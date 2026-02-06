Người dân đổ về Hội chợ Mùa Xuân, doanh thu 9 tỉ đồng mỗi ngày 06/02/2026 21:46

(PLO)- Tính đến ngày 5-2, số lượng khách tham quan, giao dịch tại Hội chợ Mùa Xuân đạt trên 100.000 lượt người.

Chiều 6-2, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Trưởng Ban chỉ đạo các Hội chợ quốc gia đã đến tham quan, trải nghiệm không gian Hội chợ Mùa Xuân.

Gian hàng địa phương có doanh đến 500 triệu đồng

Báo cáo Phó Thủ tướng, ông Vũ Bá Phú - Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) cho biết tính đến ngày 5-2, số lượng khách tham quan, giao dịch tại hội chợ đạt trên 100.000 lượt người. Lượng khách tăng cao vào thời điểm sau 10 giờ sáng và sau 7 giờ tối.

Theo ban tổ chức, tính đến nay tổng doanh thu của hội chợ đạt khoảng 9 tỉ đồng/ngày.

Để phục vụ hiệu quả hơn cho phân khúc khách hàng đến tham quan, giao dịch, mua hàng vào buổi tối, Ban tổ chức hội chợ đã quyết định kéo dài thời gian mở cửa hội chợ thêm 1 tiếng (đến 22 giờ hàng ngày các ngày cuối tuần từ 6 đến 8-2).

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn (giữa ảnh) tham quan các gian hàng.

Theo Ban tổ chức Hội chợ Mùa Xuân, doanh thu của các khu gian hàng địa phương trung bình khoảng 50 triệu đến 500 triệu đồng. Trong đó, các tỉnh Sơn La, Lào Cai nằm trong top doanh thu cao đạt đến hàng tỉ đồng.

Nhiều doanh nghiệp trong các phân khu do Bộ Công Thương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có đa dạng các chương trình khuyến mại, kích cầu, đưa thêm những sản phẩm chất lượng, có mẫu mã đẹp, đa dạng đến hội chợ. Đến ngày 5-2, 75% các gian hàng có doanh thu tăng cao hơn so với ba ngày đầu hội chợ.

Bộ Công Thương đã đề nghị các ngân hàng, Viettel Post, VnPost cung cấp các dịch vụ thanh toán, vận chuyển hàng hóa cho các chủ thể tham gia hội chợ.

Công ty CP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEC) đã cung cấp làn đẩy tạo điều kiện thuận lợi cho khách mua sắm tại hội chợ, cho phép taxi vào đón khách trong sân hội chợ, bố trí xe điện chở người dân đi từ bãi xe bus vào hội chợ, hỗ trợ người dân vận chuyển hàng từ trong khuôn viên hội chợ ra xe…

Đại diện Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch cho biết thêm, để gia tăng nhu cầu giải trí cho người dân đến hội chợ, Bộ đã tăng cường các suất chiếu văn nghệ vào ba khung giờ mỗi ngày. Hiện có 16 suất diễn tại các sân khấu chính để phục vụ bà con.

Đảm bảo nguồn hàng, cung ứng đầy đủ cho khách mua

Sau khi tham quan các gian hàng, lắng nghe các đơn vị báo cáo, Phó Thủ tướng đánh giá công tác tổ chức, thiết kế, trang hoàng, dịch vụ được triển khai tương đối thuận lợi, đáp ứng tốt nhu cầu của người dân vừa đến tham quan, mua sắm chuẩn bị cho dịp Tết, vừa cho người dân tận hưởng những giá trị kết tinh của văn hóa dân tộc.

Tại hội chợ, hàng hóa Việt Nam chiếm tỉ lệ rất cao, có thể lên tới trên 90%. Phó Thủ tướng đánh giá các sản phẩm đều có chất lượng tốt, mẫu mã và bao bì ngày càng được cải thiện.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn trò chuyện với một người khách nước ngoài đến tham quan, mua sắm tại hội chợ.

Ngoài đánh giá cao những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng yêu cầu Ban tổ chức và các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện và làm tốt hơn nữa công tác chuẩn bị, đặc biệt cho dịp cuối tuần vì dự kiến người dân sẽ đến hội chợ rất đông. Các địa phương, doanh nghiệp cần chuẩn bị sẵn nguồn hàng, tránh tình trạng khách hàng muốn mua nhưng lại hết hàng, hoặc chỉ có hàng trưng bày.

Phó Thủ tướng gợi ý Ban tổ chức có thể tính toán mời thêm các nhân vật thể thao, văn hóa có sức lan tỏa tham gia giao lưu tại hội chợ; đồng thời phối hợp chặt chẽ hơn với các địa phương để duy trì và làm phong phú các hoạt động văn hóa, nghệ thuật vùng miền, ví dụ như giới thiệu những loại hình văn hóa đặc sắc như hát then, hát xoan, dân ca quan họ Bắc Ninh, chèo…

Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh quảng bá sản phẩm từ nay đến khi hội chợ kết thúc. Theo Phó Thủ tướng, trong bối cảnh cạnh tranh thị trường ngày càng gay gắt, hàng Việt Nam cần tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị phần. Nhiều sản phẩm trong nước có tiềm năng rất lớn, nếu làm tốt từ khâu sản xuất, dịch vụ, phân phối đến xúc tiến thương mại thì hoàn toàn có thể vươn lên mạnh mẽ hơn.