Xe tải đang chạy bất ngờ bốc cháy dữ dội trên Quốc lộ 1 03/09/2025 10:41

(PLO)- Chiếc xe tải đang lưu thông trên Quốc lộ 1 bất ngờ bốc cháy dữ dội phần cabin khiến tài xế hoảng loạn dừng xe để thoát thân.

Vụ cháy xe tải xảy ra trên Quốc lộ 1 (đoạn qua ấp Hưng Thạnh, xã Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 15 cùng ngày, xe tải mang biển số tỉnh Đồng Nai đang lưu thông hướng từ Đồng Nai đi Lâm Đồng. Khi đang đi trên Quốc lộ 1 đoạn qua ấp Hưng Thạnh (xã Dầu Giây), xe tải bất ngờ bốc cháy dữ dội ở phần đầu xe.

Khu vực cabin chiếc xe tải bốc cháy dữ dội.

Tài xế nhanh chóng dừng lại xuống xe tìm sự hỗ trợ từ người dân. Đồng thời, thông báo đến lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy địa phương. Lúc này ngọn lửa bao trùm bên trong cabin và toàn bộ phần đầu xe.

Lực lượng chức năng địa phương cùng tài xế đã nhanh chóng khống chế đám cháy. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng phần cabin của xe tải bị cháy, hư hỏng.