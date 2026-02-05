Biển Đông sắp có bão? 05/02/2026 14:51

(PLO)- Trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương đang có một cơn bão hoạt động, khả năng đi vào Biển Đông trong những ngày tới.

Sáng 5-2, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) họp báo thường kỳ.

Tại họp báo, ông Hoàng Đức Cường, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng thủy văn cho biết khoảng cuối tuần này, một đợt không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến nước ta. Sau đó khoảng hai ngày, khả năng tiếp tục có thêm đợt không khí lạnh tăng cường.

Các đợt không khí lạnh này sẽ tác động trên phạm vi rộng, ảnh hưởng gần như cả nước, đặc biệt là khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, gây mưa, dông và làm biển động.

Về tình hình bão, hiện trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương đang có cơn bão số 2 hoạt động với cường độ khoảng cấp 8. Tâm bão đang ở khu vực Philippines, cách khu vực Biển Đông khoảng gần 1.000 km. Dự báo trong khoảng 48 giờ tới, bão có khả năng đi vào Biển Đông.

Sáng 5-2, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) họp báo thường kỳ. Ảnh: AH

Tuy nhiên, khi vào Biển Đông cơn bão này nhiều khả năng sẽ suy yếu nhanh, chỉ còn ở mức áp thấp nhiệt đới hoặc thấp hơn. Nguyên nhân là do trên khu vực Biển Đông đang chịu tác động của hai đợt không khí lạnh, làm nhiễu động hoàn lưu của bão.

Dù vậy, hoàn lưu bão kết hợp với không khí lạnh có thể gây mưa dông, gió mạnh và sóng lớn trên vùng biển phía Tây Nam.

Liên quan đến câu hỏi về xu thế bão trong năm nay, cơ quan khí tượng nhận định số lượng bão trên khu vực và ảnh hưởng đến nước ta trong năm nay có khả năng ít hơn trung bình nhiều năm.

Dự báo số cơn bão tập trung chủ yếu trong giai đoạn từ tháng 8 đến tháng 12 với tổng số cơn thấp hơn so với các năm trước. Dự báo mùa bão năm nay về cơ bản sẽ nhẹ nhàng hơn so với năm 2025.