Phá đường dây ma túy xuyên quốc gia có súng, giao dịch 1.500 tỉ đồng 12/12/2025 17:04

(PLO)- Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) phối hợp với các đơn vị vừa triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, thu giữ lượng lớn “nước vui”, súng đạn và bắt giữ 37 người.

Chiều 12-12, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (C04, Bộ Công an) đã tổ chức Hội nghị trao thưởng thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án 1025C. Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc trong việc triệt phá tổ chức tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý xuyên quốc gia quy mô lớn.

Chặt đứt mắt xích vận chuyển tinh vi

Tham dự buổi lễ có Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Hồ Văn Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; đại diện các cục nghiệp vụ Bộ Công an.

Về phía Công an TP.HCM, Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM, cùng các phó giám đốc và trưởng các đơn vị trực thuộc cũng có mặt.

Lãnh đạo ban chuyên án kiểm tra các vật chứng. Ảnh: CA

Theo hồ sơ chuyên án, vào cuối năm 2025, qua công tác nắm tình hình địa bàn, C04 phát hiện dấu hiệu hoạt động của một tổ chức tội phạm ma túy có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Nhóm này do các nhân vật đang bị truy nã quốc tế cầm đầu, điều hành trực tiếp từ nước ngoài thông qua mạng xã hội.

Nhận định đây là đường dây có phương thức hoạt động tinh vi, cấu kết chặt chẽ với nhiều mắt xích trong và ngoài nước, C04 đã xác lập Chuyên án 1025C. Chuyên án huy động lực lượng, phương tiện, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ như Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Cục Ngoại tuyến, Công an TP.HCM, Tây Ninh, Đồng Nai, Vĩnh Long, Chi cục Hải quan khu vực 2 (TP.HCM) và lực lượng chức năng nước bạn để đấu tranh.

Công an bắt nhiều người liên quan trong đường dây ma túy. Ảnh: CA

Sau hơn một tháng kiên trì bám tuyến, bám địa bàn, Ban chuyên án đã dựng lên toàn bộ sơ đồ tổ chức của đường dây. Quy trình vận chuyển được nhóm này thiết lập qua nhiều tầng lớp. Ma túy được tập kết về các kho bí mật ở nước ngoài, ngụy trang trên ô tô vận chuyển đến sát biên giới Việt Nam, sau đó đưa qua đường tiểu ngạch.

Khi "hàng" lọt vào nội địa, người cầm đầu chỉ đạo đàn em thuê xe tự lái, nhận hàng vào các khung giờ vắng vẻ như rạng sáng hoặc đêm muộn để tránh sự chú ý. Đáng chú ý, đi trước mỗi chuyến xe chở hàng luôn có xe cảnh giới làm nhiệm vụ dò đường, sẵn sàng báo động để đồng bọn "cắt đuôi" hoặc phi tang vật chứng nếu phát hiện lực lượng chức năng.

Cơ quan công an kiểm tra các tang vật là ma túy. Ảnh: CA

Tại TP.HCM, nhóm này thuê hai kho hàng lớn để cất giấu, chia nhỏ ma túy và phân phối cho các "chân rết" tiêu thụ tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam.

Sáng 10-12, nhận thấy thời cơ chín muồi, Ban chuyên án quyết định "cất lưới". Tại kho hàng ở khu phố Ngãi Thắng, phường Đông Hòa (TP.HCM), lực lượng chức năng bắt quả tang ba người, thu giữ 93 kg ma túy tổng hợp và 10 bánh heroin.

Cùng thời điểm, mũi tấn công thứ hai ập vào kho hàng tại đường Phạm Thị Giây, xã Đông Thạnh (huyện Hóc Môn cũ). Tại đây, công an bắt giữ hai người, thu giữ 43 kg ma túy tổng hợp và 300 gói ma tuý dạng "nước vui".

Giao dịch 1.500 tỉ đồng trong ba tháng

Ngay sau hai mũi tấn công tại TP.HCM, gần 200 cán bộ, chiến sĩ thuộc 20 tổ công tác trong nước và bốn tổ công tác ở nước ngoài đồng loạt đột kích, khống chế các mắt xích còn lại.

Số ma túy lớn bị thu giữ. Ảnh: CA

Kết quả, tại nước ngoài, lực lượng phối hợp bắt giữ tám người (trong đó có hai người nước ngoài), thu giữ khoảng 38 kg ma túy các loại cùng nhiều máy móc dùng để điều chế ma túy "nước vui" và ma túy đá.

Tại các địa phương trong nước, lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng bắt giữ nhiều người liên quan. Cụ thể, tại TP.HCM bắt thêm tám người; tại Đồng Nai bắt 13 người, thu giữ ba khẩu súng, 15 viên đạn và bốn xe ô tô; tại Vĩnh Long bắt hai người và tại Tây Ninh bắt một người.

Súng và ma túy bị thu giữ trong chuyên án. Ảnh: CA

Tính đến nay, Ban chuyên án đã bắt giữ tổng cộng 37 người (có hai người nước ngoài). Tổng tang vật thu giữ gồm 174 kg ma túy tổng hợp, 10 bánh heroin, 300 gói ma tuý dạng "nước vui", ba khẩu súng, 15 viên đạn, bốn xe ô tô cùng nhiều máy móc, phương tiện phạm tội.

Kết quả xác minh dòng tiền cho thấy quy mô "khủng" của đường dây này. Chỉ tính riêng từ tháng 7 đến tháng 10-2025, các nghi can đã thực hiện giao dịch khoảng 1.500 tỉ đồng qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau.

Các loại súng thu giữ được trong chuyên án. Ảnh: CA

Chiến công của Chuyên án 1025C có sự chỉ đạo sát sao của Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an. Thứ trưởng đã ba lần trực tiếp nghe lãnh đạo Cục C04 báo cáo để định hướng biện pháp nghiệp vụ.

Ngày 11-12, Thượng tướng Nguyễn Văn Long đã có Thư khen các tập thể, cá nhân tham gia phá án. Đồng thời, Bộ Công an, UBND TP.HCM, UBND tỉnh Đồng Nai và Cục Hải quan (Bộ Tài chính) đã có quyết định thưởng nóng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc.

Các loại ma túy bị thu giữ. Ảnh: CA

Hiện C04 đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị trong và ngoài nước điều tra mở rộng, truy bắt triệt để các nghi can còn lại trong đường dây.