnh hưởng việc cung ứng nhiên liệu cho phương tiện lưu thông trên tuyến.
Để bảo đảm nguồn cung liên tục và an toàn giao thông, Sở Công Thương đề nghị các thương thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu trên địa bàn TP chủ động nguồn hàng. Các đơn vị điều tiết sản lượng để hỗ trợ cung ứng kịp thời cho các cửa hàng bán lẻ khu vực giáp ranh, lân cận tuyến cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây.
Sở yêu cầu tạo điều kiện thuận lợi về vận chuyển, giao nhận nhằm bổ sung kịp thời sản lượng xăng dầu cho các cửa hàng khi có đề nghị hỗ trợ. Đồng thời, doanh nghiệp phải giám sát chặt chẽ hệ thống đại lý, cửa hàng thuộc quyền, không để xảy ra gián đoạn bán hàng do thiếu nguồn.
Phương án “tăng chuyến – tăng bồn – tăng sản lượng” cần được chủ động, kích hoạt trong các khung giờ cao điểm.
Đối với các cửa hàng bán lẻ tại khu vực tuyến kết nối, đường dẫn lên xuống cao tốc, Sở đề nghị duy trì bán hàng ổn định và bố trí nhân sự hợp lý. Các điểm bán được khuyến khích kéo dài thời gian hoạt động, ưu tiên bán 24/24 giờ nếu điều kiện cho phép.
Các cửa hàng cần chủ động dự trữ tồn bể và báo cáo ngay cho đơn vị cung cấp khi có nguy cơ thiếu hàng.
Tại điểm bán, đơn vị cần treo bảng thông tin: “Điểm tiếp nhiên liệu phục vụ tuyến cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây”.
Tiếp nhiên liệu trước khi vào cao tốc Long Thành - Dầu Giây
Để thuận tiện cho người dân, Sở Công Thương cung cấp danh sách một số điểm bán lẻ xăng dầu trên địa bàn TP.HCM gần các tuyến kết nối cao tốc như sau:
Trạm bán lẻ xăng dầu Tân Hiệp, Số 545 Xa lộ Hà Nội, Phường Linh Xuân, TP.HCM.
Cửa hàng xăng dầu, Số 53, Khu phố 2, Xa lộ Hà Nội, Phường An Khánh, TP.HCM.
Cửa hàng xăng dầu, 1295B Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, TP.HCM.
Cửa hàng xăng dầu, 475 Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, TP.HCM
Cửa hàng xăng dầu, 3/1 Nguyễn Thị Định, Phường Bình Trưng, TP.HCM
Cửa hàng xăng dầu số 1 Đồng Văn Cống, 332 Đồng Văn Cống, Phường Cát Lái, TP.HCM
Các cửa hàng xăng dầu PETROLIMEX: Cửa hàng 110, 106, 108, 131, 134 trên Quốc lộ 51, Phường Long Hương, TP.HCM.