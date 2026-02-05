TP.HCM kiểm tra bến thủy nội địa trước Tết Nguyên đán 2026 05/02/2026 13:45

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, việc kiểm tra các bến thủy nhằm đảm bảo an toàn, phương tiện đi lại cho người dân trong dịp Tết Nguyên đán 2026.

Đoàn kiểm tra tại bến thủy nội địa TP.HCM.

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết dịp Tết nhu cầu người dân đi lại qua bến thủy tại TP.HCM tăng cao. Trong đó, phà Cát Lái bình quân 1 ngày khoảng 42.400 lượt khách (giảm 10% so với cùng kỳ năm 2025), 174 chuyến đôi (giảm 11% so với cùng kỳ năm 2025).

Phà Bình Khánh trung bình có khoảng 24.400 lượt khách (tăng 20% so với cùng kỳ năm 2025), 156 chuyến đôi (tăng 41% so với cùng kỳ năm 2025).

Tuyến buýt sông số 1 (Bạch Đằng - Linh Đông) bình quân 50 lượt phương tiện, với 4.000 lượt hành khách, tăng 67% so với năm 2025. Phà biển Cần Giờ - Vũng Tàu mỗi ngày bình quân 3.100 khách/ngày. Tuyến tàu cao tốc cố định Sài Gòn - Vũng Tàu bình quân 500 khách/ngày. Tuyến Trần Đề - Côn Đảo với 2 chuyến (đi hoặc về) ngày với 904 khách.

Dự kiến nhu cầu đi lại của người dân bằng đường thủy tăng cao.

Trước nhu cầu thực tế trên, sáng ngày 5-2, Cảng vụ Đường thủy nội địa TP.HCM, Phòng Quản lý đường thủy đã tiến hành kiểm tra điều kiện an toàn, an ninh hàng hải của các phương tiện phà. Đồng thời kết hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy của các phương tiện phà, buýt sông, tàu cao tốc.

Bên cạnh đó là kiểm tra điều kiện về định biên thuyền viên, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn; giấy tờ phương tiện.

Đại diện Cảng vụ Đường thủy nội địa TP.HCM cho biết sáng ngày 5-2, Cảng phối hợp cùng các đơn vị tiến hành kiểm tra tại bến tàu cao tốc, tuyến buýt sông số 1. Tại đây, các đơn vị tiến hành tuyên truyền về nhu cầu đi lại dịp Tết với các đơn vị vận tải. Đồng thời yêu cầu các đơn vị tuân thủ nghiêm các quy định về bến thủy, đảm bảo an toàn cho người dân khi di chuyển. Tại buổi kiểm tra, các đơn vị tuân thủ đúng quy định.

Đoàn kiểm tra cũng yêu cầu các doanh nghiệp thường xuyên báo cáo về tình hình hoạt động, phương tiện phục vụ người dân đi lại, vui chơi trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026.