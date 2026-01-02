Đồng Nai: Xử lý nghiêm 'xe dù, bến cóc' dịp Tết Nguyên đán 2026 02/01/2026 16:21

Ngày 2-1-2026, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã ký văn bản về kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết nguyên đán Bính ngọ và Lễ hội xuân 2026.

Theo đó, để bảo đảm hoạt động giao thông thông suốt, an toàn ngay trong những ngày tháng đầu năm 2026, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công các công trình, dự án xử lý các điểm thường hay xảy ra tai nạn giao thông, tạm dừng thi công, dọn dẹp và hoàn trả mặt bằng, lòng lề đường để người dân đi lại trước ngày 9-2.

UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Xây dựng, công an tỉnh, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, UBND xã phường theo chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo các đơn vị có liên quan rà soát, khắc phục các điểm thường hay xảy ra tai nạn giao thông, điểm tiềm ẩn về tai nạn giao thông, bảo đảm an toàn.

CSGT công an tỉnh Đồng Nai phân luồng giao thông tại khu vực ngã tư Vũng Tàu. Ảnh: VŨ HỘI

Tăng cường kiểm tra an toàn kỹ thuật, xử lý đối với các trường hợp vi phạm là người lái xe, chủ xe ô tô chở khách, chở hàng hoá. Tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm tình trạng tăng giá vé trái quy định, tình trạng “xe dù, bến cóc” và đình chỉ hoạt động các bến xe trái phép, phương tiện không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn.

UBND tỉnh cũng giao Công an tỉnh xây dựng phương án phân luồng, khắc phục ùn tắc giao thông, nhất là khu vực thường xuyên xảy ra ùn tắc, kịp thời yêu cầu đơn vị BOT xả trạm theo quy định khi có tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài.

Lực lượng CSGT tăng cường, kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thuỷ. Trong đó tập trung xử lý vi phạm như xe ô tô chở khách, xe tải, xe container, đò, phà chở khách. Chú ý những hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông như: tốc độ, nồng độ cồn, lấn đường, vượt đèn đỏ, lạng lách, đánh võng…

Lực lượng công an kết hợp vừa đảm bảo ATGT với phòng chống tội phạm hoạt động trên các tuyến giao thông, xây dựng phương án ngăn chặn kịp thời tình trạng đua xe trái phép, tụ tập đông người gây rối trật tự công cộng, cản trở giao thông…