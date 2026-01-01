Cháy bãi rác ở xưởng gỗ ngày đầu năm 2026 tại TP.HCM 01/01/2026 16:13

(PLO)- Đám cháy xuất phát từ bãi rác nhanh chóng bùng lên ở xưởng gỗ trên đường Lê Thị Sẻ, xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM ngay ngày đầu năm 2026.

Ngày 1-1, Công an xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM tiến hành phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy ở xưởng gỗ trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, hơn 12 giờ cùng ngày, người dân phát hiện khói lửa bốc lên dữ dội từ nhà xưởng nằm trong hẻm đường Lê Thị Sẻ, xã Xuân Thới Sơn. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, tạo thành cột khói đen cao hàng chục mét.

Đám cháy bùng lên dữ dội từ xưởng gỗ trên địa bàn xã Xuân Thới Sơn. Ảnh: Hữu Tâm

Ngay khi phát hiện sự việc, người dân địa phương đã hô hoán nhau dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành. Nhiều người nỗ lực hỗ trợ chủ xưởng di dời các tài sản giá trị ra khu vực an toàn để giảm thiểu thiệt hại.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP.HCM đã điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

Các chiến sĩ đã triển khai nhiều mũi vòi rồng để cô lập ngọn lửa, ngăn chặn cháy lan sang các hộ dân lân cận. Sau nỗ lực triển khai phương án chữa cháy, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Cảnh sát PCCC&CNCH tiếp cận, dập tắt đám cháy. Ảnh: Hữu Tâm

Ghi nhận tại hiện trường, khu vực nhà xưởng có diện tích rộng hàng trăm mét vuông, vị trí phát hỏa được xác định nằm ở phía cuối xưởng. Vụ hỏa hoạn khiến nhiều mét vuông nhà xưởng và một số tài sản bên trong bị hư hại, tuy nhiên rất may mắn không gây thương vong về người.

Theo người dân địa phương, do hôm nay là ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026 nên toàn bộ công nhân của xưởng đều nghỉ làm, xưởng không hoạt động. Thời điểm ngọn lửa bùng phát, bên trong nhà xưởng không có người trông coi.

Đám cháy khiến nhiều tài sản bên trong xưởng gỗ bị thiêu rụi. Ảnh: Hữu Tâm

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định vụ cháy xuất phát từ bãi rác thải trong khuôn viên xưởng và nhanh chóng bùng phát. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành thống kê thiệt hại và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.