Khởi tố 2 thuyền trưởng đưa tàu cá đánh bắt hải sản ở vùng biển nước ngoài 02/01/2026 17:39

(PLO)- Công an tỉnh An Giang xác định tàu cá do 2 thuyền trưởng điều khiển đang hoạt động trong vùng biển nước ngoài, đủ yếu tố cấu thành tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Ngày 2-1, Công an tỉnh An Giang cho hay Cơ quan An ninh điều tra vừa khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Thanh Sang (50 tuổi, ngụ phường Vĩnh Thông) để điều tra tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Kết quả điều tra ban đầu, giữa năm 2024, Sang tham gia tổ chức cho một số người đi đánh bắt hải sản bằng tàu cá KG-62481-TS, xuất phát từ tỉnh An Giang. Quá trình hoạt động trên biển, do tàu gặp sự cố kỹ thuật nên tàu quay về đảo Thổ Chu để sửa chữa, sau đó tiếp tục ra khơi đánh bắt.

Bị can Nguyễn Thanh Sang bị Công an tỉnh An Giang bắt tạm giam để điều tra tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Ảnh: CAAG

Trong quá trình đánh bắt trên vùng biển Thái Lan, Sang bị lực lượng Hải quân nước này phát hiện, bắt giữ và bàn giao cho Cảnh sát tỉnh Songkhla xử lý theo quy định.

Sau đó, Tòa án tỉnh Songkhla đã tuyên phạt Sang sáu tháng tù giam và phạt bổ sung số tiền 500.000 baht (tiền Thái Lan) về hành vi đánh bắt hải sản trái phép trên vùng biển Thái Lan. Sau khi chấp hành xong án phạt tù, Sang bị trục xuất về Việt Nam.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh An Giang, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan đến hành vi vi phạm của Sang.

Kết quả điều tra xác định, thời điểm bị lực lượng chức năng Thái Lan bắt giữ, tàu cá KG-62481-TS do Sang điều khiển đang hoạt động trong vùng biển Thái Lan. Hành vi của Sang đủ yếu tố cấu thành tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Cũng trong ngày 2-1, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Cao Văn Phường (52 tuổi, ngụ phường Vĩnh Thông) để điều tra tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Bị can Cao Văn Phường bị Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Ảnh: CAAG

Thông tin ban đầu, khoảng tháng 2-2025, Phường là thuyền trưởng tàu cá KG-95762-TS đã tổ chức cho các ngư phủ đưa tàu đi khai thác hải sản trên vùng biển Việt Nam giáp ranh với Indonesia.

Ngày 6-2-2025, tàu cá xuất phát từ Cảng Rạch Gốc (tỉnh Cà Mau) và di chuyển về hướng biển.

Sau khi rời cảng khoảng 15 phút, Phường cho tàu tạm dừng hoạt động và tắt thiết bị giám sát hành trình, rồi tiến hành khai thác, đánh bắt và bán khoảng 20 tấn hải sản cho một người không rõ lai lịch, thu lợi số tiền khoảng 700 triệu đồng.

Những ngày tiếp theo, do sản lượng khai thác thấp, Phường tiếp tục tổ chức đưa tàu vào vùng biển Indonesia để khai thác hải sản trái phép. Quá trình hoạt động, Phường cùng các ngư phủ trên tàu KG-95762-TS bị lực lượng chức năng Indonesia phát hiện, truy đuổi và bắt giữ. Đến ngày 25-8-2025, Phường và các ngư phủ bị phía Indonesia trao trả về Việt Nam.