Bộ Công Thương yêu cầu tăng cường cung ứng xăng dầu trên cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây dịp Tết 09/02/2026 19:08

(PLO)- Trước áp lực giao thông tăng cao trong những ngày cao điểm Tết, Bộ Công Thương yêu cầu các doanh nghiệp tăng cường bổ sung xăng dầu cho các cửa hàng bán lẻ dọc tuyến cao tốc và khu vực lân cận, bảo đảm nhu cầu đi lại an toàn, thông suốt.

Ngày 9-2, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đã có văn bản gửi các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối xăng dầu, yêu cầu tập trung bảo đảm nguồn cung xăng dầu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, nhu cầu xăng dầu thường gia tăng mạnh trong dịp Tết. Do đó các doanh nghiệp cần chủ động xây dựng phương án cung ứng phù hợp với tình hình thực tế, huy động nguồn lực để bảo đảm hệ thống kinh doanh hoạt động ổn định, liên tục, không để xảy ra tình trạng thiếu hụt cục bộ.

Bảng "Tạm ngưng sửa chữa, cấm vào" tại cây xăng trạm dừng chân cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Ảnh chụp ngày 29-1. Ảnh PHƯƠNG NAM

Đặc biệt, Cục này nêu rõ yêu cầu đối với các thương nhân có địa bàn phân phối tại TP.HCM, tỉnh Đồng Nai, khu vực tuyến cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây và các tỉnh lân cận. Đây là những khu vực có mật độ phương tiện lưu thông lớn trong dịp cao điểm Tết.

Vì vậy việc tăng cường cung ứng xăng dầu cho các cửa hàng bán lẻ dọc tuyến cao tốc được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, nhằm bảo đảm nhu cầu đi lại an toàn, thông suốt của người dân.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước yêu cầu tuyệt đối không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu trong toàn bộ hệ thống. Các thương nhân phải bảo đảm cung cấp đầy đủ xăng dầu cho các cửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống phân phối.

Đồng thời bố trí đủ nhân lực, tổ chức trực hoặc tăng ca để duy trì hoạt động bán hàng thường xuyên, liên tục. Yêu cầu này nhằm hạn chế tối đa nguy cơ đóng cửa, bán hàng cầm chừng hoặc gián đoạn hoạt động tại các cửa hàng xăng dầu trong dịp Tết.

Việc chủ động bảo đảm nguồn cung xăng dầu được xác định có ý nghĩa quan trọng trong việc ổn định thị trường, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, phục vụ sản xuất, vận tải và lưu thông hàng hóa, qua đó góp phần giữ ổn định kinh tế - xã hội và tạo điều kiện để người dân đón Tết an toàn, thuận tiện.