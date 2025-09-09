Xe giường nằm bốc cháy trên quốc lộ 1A thì gặp lúc xe chở nước đi qua 09/09/2025 18:15

(PLO)- Xe giường nằm bốc cháy từ khu vực để hàng khi đang lưu thông trên quốc lộ 1A, hành khách và tài xế đã nỗ lực dập lửa.

Chiều 9-9, xe khách giường nằm 37F1-001.xx đang lưu thông trên quốc lộ 1A (thuộc địa phận xã Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) theo hướng TP.HCM - Hà Nội thì bất ngờ bốc cháy từ khu vực khoang chứa hàng hóa.

Hiện trường vụ cháy.

Tài xế đã kịp dừng xe trên đường và cùng hành khách, người dân nỗ lực dập lửa.

Thời điểm đó, một chiếc xe chở nước đi qua cũng dừng lại giúp nhà xe chữa cháy. Ngọn lửa ngay sau đó đã được khống chế. Vụ cháy không gây thương vong về người.

Vụ cháy đã được dập tắt lửa, các hành khách an toàn.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.