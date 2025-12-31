Triệt phá đường dây đánh bạc hơn 80 tỉ đồng qua trang Bong88 31/12/2025 21:29

(PLO)- Công an TP.HCM vừa khởi tố 24 người trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua trang mạng Bong88.com với số tiền giao dịch hơn 80 tỉ đồng.

Ngày 31-12-2025, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát hình sự - PC02) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 24 người về các tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Công an hiện đang sàng lọc, làm rõ vai trò những người liên quan. Ảnh: CA

Qua công tác nắm tình hình không gian mạng, PC02 Công an TP.HCM phát hiện một nhóm người có biểu hiện tổ chức, môi giới và trực tiếp cá độ bóng đá quy mô lớn. Người cầm đầu được xác định là Nguyễn Hữu Tiến (53 tuổi, ngụ TP.HCM).

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Hữu Tiến nhận tài khoản cá độ bóng đá cấp độ "Super Master" từ một người chưa rõ lai lịch ở nước ngoài. Sau đó, Tiến chia nhỏ thành nhiều tài khoản cấp độ "Master", "Agent" và "Member" để giao cho các đại lý cấp dưới và các con bạc trực tiếp tham gia cá cược trên trang bong88.com.

Công an xác định Tiến cầm đầu đường dây. Ảnh: CA

Trong quá trình hoạt động, các thành viên trong đường dây này tự nâng chênh lệch "đô", hưởng hoa hồng để thu lợi bất chính từ hoạt động cá độ.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP.HCM, PC02 đã xác lập chuyên án đấu tranh. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng PC02, nhiều tổ công tác đã đồng loạt kiểm tra, triệu tập những người liên quan.

Trích xuất dữ liệu điện tử từ các thiết bị, lực lượng chức năng xác định nhiều trận cá cược có số tiền tham gia từ trên năm triệu đồng đến hàng chục triệu đồng mỗi trận.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định chỉ tính từ giữa tháng 11-2025 đến khi bị phát hiện, đường dây này đã tổ chức cá cược bóng đá với tổng số tiền giao dịch ước tính hơn 80 tỉ đồng. Trong số 24 người bị xử lý, nhiều người vừa giữ vai trò tổ chức, vừa trực tiếp tham gia đánh bạc.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra lệnh bắt tạm giam các bị can về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc theo Điều 321 và Điều 322 Bộ luật Hình sự. Đối với một số bị can có tình tiết nhân thân đặc biệt, cơ quan điều tra áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh.

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra, truy xét các thành viên còn lại và làm rõ dòng tiền giao dịch để xử lý nghiêm theo quy định.