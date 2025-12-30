Thượng tướng Nguyễn Văn Long: TP.HCM đang an toàn, bình yên nhất trong hơn 10 năm qua 30/12/2025 16:00

(PLO)- Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long đánh giá TP.HCM đang hình thành mô hình xã hội trật tự, kỷ cương và là thời điểm bình yên nhất trong hơn 10 năm qua.

Sáng 30-12, Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị và triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM.

Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị và triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM. Ảnh: HỮU TÂM

Hội nghị đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong tư duy quản lý: Chuyển từ "phòng chống" thụ động sang "xây dựng" môi trường sạch, an toàn tuyệt đối cho người dân.

TP.HCM là đầu tàu trong kéo giảm tội phạm

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, bày tỏ sự đồng tình và thống nhất cao với các báo cáo, đặc biệt là sự chủ động của Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM trong việc ban hành Nghị quyết số 02 với lộ trình cụ thể nhằm xây dựng TP.HCM trở thành TP không ma túy vào năm 2029.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HỮU TÂM

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh, giai đoạn 2010-2025, tội phạm trên toàn quốc giảm xấp xỉ 5% so với giai đoạn trước đó. Riêng năm 2025, tội phạm toàn quốc giảm 24,3%, đặc biệt là các loại tội phạm nguy hiểm như giết người, cướp tài sản, cướp giật... giảm từ 9,7% đến trên 37%.

“Đây là các số liệu đã được các cơ quan chức năng của Bộ Công an kiểm tra, đánh giá kỹ lưỡng để đảm bảo tính trung thực. Những kết quả đó có sự đóng góp rất quan trọng của TP.HCM”, Thứ trưởng khẳng định.

Thứ trưởng ghi nhận Thành ủy TP.HCM đã tập trung lãnh đạo hết sức nghiêm túc, quyết liệt, thường xuyên đổi mới phong cách làm việc và có nhiều giải pháp đột phá.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Long, đây là thời điểm TP.HCM bình yên nhất trong hơn 10 năm qua. Ảnh: HỮU TÂM

Đặc biệt, Đảng bộ TP.HCM đã gương mẫu đi đầu trong thực hiện Nghị quyết 18 của Bộ Chính trị về tinh gọn bộ máy, triển khai mô hình Công an địa phương hai cấp và kiện toàn các lực lượng hỗ trợ phòng, chống tội phạm ngay từ cơ sở.

Theo Thứ trưởng, TP.HCM đang dần hình thành một mô hình xã hội trật tự kỷ cương, văn minh, an toàn. Đây là tấm “Huân chương cao quý nhất” mà người dân dành cho lãnh đạo và các lực lượng chức năng của TP.

“Trong hơn 10 năm trở lại đây, có thể nói đây là thời điểm TP được ghi nhận là an toàn và bình yên nhất”, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh.

Tuy nhiên, Thứ trưởng cũng lưu ý những thách thức lớn khi TP.HCM sau sáp nhập trở thành siêu đô thị với hơn 14 triệu dân. Hiện toàn quốc có hơn 300.000 người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy, riêng TP.HCM đã có hơn 30.000 người. Đây là áp lực rất lớn đối với việc xây dựng xã hội lành mạnh. Thứ trưởng đề nghị Thành ủy tiếp tục xác định người dân là trung tâm, chủ thể và là nguồn lực trong công tác phòng, chống tội phạm; lấy phòng ngừa là chính, là cơ bản, chiến lược lâu dài.

Khát vọng "Thành phố không ma túy" vào năm 2030

Nhìn lại chặng đường 15 năm thực hiện Chỉ thị 48, TP.HCM đã khẳng định vai trò đầu tàu trong giữ gìn an ninh trật tự (ANTT). Thành tựu đáng kể nhất là kéo giảm 13,1% tội phạm về trật tự xã hội so với giai đoạn 2016-2020, đẩy lùi tội phạm đường phố và "tín dụng đen".

Hội nghị được tổ chức sáng 30-12. Ảnh: HỮU TÂM

Sức mạnh lòng dân được phát huy tối đa với 39 mô hình tự quản, tiêu biểu là “Mô hình 5+1” đã cảm hóa, giáo dục hơn 13.155 đối tượng.

Trên mặt trận tấn công tội phạm, lực lượng chức năng đã triệt xóa 2.435 băng nhóm, bắt giữ hơn 11.300 đối tượng.

Đặc biệt, cuộc chiến chống ma túy ghi dấu ấn với các chuyên án xuyên quốc gia, khởi tố tới 2.501 bị can trong một đường dây, thu giữ gần 600 kg ma túy và bóc gỡ dòng tiền giao dịch lên đến 29.000 tỉ đồng.

Để thực hiện mục tiêu này, TP.HCM xác định chuyển đổi số và sức mạnh lòng dân là hai mũi nhọn chiến thuật. Ngay trong tháng 1-2026, TP sẽ tích hợp nội dung "Xây dựng Thành phố không ma túy" vào các ứng dụng công nghệ (App) để theo dõi, giám sát tiến độ thực hiện của từng địa phương theo thời gian thực. Phương châm “3 giảm - 5 tăng” cũng được quán triệt sâu sắc, trong đó “3 giảm” gồm: Giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại; “5 tăng” gồm: Tăng cường lãnh đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát, nguồn lực đầu tư và chuyển đổi số.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an chúc mừng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Ảnh: HỮU TÂM



Bí thư Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh: “Xây dựng Thành phố không ma túy không chỉ là một mục tiêu về an ninh, mà là thực hiện sứ mệnh phát triển toàn diện con người. Một TP đáng sống phải là một TP an toàn, nơi mỗi người dân đều có cơ hội phát triển mà không phải lo sợ hiểm họa ma túy rình rập”.

Lãnh đạo TP cũng yêu cầu Công an TP.HCM cần bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an; sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình để kiên quyết đấu tranh với tội phạm ngay từ cơ sở, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các sự kiện trọng đại của đất nước và TP trong thời gian tới.