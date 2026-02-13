TP.HCM tăng cường cung ứng xăng dầu trên cao tốc Long Thành – Dầu Giây 13/02/2026 14:42

(PLO)- Sở Công Thương đề nghị các thương thương nhân đầu mối, phân phối xăng dầu chủ động nguồn hàng, điều tiết sản lượng để hỗ trợ cung ứng xăng dầu kịp thời cho các cửa hàng bán lẻ khu vực giáp ranh, lân cận tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Ngày 13-2, Sở Công Thương TP.HCM đã có văn bản gửi các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu; các cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại khu vực tuyến kết nối, đường dẫn lên - xuống cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây trên địa bàn TP.

Nội dung xoay quanh việc tăng cường cung ứng nhiên liệu cho khu vực tuyến cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây.

Sở Công Thương cho biết, cơ quan này đã nhận được đề nghị phối hợp tổ chức cung ứng bổ sung xăng dầu khu vực tuyến cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây từ Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai

Trong đó nêu rõ hai cửa hàng xăng dầu tại Trạm dừng nghỉ Km 41+100 (Đồng Nai) đang tạm ngừng hoạt động.

Điều này dẫn đến nguy cơ ảnh hưởng việc cung ứng nhiên liệu cho phương tiện lưu thông trên tuyến.

Để bảo đảm nguồn cung liên tục và an toàn giao thông, Sở Công Thương đề nghị các thương thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu trên địa bàn TP chủ động nguồn hàng. Các đơn vị điều tiết sản lượng để hỗ trợ cung ứng kịp thời cho các cửa hàng bán lẻ khu vực giáp ranh, lân cận tuyến cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây.

Một cây xăng tạm ngưng hoạt động. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Sở yêu cầu tạo điều kiện thuận lợi về vận chuyển, giao nhận nhằm bổ sung kịp thời sản lượng xăng dầu cho các cửa hàng khi có đề nghị hỗ trợ. Đồng thời, doanh nghiệp phải giám sát chặt chẽ hệ thống đại lý, cửa hàng thuộc quyền, không để xảy ra gián đoạn bán hàng do thiếu nguồn.

Phương án “tăng chuyến – tăng bồn – tăng sản lượng” cần được chủ động, kích hoạt trong các khung giờ cao điểm.

Đối với các cửa hàng bán lẻ tại khu vực tuyến kết nối, đường dẫn lên xuống cao tốc, Sở đề nghị duy trì bán hàng ổn định và bố trí nhân sự hợp lý. Các điểm bán được khuyến khích kéo dài thời gian hoạt động, ưu tiên bán 24/24 giờ nếu điều kiện cho phép.

Các cửa hàng cần chủ động dự trữ tồn bể và báo cáo ngay cho đơn vị cung cấp khi có nguy cơ thiếu hàng.

Tại điểm bán, đơn vị cần treo bảng thông tin: “Điểm tiếp nhiên liệu phục vụ tuyến cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây”.