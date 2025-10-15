Vụ bố ôm 2 con nhảy cầu Bến Thủy: Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng 15/10/2025 17:36

(PLO)- Vụ bố ôm 2 con nhảy cầu Bến Thủy 1, lực lượng chức năng vừa tìm thấy thi thể người bố trên sông Lam.

Lúc 16 giờ 35 phút chiều 15-10, lực lượng Đội cứu hộ cứu nạn và câu lạc bộ thiện nguyện Thanh Hoá cùng cơ quan chức năng đã phát hiện thi thể anh VVD (33 tuổi, trú xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An) trên sông Lam.

Thi thể anh D được tìm thấy gần khu vực nhà máy đóng tàu Xuân An (Hà Tĩnh), cách cầu Bến Thủy 1 hơn 10 km.

Đội cứu hộ cứu nạn và câu lạc bộ thiện nguyện Thanh Hoá tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn trên sông Lam.

Trước đó, trong chiều nay, lực lượng tìm kiếm cứu nạn và các đội tình nguyện đã tìm, vớt được thi thể hai con gái của anh D trên sông Lam là cháu VHB (5 tuổi) và VGT (4 tuổi). Sau khi cơ quan công an đang làm các thủ tục cần thiết sẽ bàn giao thi thể ba bố con cho người thân đưa về quê tổ chức lễ tang.

Trước đó, chiều tối 13-10, anh D đã đón con từ trường học rồi chở con chạy hàng chục km từ xã Kim Liên xuống cầu Bến Thủy 1 (nối quốc lộ 1A qua tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An).

Khoảng 21 giờ 50 phút ngày 13-10, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu hộ cứu nạn, Công an tỉnh Nghệ An, nhận được tin báo có người nhảy cầu Bến Thủy 1 xuống sông Lam. Trên cầu anh D để lại chiếc xe máy.

Khu vực tìm thấy thi thể 2 con 4 tuổi và 5 tuổi.

Từ đêm 13-10, lực lượng cảnh sát cứu hộ cứu nạn cùng các đội tình nguyện đã nỗ lực tìm kiếm ba bố con anh D trên sông Lam. Khi nghe tin dữ, người vợ từ Hưng Yên tức tốc vào Nghệ An, đau đớn gào khóc bên bờ sông Lam, cầu mong chồng con bình an...

Hai ngày nay, nhiều người dân ở Nghệ An và các đội thiện nguyện ở Thanh Hóa, Đà Nẵng, Hà Tĩnh cũng đến tham gia tìm kiếm thi thể ba bố con anh D.

Nhiều người dân ra bờ sông Lam dõi theo vụ việc.

Ông Lê Trung Hòa, Chủ tịch UBND xã Kim Liên cho biết, cán bộ chính quyền địa phương đã đến gia đình để nắm tình hình và thăm hỏi người thân anh D. Ông Hòa cũng cho biết, anh D và vợ trước đây đi xuất khẩu lao động rồi quen biết nhau nên duyên vợ chồng. Thời gian gần đây vợ chồng anh D sống ly thân, vợ về bên ngoại.