Thứ trưởng Nguyễn Văn Long: Cảnh sát phòng chống ma túy đối mặt nhiều hiểm nguy, cám dỗ 12/12/2025 20:03

(PLO)- Tại hội nghị khen thưởng chuyên án ma túy lớn vừa được triệt phá, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long nhấn mạnh sự nguy hiểm của nghề và yêu cầu các địa phương quan tâm đặc biệt đến nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ.

Chiều 12-12, tại Hội nghị trao thưởng thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án 1025C, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, đã có những chia sẻ về những khó khăn, nguy hiểm mà lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy phải đối mặt.

Phá án trong bối cảnh tội phạm dùng tiền ảo, điều hành qua mạng

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Long đánh giá Chuyên án 1025C là một chuyên án rất công phu, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) và Công an các địa phương TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Vĩnh Long...

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, phát biểu tại buổi khen thưởng. Ảnh: NT

Theo lãnh đạo Bộ Công an, tổ chức tội phạm này hoạt động rất tinh vi, xảo quyệt, phân cấp nhiều tầng lớp và hoạt động xuyên quốc gia. Đáng chú ý, chúng sử dụng không gian mạng để điều hành và dùng tiền kỹ thuật số, tiền ảo để giao dịch nhằm che giấu dòng tiền.

"Những đối tượng trong chuyên án vô cùng nguy hiểm. Rất nhiều người đang bị truy nã, trốn ở nước ngoài, có vũ khí. Nhiều người nghiện nặng, nhiễm HIV và sẵn sàng chống trả quyết liệt" - Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nêu thực tế.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, trao khen thưởng cho đại diện các đơn vị. Ảnh: NT

Tuy nhiên, với kỹ năng đấu tranh bài bản, Ban chuyên án đã khống chế, thu giữ vũ khí, phương tiện và bắt giữ cơ bản các mắt xích ở trong nước. Đây cũng là lần đầu tiên một chuyên án có sự phối hợp đấu tranh xuyên quốc gia một cách liên hoàn giữa Bộ Công an Việt Nam và Tổng cục Công an Campuchia, đồng loạt phá án tại cả hai nước.

Trước đó, ngày 11-12, trong Thư khen gửi các đơn vị, lãnh đạo Bộ Công an ghi nhận kết quả ngày 10-12, lực lượng chức năng đã bắt giữ 33 người, thu giữ 174 kg ma túy tổng hợp, 10 bánh heroin, ba khẩu súng, 15 viên đạn và bốn xe ô tô.

Đối mặt nhiều hiểm nguy, cám dỗ

Dành phần lớn thời gian để nói về con người, Thượng tướng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh lĩnh vực phòng chống tội phạm ma túy là mặt trận cực kỳ gian nan và nguy hiểm. Nguy hiểm không chỉ vì đối mặt với những kẻ manh động, có súng, mà còn là từ những cám dỗ.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, chúc mừng các đơn vị tham gia chuyên án. Ảnh: NT

"Lĩnh vực này rất nguy hiểm, bước chân ra khỏi ranh giới mình trở thành tội phạm ngay. Lĩnh vực khác bước chân qua lằn ranh đó thì có thể là hành chính. Nhưng ở đây, bước chân qua khỏi ranh giới là trở thành đồng phạm với tội phạm ma túy" - Thượng tướng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh.

Theo Thứ trưởng, không phải cán bộ, chiến sĩ nào cũng đủ bản lĩnh, ý chí để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống cá nhân, gia đình, hoàn cảnh vợ con để chiến thắng cám dỗ. Do đó, ông đề nghị Đảng ủy Cục C04 và Ban Giám đốc Công an các tỉnh phải hết sức quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chăm lo đời sống cho anh em.

Lo an cư cho cán bộ chiến sĩ

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Công an đã nêu những tấm gương lãnh đạo địa phương quan tâm sát sao đến đời sống cán bộ chiến sĩ. Ông dẫn chứng việc Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đồng ý cấp một mảnh đất "vàng" đối diện công viên Cầu Giấy, gần Đại sứ quán Mỹ mới để xây nhà ở xã hội cho cán bộ chiến sĩ Cục C04 và Công an Hà Nội chưa có nhà ở.

Chuyên án đã thu giữ lượng lớn tang vật liên quan. Ảnh: CA

"Tôi nói quan tâm chăm lo cho anh em có chỗ ăn chỗ ở. Bây giờ có bao nhiêu cán bộ chưa có nhà ở? Bao nhiêu cán bộ có con bị tự kỷ, tật nguyền? Bao nhiêu người đang đi thuê nhà, vợ không có việc làm? Các đồng chí phải quan tâm" - Thứ trưởng Long trăn trở.

Ngoài ra, Thượng tướng Nguyễn Văn Long cũng biểu dương các tỉnh Bắc Ninh, Thái Nguyên, Thanh Hóa đã và sắp thông qua nghị quyết hỗ trợ 5 triệu đồng/người cho cán bộ chiến sĩ làm công tác ma túy và cai nghiện. Ông mong muốn TP.HCM và Đồng Nai tiếp tục có những chính sách hỗ trợ thiết thực để cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác, giữ vững bản lĩnh trước cám dỗ.

Công an bắt giữ nhiều người liên quan để đấu tranh, làm rõ. Ảnh: CA

Tội phạm giảm, người dân an tâm ra đường Đánh giá về tình hình an ninh trật tự, Thượng tướng Nguyễn Văn Long cho biết năm 2025, tội phạm hình sự trên cả nước giảm trên 20%. Đây là mức giảm sâu chưa từng có, đặc biệt là các loại án nghiêm trọng như giết người, cướp giật. Riêng với TP.HCM, Thứ trưởng đánh giá cao sự chuyển biến tích cực về an ninh trật tự. "Thước đo quan trọng nhất là sự hài lòng và yên bình của người dân. Trước đây có những thời kỳ đi ra đường không dám nghe điện thoại, không dám đeo trang sức. Nhưng bây giờ người dân rất yên tâm đi ra đường, cảm thấy an ninh an toàn được đảm bảo" - Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh.