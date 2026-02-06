Tăng cường phối hợp điều độ, vận hành lưới điện truyền tải khu vực Nam Trung Bộ 06/02/2026 10:47

(PLO)- Công ty Truyền tải điện 3 vừa tổ chức hội thảo phối hợp điều độ, quản lý vận hành các nhà máy điện với lưới điện truyền tải khu vực Nam Trung Bộ.

Ngày 30-1, tại Khánh Hòa, Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) tổ chức hội thảo về phối hợp điều độ và quản lý vận hành các nhà máy điện với lưới truyền tải khu vực Nam Trung Bộ.

Ông Hồ Công, Phó Giám đốc PTC3, cho biết khu vực này tập trung nhiều loại hình nguồn điện, trong đó năng lượng tái tạo tăng nhanh, gây áp lực lớn lên công tác điều độ và vận hành lưới điện do nhu cầu truyền tải ngày càng cao.

Ông Nguyễn Quốc Trung, Phó Tổng Giám đốc NSMO, nhấn mạnh an toàn hệ thống điện quốc gia là “giới hạn cứng”, không thể đánh đổi. Ông đề nghị các nhà máy điện tuân thủ nghiêm kỷ luật điều độ, tăng cường phối hợp với đơn vị truyền tải, bởi mọi vấn đề trong vận hành nhà máy đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến toàn hệ thống điện.

Toàn cảnh hội thảo.

Tại hội thảo, đại diện các nhà máy điện nêu nhiều ý kiến thực tiễn. Nhà máy điện gió Nhơn Hòa 1 cho biết quá trình chuyển đổi đấu nối từ 220kV lên 500kV đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên và ghi nhận sự hỗ trợ kịp thời của PTC3.

Các nhà máy điện mặt trời phản ánh tình trạng hạn chế công suất vào một số thời điểm, kiến nghị tăng cường chia sẻ thông tin và rút ngắn thời gian xử lý sự cố. Trong khi đó, các nhà máy nhiệt điện và thủy điện cho biết chịu áp lực do phải điều chỉnh công suất thường xuyên.

Kết luận hội thảo, ông Trần Đăng Khoa, Thành viên HĐTV EVNNPT, nhấn mạnh hệ thống điện cần phát triển đồng bộ, cân đối giữa nguồn và lưới, trong đó lưới truyền tải giữ vai trò then chốt. Trước thực tế nguồn điện phát triển nhanh hơn lưới, EVNNPT đề nghị tăng cường phối hợp và cam kết đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa lưới điện, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số nhằm nâng cao năng lực vận hành an toàn, linh hoạt và tin cậy.

Lãnh đạo PTC3 cho biết sẽ tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện kế hoạch phối hợp điều độ và quản lý vận hành lưới điện truyền tải năm 2026, hướng đến mục tiêu bảo đảm hệ thống điện vận hành an toàn, ổn định và hiệu quả.