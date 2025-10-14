Nghệ An: Nghi bố ôm 2 con nhỏ 4 tuổi và 5 tuổi nhảy cầu Bến Thủy 14/10/2025 10:25

(PLO)- Người đàn ông 33 tuổi ôm hai con nhỏ 4 tuổi và 5 tuổi nhảy cầu Bến Thủy, cơ quan chức năng đang nỗ lực tìm kiếm cứu nạn tại sông Lam.

Sáng 14-10, cơ quan chức năng cùng người thân, người dân đang tìm kiếm người bố 33 tuổi cùng hai con nhỏ 4 tuổi và 5 tuổi trên sông Lam (đoạn dưới chân cầu Bến Thủy nối hai tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An).

Nghi bố 33 tuổi ôm hai con nhỏ nhảy cầu Bến Thủy. Ảnh: Cầu Bến Thuỷ, Nghệ An

Trước đó, trong đêm 13-10, có một người đàn ông chạy xe máy 37M1-897.xx chở hai con nhỏ lên cầu Bến Thủy. Sau đó, người dân phát hiện chiếc xe máy để lại trên làn dành cho xe máy ở cầu Bến Thủy, không còn thấy ba bố con.

Công tác tìm kiếm đang diễn ra khẩn trương.

Ngay trong đêm cơ quan chức năng và người thân xác định người để lại xe máy trên cầu là anh Duẫn (33 tuổi, trú xã Nam Giang cũ, nay là xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An). Công tác tìm kiếm cứu nạn anh Duẫn và hai con được triển khai ngay trong đêm.

Tuy nhiên, hiện do mưa lũ nước sông Lam đục, dâng cao, công tác tìm kiếm cứu nạn đang gặp khó khăn.