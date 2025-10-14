Hà Nội: Ô tô đầu kéo cháy dữ dội trên đường Vành đai 3 14/10/2025 09:05

Tối 13-10, một ô tô đầu kéo bất ngờ bốc cháy dữ dội khi đang lưu thông trên đường Vành đai 3 trên cao (đoạn qua phường Thanh Xuân, TP Hà Nội).

Ô tô đầu kéo bốc cháy dữ dội, tài xế kịp rời khỏi cabin.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 21h35 cùng ngày, xe đầu kéo mang biển kiểm soát 29C-923.XX do anh VVD (37 tuổi, trú tại xã Xuân Nha, tỉnh Sơn La) điểu khiển, hướng đi từ Khuất Duy Tiến- Đại lộ Thăng Long. Khi đến khu vực số 156, đường Khuất Duy Tiến, phần đầu xe bất ngờ bốc cháy.

Hiện trường vụ ô tô đầu kéo bốc cháy. Video: TR.LIÊN

Ngay lập tức, tài xế D đã đánh lái vào làn dừng khẩn cấp, rời khỏi cabin để đảm bảo an toàn. Chỉ ít phút sau, ngọn lửa bùng phát dữ dội, bao trùm toàn bộ phần đầu xe, khiến việc lưu thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn.

Thời điểm xảy ra vụ việc, Hà Nội có mưa, tầm nhìn hạn chế. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hà Nội điều động hai xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Ngọn khói cháy xe bốc lên cao.

Sau khoảng 30 phút, đám cháy được khống chế hoàn toàn, không gây thiệt hại về người, nhưng phần đầu xe bị thiêu rụi.

Lực lượng chức năng sau đó tiến hành phân luồng, hướng dẫn các phương tiện di chuyển xuống đường dưới thấp để tránh ùn tắc trong quá trình xử lý hiện trường. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.